Alex Delea, decizie importantă după ce a câștigat Survivor 2022: “Spania mi-a dat o viață mai bună”

spune că cel mai greu moment din junglă a fost lipsa hranei, dar a reușit să depășească foamea fizică. Primul lucru pe care l-a făcut atunci când a ajuns din Republica Dominicană a fost să ia masa cu familia la restaurant. Cu această ocazie, câștigătorul trofeului Survivor spune că a reușit să-și cunoască întreaga familie, oameni pe care nu îi cunoștea.

Alex Delea are tatuaje pe corp pentru cele mai importante femei din viața lui

Exclusiv pentru FANATIK, Alex Delea a dezvăluit că urmează să plece în Spania, acolo unde familia sa are un bar din care trăiește. Nu știe dacă rămâne definitiv și recunoaște că România este țara în care vrea să trăiască, iar visul său este tot mai aproape de realitate, după câștigarea trofeului Survivor 2022.

De altfel, fostul concurent al show-ului Survivor ne-a făcut mai multe dezvăluiri. Am aflat ce reprezintă tatuajele pe care le are pe corp, dar și cât de mult i-a schimbat sportul viața. Primul desen pe care și l-a făcut este pe piept și a fost realizat pentru mamaia sa, un taur. Pe gât are un „M” și un „C” – „Maria și Cristina” de la mama și bunica lui. și acum mănâncă foarte puțin. Face sport de ani de zile, spune că a avut relații pasagere și nu are o iubită. Despre toate acestea, dar și despre multe ale lucruri neștiute din viața lui, Alex Delea, câștigătorul Survivor, a vorbit pentru FANATIK, în cadrul unui interviu în care și-a deschis sufletul.

Cum te simți? Te așteptai să câștigi?

– Sunt foarte fericit, foarte mândru de mine, mândru că mi-am făcut familia mândră. Să câștig acest premiu… nu m-am gândit niciodată, nu mă așteptam în niciun moment. M-am așteptat să ajung foarte departe, nu m-am văzut fiind eliminat, n-am văzut niciodată momentul în care să plec. La fel, nu am văzut niciodată că o să câștig, nu mi-am permis să visez la asta, dar iată!

Ce vei face cu banii? Ce vrei să-i cumperi mamei tale?

– Mama mea are cea mai mare bucurie fix în fața ei, adică pe mine. Bucuria ei este că am câștigat și că m-a văzut exact cum își dorește să mă vadă toată lumea. I-am îndeplinit cea mai mare dorință. I-aș cumpăra cel mai frumos cadou posibil, dar știu că nu i-aș putea oferi o bucurie mai mare decât propria persoană.

Cu cine ai legat prietenii la Survivor și vei continua să ții legătura?

– Eu sunt un om deschis și sunt prieten cu toată lumea. Cu fiecare persoană de acolo am o relație foarte bună.

„M-am speriat că o să cedez”

Ai rezistat foarte mult în competiție. Ce a fost cel mai greu?

– La început, pentru mine a fost cel mai greu lipsa hranei. Am rămas fără minerale, fără resurse în corp, am avut o perioadă în care am crezut că o să renunț pentru că este foarte greu să nu ai energie deloc. Eu sunt o persoană plină de energie, iar în momentul în care am văzut că nu mai am deloc, m-am speriat că nu o să mai pot continua, m-am speriat că o să cedez, dar am avut noroc. Am avut o dimineață în care m-am simțit bine și eram speriat că poate îmi revine starea precedentă. Până la urmă, a fost ok și am trecut peste, nu am renunțat.

Alex Delea, barman de la 17 ani, în Spania: “România a fost, este și va fi țara mea preferată”

Când te-ai mutat în Spania și de ce?

– Prima oară am fost în Spania la 14 ani cu mama mea. M-am întors la 17 ani, când am mers la muncă la mama mea la bar, unde m-am dezvoltat foarte mult, am învățat limba, a fost ieșirea noastră în lume, dar eu nu am fost niciodată de acord cu asta, nu am vrut niciodată să plec din România. Visul meu este să mă mut și să trăiesc în România, numai că nu pot să mă mint spunând că Spania nu mi-a dat o viață mai bună.

Spania ne-a ajutat pe noi ca familie să putem să avem un trai normal. Ceea ce sunt se datorează și faptului că am plecat din România. România a fost, este și va fi țara mea preferată, casa mea și mi-am dorit toată viața mea să mă întorc și iată că s-a întâmplat, mi s-a îndeplinit visul.

„Barul acesta ne-a ajutat. Trăim toată familia dintr-un bar”

De ce bar și nu altă afacere? În ce zonă dețineți barul? În Constanța sau în Spania?

– Barul se află pe lângă Barcelona, pe lângă frontiera cu Franța, într-un oraș turistic. De ce bar și nu alt domeniu? Mama mea, atunci când a plecat din țară și a ajuns în Spania, era chelneriță. Pe parcurs, oriunde ar fi mers, din chelneriță ajungea manager. Îi mergea foarte bine, are totul foarte bine pus la punct, se ține de treabă. Ușor, ușor, a dezvoltat o afacere.

Până la urmă, a avut noroc. La început, barul a fost destul de problematic, dar până la urmă a fost bine și uite că trăim toată familia dintr-un bar. Suntem șase persoane care muncim acolo. În momentul de față nu muncesc, dar o să fiu mereu acolo pentru ea, iar barul acesta ne-a ajutat și ne-a schimbat viața.

Alex Delea, despre viitoarea iubită: „Trebuie doar să aibă acel „ceva”, care să mă facă să spun că ea este aleasa”

O iubită ai? Și dacă nu ai, cum ar trebui să fie ea?

– Nu am o iubită. În prima lună din Survivor, toată lumea vorbea de iubite sau neveste și am ajuns în punctul în care am spus că vreau și eu o iubită (râde).

Eu sunt o persoană care a avut relații foarte scurte. Dat fiind faptul că am tot fost în Spania și România, nu puteam să am o relație normală, dar îmi doresc foarte mult o relație. N-am nicio pretenție. După cum am spus, eu nu sunt atent la detalii. Trebuie să aibă acel „ceva”.

Trebuie să fie o fată deschisă ca mine. Nu am preferințe ce țin de aspect, dar spre exemplu, îmi place să aibă părul foarte drept. Nu sunt un băiat care se uită la detalii, nu mă uit la culoarea părului sau a ochilor. Trebuie doar să aibă acel „ceva”, care să mă facă să spun că ea este aleasa.

Care este primul lucru pe care l-ai făcut când ai ajuns din Republica Dominicană?

– Primul lucru pe care l-am făcut imediat după ce am ieșit din aeroport a fost să merg la un restaurant cu toată familia mea. Spun familia mea pentru că a venit foarte multă lume de care nu știam. Am o familie destul de mare și au venit multe persoane care se prezentau ca fiind „Delea”, iar eu nu știam și eram șocat. A fost o masă foarte mare, iar eu mă uitam și mă gândeam la câte persoane se află în familia mea.

M-a bucurat faptul că atunci când eram la masă mi s-a spus „Alex, trebuie să fii mândru de tine. Îți mulțumim din suflet! Noi niciodată nu ne-am strâns la o masă toată familia”, adică nici noi cu ei și nici ei între ei. Faptul că am ajuns unde am ajuns și am câștigat trofeul Survivor m-a făcut să îmi cunosc toată familia de la cap la coadă, dar nu numai eu, ci și ei între ei.

„Familia și prietenii au spus că o să câștig”

Familia ta ce a spus? Dar prietenii?

– Înainte să merg la Survivor, familia și prietenii au spus că o să câștig. Dat fiind faptul că am câștigat, atunci când am venit au zis „Ți-am spus eu! Ți-am spus eu că o să câștigi! Eu mereu ți-am spus!„ Da, mi-au spus, dar să fii acolo nu este atât de ușor cum cred ei. Per total, toată lumea a fost foarte bucuroasă pentru mine, m-au felicitat.

Alex Delea își cântărea mâncarea înainte de Survivor: “Îmi găteam de șase ori pe zi, aveam o dietă destul de strictă”

Ce preferințe culinare ai? Gătești?

– Înainte să merg la Survivor, eu îmi găteam de șase ori pe zi, aveam o dietă destul de strictă, dar îmi făcea plăcere. Îmi cântăream mâncarea, găteam foarte mult orez. Toată lumea de la Survivor se plângea că mâncăm foarte mult orez, dar eu mâncam orez la cinci din cele șase mese, mai precis 300 de grame la fiecare porție de mâncare.

Ador mâncarea gătită, ciorbele, tocăniță, tot ce înseamnă mâncare gătită. Să intri într-o casă, să deschizi ușa la bucătărie și să vină peste tine mirosul de preparate gătite… asta mă face fericit. Aș putea să mănânc oricât orice este făcut în casă, orice este tradițional românesc… ador!

Alex Delea a slăbit 10 kg la Survivor

Ai mai slăbit în competiție? Câte kg?

– N-am avut timp nici să mă cântăresc. Știam că am slăbit în jur de 10 kg, dar cred că acum am slăbit mai mult. De când s-a terminat competiția, dorm foarte puțin. Îmi este dor de competiție fiindcă acolo dormeam foarte mult și mâncam cocos non-stop. Acum mănânc foarte puțin, dar nu știu de ce se întâmplă asta, probabil fiindcă corpul meu a suferit un șoc foarte mare.

Te întorci în Spania sau rămâi în România?

– În momentul de față, nu am nicio idee, dar știu că trebuie să merg în Spania să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine fiindcă am avut o galerie foarte mare și acolo. Am văzut asta, am simțit asta, dar cum știu mama și bunica mea, visul meu este să trăiesc în România și cred că este pe cale să se împlinească.

Ce reprezintă tatuajele lui Alex Delea

Ai multe tatuaje. Ce reprezintă ele și de când le ai?

– Am o istorie incredibilă cu tatuajele mele. Primul tatuaj pe care l-am făcut este pe piept și a fost făcut pentru mamaia mea, este data ei de naștere. După aceea, am simțit că mai vreau tatuaje. Aveam 18 ani. Îmi asum tatuajele pe care le am. Mi-am făcut taurul de pe piept pentru mama mea. Am pe gât un „M” și un „C” – „Maria și Cristina” – mama și mamaia. După aceea am continuat să mă tatuez.

Mi-am făcut pe mână o floare, unde am datele de naștere ale celor cinci fete din familia mea, am data de naștere a mamei mele, o balanță pentru mătușa mea, două păsărele pentru verișoarele mele, am un diamant pentru că mi-a plăcut, o am pe mama mea îmbrățișată de mai multe mâini fiindcă dacă nu ar fi fost mama mea, nu știu cum ar fi fost viața noastră, am un tigru pentru că este dur și protejează familia, iar acela sunt eu.

La 19 ani a intrat prima dată într-o sală de sport

Petreci mult timp în sala de sport. De când faci sport?

– La 19 ani am mers pentru prima oară la o sală de sport cu un prieten, care nu a mai mers deloc la sport după prima zi, s-a lăsat de sală. Eu am continuat să merg. Nu aveam un obiectiv anume, mergeam de curiozitate. Ușor, ușor am început să mănânc mai mult, am început să iau un kg, două fiindcă eu sunt o persoană foarte slabă în mod normal.

Aveam 71 kg la 1.94 m înălțime, eram foarte slab. Ușor, ușor am început să mă dedic mai mult, am prins încredere în mine. Nu aveam deloc încredere în mine, eram foarte timid, mi-era rușine să mă duc la plajă, îmi era rușine să ies în lume, nu eram deloc mulțumit de mine.

După am început să prind încredere în mine, lumea mă aprecia, mă întreba ce și cum fac pentru că ajunsesem să am 94 kg la înălțimea mea. Nu suportam să pierd vreun kg, îmi intrase în cap că nu pot să slăbesc. Când m-am dus la Survivor, toată lumea mi-a spus că o să slăbesc. Cel mai mare sacrificiu al meu este corpul meu, să pierd tot ce am muncit șase ani, să se ducă pe apa sâmbetei.

Am zis ok, dacă nu mă duc și nu fac sacrificiul acesta, pentru ce m-am dus eu la sală și am tras atât? Dacă nu merg la Survivor, ce fac? Mă duc și culeg și eu roadele acestei perioade în care am mers la sală pentru că în acest moment corpul meu are memorie musculară. Încă nu am mers la sală, mi-e și frică să mă uit în oglindă, mi-e frică să ridic vreo greutate. Nu mai țin minte cum este să mergi la sală, să ridici greutăți, să faci flotări. Acum, dacă ridic puțin brațul, îmi cade mâna.

“Ador sala, ador să mănânc în mod corect, ador să am grijă de mine, iubesc să mă iubesc”

Știu că ador sala, ador să mănânc în mod corect, ador să am grijă de mine, iubesc să mă iubesc. Așa cum iubesc lumea, mă iubesc și pe mine. Nu este o povară să am grijă ce mănânc sau să îmi cântăresc mâncarea, pentru mine este o plăcere.

Dacă sunt persoane care nu au încredere în ele, sfatul meu este sportul. Dacă cineva nu se vede ok, să meargă la sală, să își urmărească obiectivul și i se va schimba viața. Dacă sunt persoane timide în lumea asta, să se deschidă din punct de vedere mental, să meargă la sală, să facă sport pentru că este benefic. Dacă nu te simți bine cu tine, poți să faci ceva în sensul acesta și poți să fii fericit. Mie mi-a mers.