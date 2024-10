Alex Delea, îngrozit de tragedia din Valencia: „Am văzut doar în filme”. O faimoasă de la Survivor, strigăt de disperare: mama ei e prinsă în puhoaie

Alex Delea este extrem de îndurerat de tragedia pe care au produs-o ploile devastatoare din Valencia. Inundațiile au luat viața a zeci de persoane și multe altele sunt date dispărute.

Alex Delea, cu gândul la Spania, după tragedia din Valencia

Familia România locuiește în Spania, țară unde a stat și Alex până să se întoarcă la noi. Din fericire, rudele tânărului sunt mai departe de zona pentru care azi se roagă toată lumea. Neamurile lui Delea locuiesc mai la nord, în regiunea Barcelona.

Cu toate acestea, Alex se gândește la oamenii care au avut de suferit din cauza vremii extreme, mai ales că a vizitat de mai multe ori orașul, de care se declară fascinat.

„Credeam că mă uit la scene din filme”

„Eu am stat ceva mai departe de Valencia. Îmi pare extraordinar de rău, mai ales după ce am văzut ce s-a întâmplat acolo. Din fericire, nu am prieteni sau cunoștințe în zona afectată.

Da, am fost acolo mai demult, în vacanță. E o tragedie. Toate locurile alea frumoase… Sincer, îți spun, am văzut doar în filme. Eu credeam că mă uit la scene din filme. Mi se ridică părul pe mâini, e incredibil.

Am rudele în Spania, vor veni pe 11 noiembrie în țară. Din fericire, rudele mele nu se află în acea zonă. Cunosc, însă, orașul Valencia, căci l-am vizitat în urmă cu câțiva ani. Îmi pare tare rău pentru tot ce s-a întâmplat, mai ales că sunt niște zone în care am fost și eu, iar ce văd acum e de nedescris”, a reacționat Alex Delea la ce se întâmplă în Valencia, în exclusivitate pentru FANATIK.

„A prins mama mea înainte să vin eu o ninsoare care a oprit toată electricitatea”

Întrebat dacă el, cât timp a trăit în Spania, a prins vreodată o astfel de dezlănțuire a naturii, Alex ne-a spus că niciodată nu a pomenit așa ceva. Fostul concurent de la Survivor România ne-a zis că mama lui a prins ceva mai extrem, dar nu la nivelul fenomenelor care au avut loc de curând în Comunidad Valenciana.

„Eu cât am trăit în Spania vreme în halul ăsta nu am prins niciodată. Cred că a prins mama mea înainte să vin eu o ninsoare care a oprit toată electricitatea în tot orașul”, ne-a mai povestit Alex Delea.

Delea respiră ușurat, așadar, cu gândul că familia lui nu se află în zona cu probleme. O altă vedetă Survivor, însă, își strigă disperată deznădejdea în mediul virtual.

Este vorba despre una din vedetele ediției spaniole a show-ului de supraviețuire. O faimoasă locală pe nume Violeta Mangriñán a dezvăluit în mediul online că mama ei este prinsă în mijlocul puhoaielor și că se roagă pentru ea să fie bine.

O faimoasă de la Survivor Spania, disperată. Mama ei nu poate ieși din satul afectat de inundații

Influencerița în vârstă de 30 de ani a postat în mediul online că are inima cât un purice când se gândește că mama ei, Elvira, e în mijlocul nenorocirii. „Mama nu poate ieși din satul ei, iar cei de la muncă i-au spus să stea în casă dacă nu are ceva urgent de făcut”, a scris faimoasa de la Survivor Spania pe internet, ținându-i la curent pe fanii ei cu ultimele informații despre situația mamei sale,

Cel puțin 95 de persoane au încetat din viață săptămâna aceasta, în urma unei ploi istorice, urmată de inundații. Presa iberică spune că este ”furtuna secolului”. Printre cei dați dispăruți, se numără și 22 de români.