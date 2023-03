Alex Delea, prima reacție despre reîntoarcerea la Survivor România. Fostul câștigător a făcut marele anunț

Alex Delea este unul dintre foștii câștigători de la Survivor România. A demonstrat că este cel mai bun atunci, iar acum ar putea să revină în forță în competiție. Chiar Daniel Pavel a făcut un anunț în acest sens, care i-a pus pe gânduri pe fani.

Ce spune Alex Delea despre reîntoarcerea la Survivor România

Daniel Pavel a oferit un interviu recent în care dezvăluia că Zanni, Oana Ciocan și Elena Chiriac Prezentatorul show-ului spunea că aceștia au în plan să reia traseele din Republica Dominicană. Și evident că și fanii și-ar dori acest lucru.

De asemenea, Daniel Pavel mai povestea că toți cei trei concurenți au venit cu această provocare, drept urmare, el i-a invitat în cursă și abia așteaptă să îi vadă pe traseu. Revine Alex Delea la Survivor România la fel ca și cei trei câștigători ai competiției? Fostul concurent nu vrea să dea prea multe detalii.

Invitat la emisiunea „Vorbește lumea de la Pro TV”, Alex Delea a fost destul de reticent când a venit vorba de explicații. Acesta spune că nu poate să vorbească și că fanii vor vedea în curând ce va urma. Pe de altă parte, el a dat de înțeles că se va urca în avion, semn că un zbor va avea loc oricum.

”Ce facem veți vedea cât de curând! Nu pot să spun acum! Ne urcăm în avion… nu știm unde mergem.Este foarte posibil să ne vedem curând. Eu știu ceva, dar nu știu nimic. Adică Survivor este o continuă surpriză!”, a spus Alex Delea, fostul concurent Survivor România care a făcut patra din echipa Războinicilor.

Războinicul a continuat să se antreneze

Printre altele, Alex Delea a mai fost întrebat dacă are emoții când se gândește la reîntoarcerea în Republica Dominicană. Războinicul susține că acestea există, însă având în vedere că mai tot timpul s-a antrenat, n-ar trebui să fie probleme.

”Am, da! Am! Păi așteptam să mă întorc de când am plecat. (…) Eu m-am antrenat tot timpul, dar de o săptămână încoace nu am mai avut timp să mă antrenez. Nu m-am antrenat deloc. Dar îmi revin 100%”, a mai adăugat acesta.

Amintim că după ce a câștigat Survivor România, Alex Delea nu a rămas în umbră. , în cadrul unei emisiuni speciale difuzată pe pagina de „YouTube Survivor România”.

De asemenea, dincolo de Survivor România, tânărul a primit și un rol într-un film. Este vorba despre „Haita în acțiune”, peliculă care de altfel a fost lansată în cinematografe zilele trecute. Și Antonia joacă în film, care este produs de către actorul Matei Dima.