Alex Delea, primul finalist de la Survivor România. Publicul va decide live pe cine trimite acasă în semifinala din 30 mai

Se știe deja numele primului concurent calificat direct în finala Survivor România, care va avea loc pe 31 mai 2022, de la ora 20:30, la PRO TV!

Alex Delea, primul finalist de la Survivor România

Este vorba despre Alex Delea, cel care și-a adjudecat imunitatea și în ediția din 29 mai.

Elena Chiriac, Ionuț Popa și Alex Nedelcu vor fi supuși votului telespectatorilor, iar Daniel Pavel va urma să anunțe în direct rezultatul SMS-urilor trimise de cei de acasă, transmite pagina de

Concurentul care a părăsit competiția înainte de semifinala live a fost Blaze, cunoscut de public și pentru participarea în show-ul Mireasa, unde a ajuns în finală cu Izabela, ocupând locul al treilea.

Blaze, eliminat înainte de semifinală

Vloggerul , dar și pe prezentatorul emisiunii. Acesta a mărturisit că Survivor i-a dat multe lecții de viață, pe lângă cele pe care le-a învățat deja, neavând o traiectorie tocmai ușoară.

„Pentru mine a însemnat sacrificiu, răbdare și caracter acest concurs. Dacă nu ai caracter, atunci nu ai cum să fii un supraviețuitor adevărat. Sunt foarte mândru de parcursul meu.

La început am avut multe tensiuni cu Ionuț, dar pe parcurs am fost tot mai aproape de Ionuț.

Când am avut cearta cu Nede, am zis că sper să câștige Survivor Oana sau Ionuț. Chiar am suferit mult aici. Am făcut 27 de ani aici, în junglă”, a declarat Blaze la plecarea din competiție.

Reality-show-ul Survivor România se va încheia, așadar, marți, pe 31 mai 2022. În marea finală vor fi doar trei concurenți. Câștigătorul va fi ales, evident, de telespectatori, prin SMS.

Cele mai mari șanse la trofeu le au, la această oră, Elena Chiriac și Ionuț Popa. Suprize pot apărea oricând, mai ales când vorbim despre o finală live, în care telespectatorii se pot mobiliza pentru oricare dintre cei trei finaliști. Rămâne de aflat cine va fi următorul Survivor!