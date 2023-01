Alex Delea și-a ales favoriții la Survivor 2023. Concurentul de care e cel mai apropiat: “Este prietenul meu”

Alex Delea a dezvăluit cine sunt favoriții lui de la Survior România 2023. Tânărul se cunoaște cu cei din ambele echipe, dar acum îi este greu să aleagă un concurent preferat.

Cine sunt favoriții lui Alex Delea la Survivor România 2023

Câștigătorul sezonului 3 Survivor România a declarat de mai multe ori că a avut parte de o experiență frumoasă, competiția a fost foarte grea.

Noul sezon a venit cu mai multe schimbări, care i-au șocat atât pe concurenți, cât și pe cei de acasă, inclusiv pe Alex Delea. Tânărul nu se aștepta să existe concurenți trimiși în Exil încă din prima săptămână.

Cu toate că a fost greu, Alex Delea și-ar fi dorit să repete experiența, însă , din moment ce a câștigat trofeul anul trecut. Însă această dorință i-a trecut după ce a văzut noile reguli ale show-ului.

Alex Delea urmărește de acasă noul sezon, dar încă nu are un concurent favorit. Este prieten cu mulți concurenți de la Faimoși, dar se cunoaște și cu unii Războinici.

Din moment ce și el a făcut parte din echipa albastră, anul acesta . Sebastian Dobrincu și Gheboasă erau preferații lui, însă amândoi au părăsit competiția. Cel dintâi s-a accidentat și nu a putut continua, iar trapperul a ales să plece acasă.

De asemenea, Alex Delea este prieten cu Robert Moscalu de la Războinici, dar îl susține și pe Alin Chirilă.

“Îmi plac și Faimoșii, chiar îmi plac, dar tot cu Războinicii țin. Nu am cum. Aș fi trădător, Iuda. Voi susține toată viața Războinicii. Dar cu toate astea chiar îmi plac și Faimoșii.

Nu pot să spun că am vreun preferat. Avem 2, pe Gheboasă și Sebastian Dobrincu că sunt de vârsta mea, am vorbit cu ei, am interacționat și abia așteptam să-i văd acolo.

De la Războinici îmi place de Alin, îmi place de Robert, care este și prietenul meu.”, a declarat Alex Delea pentru .

Ce le-a spus Alex Delea concurenților de la Survivor 2023

Alex Delea a mai dezvăluit că aproape toți concurenții din acest sezon i-au scris pentru a-l întreba despre condițiile de la Survivor.

Tânărul le-a spus tuturor că vot face foamea, însă nu a știut ce altceva să le mai spună.

“Întreabă-mă dacă este vreunul care nu mi-a scris. Aproape toți mi-au scris. Dar eu le-am răspuns cu toată dragostea, însă nu am avut ce să le spun. Doar că o să facă foamea.

Chiar nu aveam ce să le spun pentru a-i ajuta. Când mergi acolo și te izbești de realitatea aia de acolo nu mai există nicio motivație pe care eu să le-o spun ca să treacă mai ușor peste.

Dar am vorbit cu majoritatea. Acum mi se pare că-i cunosc pe toți și când îi văd la TV parcă sunt acolo cu ei.

Faza cu spălatul este ultima problemă. Crede-mă că dintre spălat și mâncare, toți aleg mâncarea. Chiar și fetele.”, a mai declarat Alex Delea pentru sursa menționată.

Deocamdată, Alex Delea nu poate să-și facă o idee despre cine ar putea fi câștigătorul acestui sezon și trebuie să mai treacă timp pentru a vedea cine are potențial.

Totodată, Alex Delea a declarat că este în continuare “legat” de Survivor și că rămâne comentator. Câștigătorul de anul trecut are și alte proiecte, dar încă nu vrea să vorbească despre ele până când nu se vor concretiza.