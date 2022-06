Alex Dima, de la Pro TV, a devenit tată de băiat: “Familia noastră trăiește valuri de sentimente”. Foto

Alex Dima a devenit tată pentru a doua oară, după ce partenera sa a adus pe lume un băiețel. Jurnalistul de la Pro TV a făcut fericitul anunț în urmă cu puțin timp.

Alex Dima a devenit tată pentru a doua oară

este mai fericit ca niciodată după ce a venit pe lume fiul său.

ADVERTISEMENT

Partenera sa de viață, Georgiana, a născut la o clinică privată din Capitală, iar Alex Dima s-a fotografiat alături de băiatul lui, la externarea din spital.

“O minune de copil a venit pe lume! Sunt și tată de băiat!

Familia noastră trăiește valuri de sentimente, am râs, am plâns, râdem, ne bucurăm din plin de aceste momente minunate, de acest dar care ne zâmbește si gungurește. Daca vă aruncați o privire spre cer, prin al 9 lea o să ne zăriți și pe noi cum îl adulmecăm pe micul prunc pe toate părțile.

ADVERTISEMENT

Ne-a arătat și că poate să țipe din toți rărunchii. Urmează acum nopțile nedormite (sper să demonteze acest mit), scutece, muzică din jucării și toată aventura. Aștept cu nerăbdare!

Mulțumesc medicilor și cadrelor medicale pentru felul în care ne-au înconjurat cu grijă și zâmbete! Să fim și să fiți sănătoși!”, a scris jurnalistul pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Cu cine se iubește Alex Dima

Alex Dima , după ce și-a pierdut soția, Roxana, din cauza unei boli incurabile. Tragedia s-a întâmplat în urmă cu 13 ani, la doar trei ani de când cei doi s-au căsătorit.

Roxana s-a stins din viață din cauza cancerului la doar un an după ce a venit pe lume Sara, fiica ei și a lui Alex Dima.

ADVERTISEMENT

În prezent, jurnalistul de la Pro TV se iubește cu Georgiana, însă aceasta preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. De altfel, și Alex Dima este o fire discretă, motiv pentru care nu se afișează cu iubita lui.

ADVERTISEMENT

Cu ceva timp în urmă, jurnalistul a vorbit despre partenera sa, în cadrul unui interviu.

“Georgiana știe să mă și asculte. Am fost azi-noapte la filmare, la Magic Camp și când am ajuns acasă am stat și i-am povestit până la 4 dimineață (la ora 8 ne-am văzut apoi pentru fotografii și interviu).

Am văzut-o într-un aeroport, s-a băgat în fața mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de așteptare, priviri în avion.

Trei luni mai târziu, am ajuns la o bancă. Și acolo era ea! Și de atunci e bine.”, a declarat Alex Dima într-un interviu pentru .