Alex Dima, mărturie intimă despre iubită și fiica sa: ”A zis că nu mă știa”

Alex Dima a făcut o mărturie intimă despre iubita sa, Georgiana. Jurnalistul de la „România, te iubesc!”, de la Pro TV, a vorbit deschis despre partenera sa de viață, dar și cum a ajuns să înceapă relația cu ea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Reporterul a precizat și cum a fost primită partenera sa de viață de către fiica sa, Sara. Vedeta susține că femeia a acceptat destul de repede că are un copil dintr-o relație anterioară, în momentul de față legătura lor fiind una extrem de frumoasă.

Jurnalistul și-a remarcat pentru prima oară iubita într-un aeroport, însă ulterior Alex Dima și Georgiana aveau să se revadă câteva luni mai târziu la un eveniment caritabil, acela fiind momentul în care au început povestea de dragoste din prezent.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex Dima, dezvăluiri de senzație despre iubită. Ce spune despre fiica sa

„Sunt de aproape 6 ani cu Georgiana. Nu am cunoscut-o în aeroport, am văzut-o în aeroport. Eram la un eveniment la Timișoara și ea tot așa, cu treabă pe acolo și când am ajuns la aeroport am sesizat-o.

Am văzut la chech-in, m-am tot uitat după ea. Cred că și ea pe mine, adică, mi-a spus că m-a remarcat. Am avut un contact, iar când am ajuns la filtru, aproape de poartă, de fapt acolo s-a întâmplat, cumva a fost obraznică și s-a băgat în fața mea.

ADVERTISEMENT

M-am uitat de vreo 2-3 ori în aeroport, am văzut-o și în avion… și sunt om serios, ce era să zic «mă știi de la televizor? De aia te uiți la mine. Eu nu te știu». Nu am vorbit, ne-am văzut fiecare de ale noastre. Doar ne-am uitat unul la altul.

Ochii și tupeul m-au atras foarte mult la ea. Nu am vorbit în avion, nu aveam voie (râde). Și după o lună sau chiar mai bine am fost chemat, ea lucra într-o bancă. Și am fost chemat să vorbesc acolo despre copiii din Magic Camp. Nu a fost mâna ei, acolo ne-am găsit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ea se ocupa cu povestea asta, ne-am întâlnit și uite că din vorbă-n vorbă au trecut 6 ani. I-am zis că o știu din aeroport, bine înainte de asta s-a făcut un grup pe Facebook sau pe Whatsapp nu mai țin minte și acolo am văzut-o, din poză.

Georgiana a zis că nu mă știa, că nu se uita la «România, te iubesc!”. Chiar mi-a zis că i-am fost antipatic la Master Chef, ceea ce pentru multă lume am fost, dar abia atunci a făcut legătura.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și am intrat în vorbă, știu că la prima noastră întâlnire am mâncat o fasole că era în perioada aia în care aveam gastrită. Prima oară ne-am întâlnit în mall-ul din Băneasa, a fost chiar în seara cu incendiul de la Colectiv”, a mărturisit Alex Dima în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

În altă ordine de idei, jurnalistul de la Pro TV a vorbit și despre fiica sa, Sara, căreia i-a spus ceva mai târziu despre partenera lui de viață. Cele două s-au împrietenit destul de repede, Georgiana acceptând fără să stea pe gânduri copilul lui Alex Dima, care la vremea respectivă avea 6 ani.