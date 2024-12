Alex Dobre a dezvăluit momentul de cumpănă al carierei: „E cel mai urât pentru un jucător”

Fotbalistul celor de la Rapid nu a avut o carieră pe măsura dedicării și devotamentului său față de fotbal și a trecut prin faze dificile, mai ales în străinătate. Alex Dobre a mărturisit care a fost cel mai greu moment al său ca jucător.

Alex Dobre a mărturisit cel mai greu moment al carierei: “Am pierdut echipa națională”

În cadrul unui interviu, Alex Dobre a mărturisit că cel mai greu moment al carierei sale a fost atunci când . Motivul fiind acela că jucătorul român nu a mai prins foarte multe meciuri în Portugalia.

ADVERTISEMENT

“S-a întâmplat în ultimul an la Famalicao. N-am mai jucat și am pierdut echipa națională pentru că nu mai aveam meciuri în picioare. Să reziliez contractul cu ei și să fiu acasă fără să am vreun club.

Cred că e cel mai urât pentru un jucător. Îți dorești să joci, să fii într-un colectiv, să ai mentalitate de învingător, să atingi obiective, să câștigi. Asta te face să simți că trăiești”, a spus Alex Dobre, conform .

ADVERTISEMENT

de la juniorii lui Bournemouth pentru un milion de euro, însă după un conflict cu cei din conducerea clubului a trebuit să părăsească formația din Franța.

Ulterior, Famalicao l-a luat împrumut jumătate de sezon, unde Dobre a avut evoluții bune. Portughezii au fost convinși de abilitățile sale și au achitat 1.1 milioane de euro pentru serviciile sale, însă după a doua parte a sezonului ceva s-a rupt și acolo.

ADVERTISEMENT

Astfel că Alex Dobre a fost nevoit să se îndrepte către o altă echipă și , echipă pentru care a strâns 8 apariții și două goluri.

“Am fost nevoit să dorm în mașină”

Un alt a fost la Bournemouth, în finalul perioadei sale ca junior. Acesta cu care trebuie să se descurce lunar, chirie, transport, mâncare, utilități, tot.

ADVERTISEMENT

Din pricina unor alegeri firești al vârsta aceea, jucătorul englezilor la acea vreme și-a luat o mașină pentru care achita lunar 500 de lire rată. Prin prisma acestei decizii, au fost câteva momente în care .

“De multe ori luam împrumut și de la tatăl ei (n.r.- al soției). De ce să nu fiu sincer? Asta e realitatea. Asta mi s-a întâmplat. Și acum țin minte că pe card puteam să mă duc până la minus 500 de lire. Eu mereu eram pe minus în fiecare lună.

Primul meu salariu la Bournemouth a fost de 1.750 de lire. Trebuia să plătesc pentru chirie, mașină. Am avut și o nebunie. Îmi luasem o mașină mai scumpă decât îmi permiteam. Dădeam rate aproape 500 de lire.

Atunci la echipa a doua colegii nu aveau mașina aceea. Dar asta e o greșeală! Eu am avut mașina asta că am avut fotografie în telefon cu ea. Și am zis că dacă pot, o iau acum. A fost o greșeală pe care nu aș mai face-o acum.

E ceva de povestit. Cine face lucrurile corect de la început? Nimeni! Mai ales când provii dintr-o familie normală. Și când ajungi să pui și tu mâna pe niște bani după ce ai stat la cămin, ajungi să îți anumite bucurii.

Mașina a prins bine. Am băgat o grămadă de lucruri în ea, am dormit în ea. Era un fel de apartament pe roți”, a povestit Alex Dobre la SUFLET DE RAPIDIST.

1 milion de euro este cota de piață a lui Alex Dobre, conform