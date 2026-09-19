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Rapid s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș în etapa a 10-a din SuperLiga. Deși echipa sa a câștigat, Alex Dobre nu a prins finalul meciului de acasă pe teren. Fotbalistul nu a primit prea bine schimbarea cu Bubanja.

Alexandru Dobre, deranjat de schimbarea din Rapid – FC Argeș 3-1

A fost sărbătoare în Giulești vineri seară, după ce . „Dubla” lui Grameni și în SuperLiga au decis direcția punctelor în această partidă. Însă au mai fost și alți jucători care s-au remarcat, precum Alexandru Dobre.

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Extrema dreaptă a lui Daniel Pancu a avut o ocazie importantă în minutul 65, când a șutat cu dreptul din partea dreaptă a careului, iar portarul advers a respins în colțul din dreapta jos. Însă peste puțin timp, în minutul 76, el a fost schimbat cu Vladan Bubanja, iar această decizie nu a fost tocmai pe placul său. El venea după o serie de 6 meciuri în campionat în care fusese integralist.

Jucătorul mai poate reproșa un lucru, acela fiind absența din pentru acțiunea echipei naționale din Liga Națiunilor. Dobre a avut sezonul trecut 17 goluri în 42 de apariții pentru Rapid, iar în actuala stagiune și-a trecut deja în cont 3 reușite în 11 apariții. Ultima prezență a lui Alexandru Dobre la echipa națională a fost la începutul mandatului „Regelui”, când România a jucat în iunie 2026 două meciuri amicale cu Georgia și Țara Galilor. Dobre bifase 45 de minute contra gruzinilor, în timp ce al doilea joc l-a privit doar din calitate de rezervă.

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Alexandru Dobre, absent din lotul naționalei României

Vineri, 18 septembrie, Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul naționalei României, a anunțat lotul de jucători pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor, „dubla” cu Suedia și partidele cu Bosnia & Herțegovina și Polonia. Pentru această acțiune, „Regele” a convocat 33 de jucători. Singurul rapidist selectat a fost Olimpiu Moruțan.

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