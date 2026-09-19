Sport

Cum a reacționat Alexandru Dobre după ce a fost schimbat în Rapid – FC Argeș 3-1

Alexandru Dobre nu a prins finalul meciului Rapid - FC Argeș 3-1 pe teren. Fotbalistul nu a primit prea bine schimbarea din minutul 76.
Mihai Dragomir
19.09.2026 | 08:36
Cum a reactionat Alexandru Dobre dupa ce a fost schimbat in Rapid FC Arges 31
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Alexandru Dobre a ieșit de pe teren în minutul 76 al meciului Rapid - FC Argeș 3-1. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
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Rapid s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș în etapa a 10-a din SuperLiga. Deși echipa sa a câștigat, Alex Dobre nu a prins finalul meciului de acasă pe teren. Fotbalistul nu a primit prea bine schimbarea cu Bubanja.

Alexandru Dobre, deranjat de schimbarea din Rapid – FC Argeș 3-1

A fost sărbătoare în Giulești vineri seară, după ce Rapid a luat toate cele 3 puncte în fața lui FC Argeș. „Dubla” lui Grameni și primul gol marcat de Andrei Șucu în SuperLiga au decis direcția punctelor în această partidă. Însă au mai fost și alți jucători care s-au remarcat, precum Alexandru Dobre.

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Extrema dreaptă a lui Daniel Pancu a avut o ocazie importantă în minutul 65, când a șutat cu dreptul din partea dreaptă a careului, iar portarul advers a respins în colțul din dreapta jos. Însă peste puțin timp, în minutul 76, el a fost schimbat cu Vladan Bubanja, iar această decizie nu a fost tocmai pe placul său. El venea după o serie de 6 meciuri în campionat în care fusese integralist.

Jucătorul mai poate reproșa un lucru, acela fiind absența din lotul convocat de Gică Hagi pentru acțiunea echipei naționale din Liga Națiunilor. Dobre a avut sezonul trecut 17 goluri în 42 de apariții pentru Rapid, iar în actuala stagiune și-a trecut deja în cont 3 reușite în 11 apariții. Ultima prezență a lui Alexandru Dobre la echipa națională a fost la începutul mandatului „Regelui”, când România a jucat în iunie 2026 două meciuri amicale cu Georgia și Țara Galilor. Dobre bifase 45 de minute contra gruzinilor, în timp ce al doilea joc l-a privit doar din calitate de rezervă.

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Alexandru Dobre, absent din lotul naționalei României

Vineri, 18 septembrie, Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul naționalei României, a anunțat lotul de jucători pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor, „dubla” cu Suedia și partidele cu Bosnia & Herțegovina și Polonia. Pentru această acțiune, „Regele” a convocat 33 de jucători. Singurul rapidist selectat a fost Olimpiu Moruțan.

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  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);
  • MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);
  • ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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