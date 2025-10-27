Alex Dobre a glumit imediat după ce Rapid a făcut show cu Slobozia: „Bă, las-o mai ușor”

ADVERTISEMENT

Trei dintre marcatorii Rapidului, Alex Dobre, Claudiu Petrila și Rareș Pop, au fost mulțumiți de faptul că și-au adus aportul la victoria echipei.

Alex Dobre, pus pe glume după meciul dintre Rapid și Slobozia

Alex Dobre a fost pus pe glume după ce Manea a marcat și el în meciul cu Slobozia și spune că i-a transmis fundașului să aibă grijă că-l ajunge în clasamentul golgheterilor.

„Sunt fericit pentru ceea ce am reușit în această seară. Mă bucur că lucrurile decurg așa cum decurg în momentul de față. Ne-am așteptat la un joc greu, am respectat ceea ce am pregătit în timpul săptămânii. Avem încredere în noi, toată lumea trage la același obiectiv. Nu neapărat campionat, ci să ne batem acolo sus. Ne ajută revenirea domnului Bocciu, ne împing și suporterii de la spate și fac o atmosferă extraordinară, cu atât mai mult după revenirea lui. Întotdeauna e loc de mai bine, inclusiv pentru mine.

Da, i-am spus lui Manea: ‘Bă, las-o mai ușor că mă ajungi’. Mă bucur pentru reușitele colegilor, când avem aceste statistici înseamnă că lucrurile merg bine. Eu îmi doresc să joc, clar că doare când nu joc. Am răbdare, sper să am rezultate atât cu echipa, cât și individual, iar asta o să-mi aducă probabil șanse la echipa națională. Am o relație specială cu ambele peluze. Ce pauză în Cupă? Eu sunt hiperactiv, vreau să joc în fiecare meci. Vedem ce decide antrenorul”, a declarat Dobre.

Claudiu Petrila și Rareș Pop, mulțumiți după ce au marcat cu Unirea Slobozia

Petrila spune că acum speră să fie la forma din trecut, când avea mai multe reușite din punct de vedere ofensiv.

„O victorie mare pentru noi, am reușit să ne facem meciul ușor încă din primele minute. Mă simt foarte bine, am reușit să-mi revin fizic, am și marcat. Probabil că încep să fiu Petrila cel vechi. Nu neapărat că simțeam că nu pot. Încercam și nu-mi ieșea. Nu mă gândeam la asta. Am învățat multe din ultimul an, când am avut meciuri bune și nu reușeam să marcăm”, a spus Claudiu Petrila

marcator pentru giuleșteni, a avut o declarație plină de realism, prin care și-a arătat maturitatea. Tânărul fotbalist a spus că și-ar dori să joace oricât și că indiferent de numărul minutelor el trebuie să se facă remarcat.

„Sunt foarte fericit, a fost o perioadă dificilă pentru mine. Mă bucur că am reușit să marchez chiar pe Giulești. Cred că m-am descurcat bine pe noua poziție, clar mai am multe de îmbunătățit. Am mult mai multă libertate, dar trebuie să-mi îmbunătățesc jocul.

Nu cred că e o accidentare gravă, a fost doar o mică întindere, o mică contractură. Nu vreau să exagerez să spun că am încrederea până în nori, dar sunt bine din acest punct de vedere. Cred că avem liniștea de care aveam nevoie. Cred că de abia acum începe greul. Trebuie să ne menținem ritmul. Clar că sper să joc, dacă joc titular e o răsplată din partea antrenorului de care trebuie să profit. Fie că joc 5 minute sau oricât, eu trebuie să mă fac vizibil”, a spus Rareș Pop.

Rapid, la egalitate de punctul cu liderul FC Botoșani

, 31, după ce ambele formații s-au impus. Moldovenii au câștigat, 2-0, cu Hermannstadt, în timp ce victoria giuleștenilor, 4-1, cu Slobozia, nu a fost suficientă pentru a-i urca pe primul loc, fiind momentan o diferență la nivel de golaveraj. Trupa lui Costel Gâlcă avea nevoie de un succes la o diferență de 6 goluri pentru a putea să treacă pe prima poziție a clasamentului.

Formația feroviară urmează să joace în Cupa României, contra celor de la Dumbrăvița, partidă ce va avea loc în Giulești. În campionat, cei de la Rapid vor da piept cu Universitatea Craiova, în Bănie, partidă care va fi ultima a turului de campionat.