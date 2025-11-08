Alex Dobre a început să cânte în direct după ce Rapid a devenit liderul SuperLigii: „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc…”. Video

ADVERTISEMENT

pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă, care acum a reușit să urce pe primul loc în clasament,

Alexandru Pașcanu, dezvăluiri după golul marcat contra celor de la FC Argeș

Fundașul central a înscris cu un șut frumos, de la 30 de metri, și a glumit pe seama golului.

„M-a prins faza mai avansat. Am văzut că e mingea la Christensen și i-am spus în gând ‘pune-mi-o aici să dau la poartă’. O să mai încerc să dau, dar nu sunt în poziție de a marca atât de des. Per total suntem fericiți. Jucăm și noi, și CFR, în vișiniu. Fiecare e cu opinia lui. E un lucru bun că suntem pragmatici. Anul trecut ne-a lipsit asta, nu știam să fragmentăm jocul.

Era greu, anul trecut când au venit 15-16 jucători, era greu să faci o echipă. Acum suntem aproape același vestiar ca anul trecut și cred că se vede chestia asta. Te uiți și la echipele mari, când aduc mai mulți jucători, durează. Să ne certe în continuare domnul Gâlcă. Nu cred că am făcut sezonul ăsta vreun meci perfect de la cap la coadă. Trebuie să ne antrenăm în continuare la fel de bine.

ADVERTISEMENT

Toți jucătorii își doresc să fie la echipa națională. Poate unii sunt dezamăgiți că sunt la lot. Eu nu sunt dezamăgit, știu că dau totul, mai mult nu pot să fac. Încerc să joc cât mai bine, mai mult nu pot să fac”, a declarat Pașcanu.

ADVERTISEMENT

Petrila, în culmea fericirii după victoria Rapidului și convocarea la echipa națională

Mijlocașul de bandă al celor de la Rapid face parte din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru partidele naționalei din luna noiembrie, iar acesta spune că a fost surprins de alegerea selecționerului.

„Au fost niște zile foarte frumoase, cu vești foarte bune pentru mine. Ieri am fost chemat la lot, azi am câștigat și suntem pe primul loc. În seara asta cred că ne-a interesat doar să luăm punctele, să urcăm pe primul loc. Am controlat jocul, chiar dacă nu am avut multe ocazii. Am stat foarte bine defensiv. În sinea noastră cumva știm că trebuie să ne batem pentru campionat.

ADVERTISEMENT

E o presiune mare, vrem să luăm un trofeu în acest an. Nu mă așteptam la convocare. Nu am fost în cea mai bună perioadă a mea și de asta nu m-am gândit. Sunt fericit pentru selecție. Mă refer la goluri marcate, pase de gol. Va fi un meci foarte greu cu Bosnia, trebuie să mergem încrezători, să câștigăm, e posibil să fie ultima noastră șansă de calificare”, a spus Claudiu Petrila.

Alex Dobre, fericit după ce Rapid a urcat pe primul loc

Alex Dobre nu și-a putut ascunde fericirea după ce Rapid a urcat pe primul loc și a început să cânte în direct, în timpul interviului.

„Mă bucur enorm pentru victorie, sunt foarte fericit și e o mândrie să fiu alături de acești oameni. Aveam nevoie de un gol, pentru că în meciul cu Craiova nu am avut o performanță bună. Am simțit că meciul trecut nu am fost un exemplu bun. Mă bucur că acest gol a venit și cu o victorie. Ne-am sincronizat foarte bine și mă bucur ce ne iese ce facem la antrenament.

Suntem o echipă care progresează de la meci la meci. Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc, Rapidul e, Rapidul e. Mă bucur enorm. Trebuie să fim într-un progres. Sunt profesionist, dacă sunt chemat e bine, dacă nu iarași bine. Dacă au nevoie de serviciile mele sunt gata. Nu comentez nimic despre națională. O să continui să dau maxim pentru echipa mea, pentru familie, dar cum am spus sunt profesionist”, a spus Alex Dobre.