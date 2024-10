Alex Dobre a mărturisit prin ce chin a trecut la Dijon: „Eram amendat pentru unele lucruri pe care nu le făceam!”

Alex Dobre (26 de ani) a . Autorul unei duble în Rapid – Farul 5-0 a dezvăluit la emisiunea ”Suflet de rapidist”, moderată de Robert Niță, o serie de nedreptăți la care a fost supus la echipa la care a fost jucătorul sezonului în Ligue 2.

Drama lui Alex Dobre de la Dijon

În stagiunea 2021-2022, Dobre a marcat pentru Dijon nouă goluri în 28 de meciuri de campionat. Aripa stânga a pasat decisiv și de trei ori. Evoluțiile sale l-au făcut să fie dorit de două echipe din Ligue 1.

Formațiile ar fi fost dispuse să achite pentru serviciile sale două milioane de euro. Dijon a refuzat încercând să obțină un preț pe care până și Dobre a admis că era prea ridicat. Cu o săptămână înainte de încheierea perioadei de transferuri, conducerea fostei sale echipe a contactat cluburile respective pentru a încerca să îl vândă pentru suma oferită inițial.

Echipele din prima ligă franceză își găsiseră însă un alt jucător. Coșmarul abia acum a început pentru Alex Dobre! El a povestit pentru FANATIK că a fost obligat să se transfere la unele echipe unde nu și-a dorit.

Alex Dobre a refuzat și s-a trezit trimis la echipa a doua. Timp de șase luni nu a jucat niciun meci la nivel profesionist și a fost amendat nejustificat. Dobre a recunoscut că soția sa i-a oferit un sprijin esențial într-una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

Redăm integral mărturia lui Alex Dobre pentru FANATIK la emisiunea ”Suflet de rapidist”

”Mi-a fost foarte grea perioada aceasta în care nu am jucat și nu am avut echipă. Cred că pentru fiecare jucător atunci când nu primește minute și nu joacă, acela este cel mai dureros moment. Și pe lângă acest lucru, doare mai ales când știi că nu e în controlul tău. Pentru că dacă știi că e în controlul tău să te antrenezi, ai alimentație bună.

Am grijă ca alea 10-20 de minute când le joc să le fac foarte bine. Atunci faci tot ce depinde de tine. Dar când sunt alte lucruri care nu sunt în controlul jucătorului, atunci devine și mai frustrant. Pentru că sunt lucruri de care știi că nu țin de tine. Ce poți să faci în privința asta? Nu ai ce să faci!

Relația între mine și fostul club s-a rupt în felul următor. Eu m-am transferat de la Bournemouth în Franța la Dijon în prima ligă. Am fost vreo patru, cinci meciuri titular, dar am intrat mai mult din postura de rezervă.

După care clubul a retrogradat în liga a doua. În liga a doua a fost același antrenor doar patru, cinci meciuri, după care l-au schimbat. Eu am continuat să mă antrenez foarte bine. După care a venit un antrenor nou, numele său este Patrice Garande, golgheter all-time la Saint-Etienne, o legendă.

Reacția legendarului Patrice Garande: ”Ce se întâmplă cu băiatul ăsta de nu joacă?”

Garande a văzut cum mă antrenez eu și cum sunt eu zilnic. A întrebat: ‘Ce se întâmplă cu băiatul ăsta de nu joacă?’ Și mi-a dat șansa să joc. Am intrat cu vreo șase, șapte meciuri mai târziu decât toată lumea. Am reușit să intru cu gol, cu pasă de gol și fix în sezonul acela am ieșit jucătorul sezonului la Dijon.

După care am avut două oferte bune. O echipă promovase din liga a doua în prima ligă și a doua era deja în prima ligă. Clubul a cerut o anumită sumă care nu era realistă pentru valoarea mea. Nu condamn, pentru dacă vezi că se poate e mai bine și pentru mine.

Dar când au văzut că nu se mai poate, m-au dus până în ultima săptămână de mercato. După aceea au sunat la cluburile acelea și au zis că acceptă cât au vrut ele să plătească. Era vorba de o sumă de două milioane de euro. Le-au transmis că le pare rău, că m-au dorit, dar nu puteau să rămână descoperiți.

După aceea am fost forțat să mă duc la anumite cluburi la care eu nu îmi doream. Eu am avut șansa să merg să joc în prima ligă din Franța, iar ei m-au forțat să merg undeva unde nu îmi doream. De ce joc fotbal? Să îmi îndeplinesc obiective, visuri. Voiam să fie bine pentru ambele părți. Nu sunt un tip calic, să vreau să fie bine doar pentru mine. Suntem o echipă, lucrăm împreună.

Alex Dobre: ”Eram amendat pentru unele lucruri cu care nu aveau nicio treabă”

După care mi-au spus că nu o să mai joc, dacă nu am vrut să merg acolo. Pentru că toată lumea spune că sunt un problematic. Nu, nu este adevărat! Asta mi s-a întâmplat! Șase luni eu nu am mai jucat! Mă antrenam, eram trimis chiar la echipa a doua.

Eram amendat pentru unele lucruri cu care nu aveau nicio treabă. Șase luni am rămas fără să joc. A fost o perioadă foarte grea, noroc că am avut soția care să mă susțină. Pentru că este o perioadă foarte grea pentru un jucător.

După acestea șase luni, echipa era în liga a doua și era aproape de retrogradare. Eu am fost jucătorul sezonului, marcasem zece goluri. Și ca echipă cu grupul pe care l-am avut am terminat undeva pe locul opt, nouă”, i-a dezvăluit Alex Dobre lui Robert Niță, la emisiunea de pe FANATIK.RO.

Cel mai dureros moment din cariera lui Alex Dobre