Sport

Alex Dobre a primit cea mai așteptată veste de când s-a transferat la Rapid. Ce se întâmplă în septembrie. Exclusiv

Alex Dobre este de departe cel mai în formă jucător al Rapidului, iar FANATIK a aflat că jucătorul a primit o veste extrem de importantă.
Traian Terzian
20.08.2025 | 13:51
Alex Dobre a primit cea mai asteptata veste de cand sa transferat la Rapid Ce se intampla in septembrie Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Veste uriașă primită de starul Rapidului, Alex Dobre. Sursă foto: Sport Pictures

Deși prestațiile nu sunt dintre cele mai convingătoare, Rapidul se află pe locul secund în clasamentul din SuperLiga. Unul dintre artizanii acestui parcurs este Alex Dobre, care acum a primit o veste mare.

ADVERTISEMENT

Rapidistul Alex Dobre a primit o veste importantă de la Mircea Lucescu

Mai sunt puțin peste două săptămâni până la partida amicală cu Canada, iar selecționerul Mircea Lucescu își face calculele în privința jucătorilor pe care îi va convoca. Din informațiile obținute de FANATIK, pe listă se va afla și Alex Dobre.

Extrema dreaptă a giuleștenilor a avut evoluții foarte bune în acest start de stagiune, a marcat 3 goluri în primele 6 etape ale SuperLigii și va fi chemat la lot pentru ”dubla” cu Canada și Cipru din luna septembrie.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani revine la echipa națională după o pauză de doi ani și jumătate. În primăvara anului 2023, el a fost convocat de Edi Iordănescu pentru partidele cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024, fiind introdus de fiecare dată în repriza secundă.

Andrei Borza va fi și el chemat la națională

Selecționerul Mircea Lucescu l-a avut în vedere pe Alex Dobre și pentru întâlnirile cu Austria și Cipru, din luna iunie, din preliminariile CM 2026, dar în cele din urmă jucătorul nu a mai fost chemat la lot.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Atacantul nu va fi singurul jucător de la Rapid care va fi convocat pentru aceste jocuri ale echipei naționale. FANATIK a anunțat în exclusivitate că fundașul stânga Andrei Borza va fi și el chemat de Lucescu.

ADVERTISEMENT
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digisport.ro
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată

Până la acest moment, selecționerul a anunțat doar lista preliminară a stranierilor pentru meciurile de luna viitoare. Echipa națională a României va juca un amical împotriva Canadei pe 5 septembrie, pe Arena Națională, urmând ca pe 9 septembrie să întâlnească Cipru, la Nicosia, în preliminariile CM 2026.

  • 1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Alex Dobre, conform Transfermarkt.com
  • 2 apariții a adunat Alexandru Dobre în tricoul naționalei României
ADVERTISEMENT
Universitatea Craiova, lider autoritar în SuperLiga: “Este într-o situaţie în care n-a mai...
Fanatik
Universitatea Craiova, lider autoritar în SuperLiga: “Este într-o situaţie în care n-a mai fost de mulţi ani!”
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. UTA și-a luat atacant de la Sepsi....
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. UTA și-a luat atacant de la Sepsi. Mutare tare pentru intrarea în play-off
Programul etapei a 8-a din SuperLiga. Când se joacă derby-ul CFR Cluj –...
Fanatik
Programul etapei a 8-a din SuperLiga. Când se joacă derby-ul CFR Cluj – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
'Regretul URIAȘ' al lui Mircea Sandu după 24 de ani în fruntea FRF:...
iamsport.ro
'Regretul URIAȘ' al lui Mircea Sandu după 24 de ani în fruntea FRF: 'Mă doare mai mult ca orice!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!