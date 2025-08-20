Alex Dobre a primit cea mai așteptată veste de când s-a transferat la Rapid. Ce se întâmplă în septembrie. Exclusiv

Deși prestațiile nu sunt dintre cele mai convingătoare, Rapidul se află pe locul secund în clasamentul din SuperLiga. Unul dintre artizanii acestui parcurs este Alex Dobre, care acum a primit o veste mare.

Rapidistul Alex Dobre a primit o veste importantă de la Mircea Lucescu

Mai sunt puțin peste două săptămâni până la partida amicală cu Canada, iar selecționerul Mircea Lucescu își face calculele în privința jucătorilor pe care îi va convoca. Din informațiile obținute de FANATIK, pe listă se va afla și Alex Dobre.

Extrema dreaptă a giuleștenilor a avut evoluții foarte bune în acest start de stagiune, a marcat 3 goluri în primele 6 etape ale SuperLigii și va fi chemat la lot pentru ”dubla” cu Canada și Cipru din luna septembrie.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani revine la echipa națională după o pauză de doi ani și jumătate. În primăvara anului 2023, el a fost convocat de Edi Iordănescu pentru partidele cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024, fiind introdus de fiecare dată în repriza secundă.

Andrei Borza va fi și el chemat la națională

Selecționerul Mircea Lucescu , din luna iunie, din preliminariile CM 2026, dar în cele din urmă jucătorul nu a mai fost chemat la lot.

Atacantul nu va fi singurul jucător de la Rapid care va fi convocat pentru aceste jocuri ale echipei naționale. FANATIK a anunțat în exclusivitate că .

Până la acest moment, selecționerul a anunțat doar pentru meciurile de luna viitoare. Echipa națională a României va juca un amical împotriva Canadei pe 5 septembrie, pe Arena Națională, urmând ca pe 9 septembrie să întâlnească Cipru, la Nicosia, în preliminariile CM 2026.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Alex Dobre, conform Transfermarkt.com

2 apariții a adunat Alexandru Dobre în tricoul naționalei României