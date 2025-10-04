Alex Dobre a uimit după ce a marcat în Rapid – Farul 3-1 și a dus echipa pe primul loc: „Nu am avut un nivel de joc bun”. Ce a spus despre convocarea la națională

Alex Dobre a marcat de două ori în poarta constănțenilor, însă la finalul partidei și-a făcut o autocritică ce a uimit pe toată lumea. Totodată, el a vorbit despre meciurile echipei naționale.

Alex Dobre a uimit după ce a marcat o „dublă” și a făcut-o pe Rapid liderul campionatului: „Nu am fost în cea mai bună formă”

Rapid este noul lider al SuperLigii, iar Alex Dobre este unul dintre oamenii ce a făcut acest lucru posibil. Căpitanul giuleștenilor a înscris de două ori în poarta Farului, însă la finalul partidei nu s-a lăsat dus de val și și-a făcut o autocritică extrem de corectă:

„Mă bucur enorm de mult pentru ce am reușit în această seară. Suntem pe primul loc și este o bucurie sufletească pe care o am. Faptul că am avut ocazia să urcăm pe primul loc ne-a motivat și mai tare înainte să ieșim pe teren. Am jucat bine pentru o repriză, în a doua repriză am suferit din nou. Trebuie să avem constanță dacă vrem să ne menținem sus. Este important să știi să suferi, dar pentru că suntem uniți am reușit să câștigăm.

A devenit un obicei să înscriu un gol înainte de convocarea la echipa națională. Sper să merg acolo și să aduc un plus. Este un meci important pe care vom încerca să-l câștigăm. Vreau să fiu în formă atât pentru Moldova, cât și pentru Austria.

Ca și joc, nu am fost în cea mai bună formă, mă bucur că am avut reușite, dar nivelul meu de joc nu a fost unul fantastic”, a spus Alex Dobre, conform , la finalul partidei Rapid – Farul 3-1

Alex Dobre a îngropat securea războiului cu suporterii. Cum a sărbătorit reușitele din Rapid – Farul 3-1

La fel ca după majoritatea golurilor, Alex Dobre și-a celebrat reușita în stilul făcut celebru de Erling Haaland, după care a mers la galerie și a sărbătorit alături de fani. Căpitanul Rapidului de până acum din campionat, însă acum apele s-au calmat:

„După gol am făcut ceea ce am simțit, cum sunt suporterii alături de mine, așa sunt și eu alături de ei. De aceea am ales să merg să sărbătoresc alături de ei”, a mai spus Alex Dobre.

Noul golgheter al campionatului! Câte goluri are Dobre la Rapid

În urma celor două goluri din meciul cu Farul, Alex Dobre l-a depășit pe Florin Tănase și a ajuns la al șaptelea gol stagional pentru formația de sub Podul Grant. Astfel, atacantul Rapidului își va depăși cu siguranță cel mai prolific sezon al carierei sale.

Anul trecut, Dobre marca tot 7 goluri pentru Rapid, însă de această dată și-a egalat performanța după doar 12 meciuri. În urmă cu 4 sezoane, pe vremea când evolua la Dijon, Alex Dobre traversa cea mai bună formă de până acum a carierei. El înscria 9 goluri și oferea două assisturi într-un sezon de Ligue 2.