Alex Dobre, cu gândul la națională după debutul de vis din Rapid – Farul 5-0: „Iubesc România!”. Ce a spus despre derby-ul cu FCSB

. Echipa lui Gică Hagi a primit de 5 ori gol din partea Rapidului. Marius Șumudică se află la prima sa victorie pe Giulești. Noul transfer al Rapidului, Alex Dobre, l-a învins de două ori pe Buzbuchi.

Alex Dobre: „Am un ritm mai dinamic, m-a ajutat foarte mult ritmul de acolo”

Alex Dobre (26 de ani) a semnat cu Rapid la începutul lunii octombrie. Meciul contra Farului , iar atacantul a făcut o figură excelentă, marcând două goluri. Dobre a vorbit după flurierul final și a dezvăluit ce a învățat în Portugalia, țară pentru care a jucat în ultimul timp.

ADVERTISEMENT

„E un debut de vis, dar cea mai importantă este victoria, nu golurile mele. Mă bucur din suflet că am adus victoria pe Giulești. Mă bucur că am înscris, dar așa sunt eu. Sunt dinamic. Am fost inspirat și mă bucur din suflet că am reușit. Am un ritm mai dinamic și m-a ajutat foarte mult ritmul de acolo (n.r. Portugalia). M-au încurajat și băieții, mi-au oferit sprijinul necsar. Din acesată cauză am putut să dau 2 goluri”, a declarat Alex Dobre după partidă.

Atacantul a vorbit despre eventuala selecție naționala României

Mircea Lucescu a privit partida din tribunele stadionului. Întrebat despre o posibilă întoarcere la prima selecționată a României, Alex Dobre nu a ezitat și a răspuns imediat: „Nu știu, dar sper ca contribuțiile mele să-l satisfacă pe Lucescu. Dacă o să primesc șansa, o să vin. Iubesc România”, a mai adăugat atacantul. Alex Dobre a jucat de două ori în tricoul naționalei României.

ADVERTISEMENT

În final, noul fotbalist al celor de la Rapid a discutat despre meciurile următoare ale echipei. Deși a afirmat faptul că lotul se pregătește zi de zi și este bucuros că fanii sunt alături de ei, accentul a fost pus pe derby-ul cu FCSB din etapa viitoare. În plus, Dobre a mai precizat cum s-a simțit prima oară pe Giulești.

„Va fi un drum bun de acum încolo, pentru că toți suntem conștienți cât de mult suntem iubiți de fani. Suntem ca o familie, muncim zi de zi. Sunt niște momente incredibile, astea așa trebuie trăite. Am avut șansa să le trăiesc la debut. Sunt momente care îmi vor rămâne în minte pentru totdeauna.

ADVERTISEMENT

(n.r. despre derby-ul cu FCSB) Vom munci mai mult, vom da mai mult din noi. Mergem să luăm cele trei puncte. Dedic golul soției mele, fanilor, și tuturor celor care m-au încurajat”, a încheiat Alex Dobre.

Cifrele lui Alex Dobre până în acest moment

Alex Dobre a venit gratis la Rapid în octombrie. După ce a plecat liber de la Famalicao din Portugalia, două luni nu a semnat cu nicio echipă. Atacantul român și-a petrecut ultimul an în prima divizie din Portugalia, ligă la care a înregistrat 31 de apariții și 2 goluri.

ADVERTISEMENT

Potrivit site-ului de specialitate , Alex Dobre valorează 1 milion de euro. Fotbalistul a făcut academia la Viitorul Mihai Georgescu din Cluj, iar la doar 18 ani a plecat în Anglia la Bournemouth. O mare parte din cariera sa și-a petrecut-o în ligile englezești de fotbal. Are 15 meciuri în liga a 3-a din Anglia și o partidă în Championship, al doilea eșalon britanic. În plus, a fost de două ori rezervă neutilizată în meciurile lui Bournemouth din Premier League.

Răzvan Onea și Alex Dobre, primele reacții după Rapid - Farul 5-0