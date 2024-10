Alex Dobre a vrut să renunțe la fotbal! Cine l-a făcut să nu-și abandoneze marele vis

Alex Dobre (26 de ani) a dezvăluit pentru FANATIK că a vrut să se lase de fotbal! În cadrul emisiunii ”Suflet de rapidist”, internaționalul român cu două selecții în tricolor a recunoscut că soția sa a fost cea care l-a făcut să nu renunțe la visul său.

Persoana care l-a făcut pe Alex Dobre să nu renunțe la fotbal

Autorul traversa unul din momentele sale dificile din carieră. Dobre era frustrat în general de faptul că nu avea continuitate în rezultatele sale individuale.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre și-a amintit și de o lecție de viață pe care a învățat-o la Famalicao în Portugalia. Dobre era nemulțumit că evolua ca fundaș dreapta în loc să fie pus pe postul său de extremă stânga. Noua speranță a Rapidului a spus, la ”Suflet de rapidist”, că Dumnezeu i-a arătat că trebuie să fie mulțumit oriunde și oricât ar juca.

”Am fost foarte aproape să renunț la fotbal, dar soția nu m-a lăsat. Am fost, pentru că am simțit că revin și iar cad. Iar mă ambiționez să joc, să prind echipa, să marchez și iar mi se întâmplă ceva să cad.

ADVERTISEMENT

Nu am avut continuitate. Și m-am întrebat ce se întâmplă cu mine de am tot avut lucrurile astea. M-am întrebat dacă sunt eu ghinionist, dar mi-am dat seama că nu sunt. Sunt lucruri pe care trebuie să le învăț.

Și e o lecție pe care am învățat-o în Portugalia. Mă refer la acele șase luni în care jucam fundaș dreapta împins. Eram nemulțumit că nu joc mijlocaș stânga să îmi fac mai multe statistici bune. Recunosc lucrul acesta.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre: ”Dumnezeu m-a învățat o lecție”

Îmi spuneam că mai bine e să stau pe bancă decât să joc fundaș dreapta împins. Și Dumnezeu m-a învățat o lecție prin ce s-a întâmplat în ultimul an. Pentru că am fost nemulțumit după perioada pe care am avut-o la Dijon, deși puteam să merg să joc.

Iar eu am fost mulțumit, dar am avut și momente în care am fost nemulțumit. Asta era nemulțumirea mea, că sunt fundaș și că nu sunt eu în față acolo să dau gol. Mă gândeam că mai bine intru în față pe stânga ca rezervă și poate așa dau gol.

ADVERTISEMENT

Și am fost nemulțumit. Și Dumnezeu mi-a arătat, prin ce s-a întâmplat în ultimul an, să învăț să fiu recunoscător de oriunde aș juca și oricât aș juca. Lucrul ăsta m-a maturizat și m-a făcut să fiu omul care sunt astăzi”, a declarat Alex Dobre, la emisiunea .

Cine l-a oprit pe Alex Dobre să renunțe la fotbal