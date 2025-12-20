Sport

Alex Dobre amenință FCSB înaintea derby-ului cu Rapid: „Nu ne mulțumește egalul. Țintim cele 3 puncte!”

Alex Dobre, încrezător înainte de FCSB - Rapid. Atacantul lui Costel Gâlcă vrea să încheie anul 2025 cu o victorie pe terenul rivalilor din Capitală.
Alex Bodnariu
20.12.2025 | 14:33
Alex Dobre ameninta FCSB inaintea derbyului cu Rapid Nu ne multumeste egalul Tintim cele 3 puncte
Ce spune Alex Dobre înainte de derby-ul cu FCSB
Rapid joacă duminică aceasta pe Arena Națională cu FCSB. Giuleștenii vor cu orice preț o victorie împotriva rivalilor pentru a încheia sezonul pe primul loc. Alex Dobre, vedeta din atacul echipei pregătite de Costel Gâlcă, a vorbit la conferința de presă despre duelul cu roș-albaștrii.

Duelul finalului de an în Superliga României! Rapid dă piept cu FCSB pe Arena Națională

Rapidiștii au ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie, însă vor să le facă sărbătorile mai fericite suporterilor cu un succes împotriva rivalilor de la FCSB. Se anunță un duel de foc pe Arena Națională. Roș-albaștrii încearcă să se apropie și mai mult de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii României.

În meciul din tur, Rapid și FCSB au remizat, scor 2-2. Partida s-a jucat, însă, în alte condiții. Giuleștenii au beneficiat atunci de sprijinul fanilor proprii. Acum, Costel Gâlcă speră ca elevii săi să reușească să depășească presiunea venită din tribune.

Alex Dobre vrea cu orice preț o victorie în fața rivalilor de la FCSB

Alex Dobre a fost prezent alături de Costel Gâlcă la conferința de presă și a prefațat duelul cu FCSB. Atacantul giuleștenilor își dorește să facă un meci mare și să încheie anul pe primul loc în Superliga României.

„Ne așteaptă un meci greu. FCSB vine după două victorii. Ne concentrăm pe ce am pregătit și sperăm la o victorie. Avem foarte multe lucruri de îmbunătățit și încercăm să facem asta în permanență. Lucrăm la antrenamente și sperăm să facem un joc mai bun, care să ne aducă rezultate.

Au jucători de valoare, este o echipă bună, care reușește rezultate și în cupele europene. Noi ne concentrăm pe ce am pregătit și încercăm să dăm maximum. Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un rezultat de egalitate. Consider că trebuie să țintim cele trei puncte. Sperăm să facem un joc bun și să oferim spectatorilor un meci cu goluri. Presiune este la fiecare meci, din ambele părți. Așa te formezi mai bine. Sper să fie un lucru pozitiv mâine.

Este un an reușit până în acest moment. Sper să îl închei cu o victorie. Mulțumesc lui Dumnezeu și colegilor pentru tot ce am reușit. Sper ca 2026 să fie, la fel, un an cu provocări care să mă facă un fotbalist mai bun. Aștept să vedem ce urmează”, a precizat Alex Dobre la conferința de presă.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
