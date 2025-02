Alex Dobre aruncă Giuleștiul în aer cu golul decisiv din prelungiri în Rapid – Unirea Slobozia 2-1: „Am simțit că voi marca în ultimul minut!”

Alexandru Dobre a marcat în minutele de prelungire și s-a bucurat într-un mare fel, stadionul din Giulești erupând de bucurie.

Cum a reacționat Alexandru Dobre după ce a adus 3 puncte de „aur” Rapidului cu Unirea Slobozia

Fotbalistul adus la începutul acestui sezon începe să devină un adevărat talisman pentru echipa sa, golurile sale venind în momente importante. Experimentatul jucător

Alexandru Dobre a reacționat imediat după meciul cu Unirea Slobozia. Acesta a mărturisit că a simțit încă dinainte că el va fi cel care va marca în ultimele minute.

„Am simțit că voi înscrie în ultimul minut!

„Sunt foarte obosit, mi-am dat toată energia. Sunt fericit că am reușit să marchez și că am luat toate cele 3 puncte. Am stabilit de la început că nu o să ne pierdem calmul, ceea ce s-a și întâmplat.

Mi-am luat energizantul și am avut foarte multă energie. Asta le-am transmis și coechipierilor. Am urmărit meciul de pe bancă, știam ce am avut de făcut.

Am simțit că voi înscrie în ultimul minut. Înainte de go, cu un minut sau două am știut că voi marca. Normal că a fost frustrare la Cluj, nu a fost normal ce s-a întâmplat. Dar am strâns rândurile și am mers mai departe”, a declarat Alex Dobre la flash-interviu.

Alexandru Dobre, eroul Rapidului cu Unirea Slobozia

Unirea Slobozia a fost cea care a deschis scorul în prima repriză, când Yusov a trimis mingea în poarta lui Aioani după ce a trecut cu mare lejeritate de fundașii Rapidului.

Kait a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap perfectă în minutul 25 în urma unui corner executat foarte bine de colegul său Claudiu Petrila. La pauza meciului, tabela de marcaj arăta 1-1. În a doua repriză, Rapid a forțat marcarea unui nou gol, dar echipa lui Marius Șumudică se lovea de fiecare dată ba de execuții neinspirate, ba de transversală, ba de intervențiile miraculoase ale portarului Denis Rusu.

Giuleștenii au sperat până în ultimele minute. Golul de 3 puncte a venit tocmai în prelungiri, când Dobre a marcat cu capul din centrarea excelentă a lui Gojkovic în minutul 90+6.

Fotbalistul intrat la pauză a fost eroul Rapidului. Bucuria sa de după gol s-a manifestat într-un sprint nebun pe teren, fără tricoul de joc, urmărit de colegii săi. Marius Șumudică, și staff-ul nu au putut rezista să nu intre pe teren și să nu se bucure la rândul lor.

