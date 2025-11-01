Alex Dobre, atacantul Rapidului, a dat mesaj în direct după ce a văzut ce a postat Gabi Safta despre el

ADVERTISEMENT

Rapid s-a impus în „deplasarea” din Giulești cu CSC Dumbrăvița, scor 1-4. Intrat în a doua repriză pe teren, Alex Dobre a avut o evoluție solidă și a reușit să marcheze două goluri. În urma acestei performanțe, Gabi Safta a pregătit un mesaj inedit pentru atacantul giuleștenilor, iar reacția jucătorului nu a întârziat să apară.

Alex Dobre, invitație în direct pentru Gabi Safta după CSC Dumbrăvița – Rapid

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gabi Safta, așa cum obișnuiește, a pregătit o tăbliță în care scoate în evidență cele mai bune performanțe petrecute în ultima perioadă în campionatul intern.

ADVERTISEMENT

De această dată remarcatul colaboratului FANATIK a fost Alex Dobre. Pe tăblița sa, Gabi Safta a scris – ‘Dobre, vită rară’. Ei bine, , iar fotbalistul că îl va invita pe Gabi Safta la o masă după ce revine de la echipa națională.

Robert Niță a abordat subiectul: „O veste de ultim moment! Dobre mi-a transmis puțin mai devreme că, atunci când revine de la echipa națională, te invită la o vită în sos dulce-acrișor. Mi-a dat mesaj acum, serios. A scris așa – ‘spune-i domnului Safta că îl aștept la o vită în sos dulce-acrișor’”.

ADVERTISEMENT

Gabi Safta s-a arătat încântat de propunerea lui Alex Dobre: „Abia aștept să îl revăd! Dobre e căpitan la Rapid, dă gol meci de meci, joacă din trei în trei zile și mă bucur mult pentru el. E din spiritul Rapidului!”.

ADVERTISEMENT

Dobre, la cel mai bun sezon din carieră

Transferat în toamna anului trecut la Rapid, Alex Dobre s-a dovedit a fi o mutare inspirată a conducerii. Fotbalistul s-a impus imediat în primul „11” al giuleștenilor, iar la debut a marcat o „dublă”.

Ei bine, evoluțiile bune au continuat și în acest sezon. Cu 10 goluri marcate în 15 partide pentru Rapid, Alex Dobre se poate lăuda că are parte de cea mai bune stagiune din cariera de fotbalist profesionist.

ADVERTISEMENT

Reușitele de la Rapid i-au atras și atenția lui Mircea Lucescu. În ultimele acțiuni ale echipei naționale, Alex Dobre a fost chemat constant la lot de „Il Luce” drept răsplată pentru golurile și acțiunile reușite la formația de sub Podul Grant.