Alex Dobre, capăt de drum la Rapid?! Scenariu-șoc după scandalul cu suporterii: „O să-i fie greu să mai joace”

Ce se va întâmpla cu Alex Dobre la Rapid după conflictul cu suporterii. Premoniție șocantă despre fotbalistul giuleștenilor.
Mihai Dragomir
23.09.2025 | 13:07
Alex Dobre capat de drum la Rapid Scenariusoc dupa scandalul cu suporterii O sai fie greu sa mai joace
Florin Manea, previziune sumbră. Ce se întâmplă cu Alex Dobre la Rapid după scandalul cu fanii. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Rapid a pierdut în etapa a 10-a din SuperLiga, acasă, cu Hermannstadt (scor 1-2). La finalul meciului, Alex Dobre s-a certat cu un suporter al giuleștenilor. Florin Manea nu vede un viitor liniștit pentru talentatul jucător din acest moment.

Florin Manea, previziune sumbră pentru Alex Dobre la Rapid după scandalul cu suporterii

Eșecul suferit de Rapid în etapa a 10-a cu Hermannstadt, primul din acest sezon competițional, a inflamat spiritele în Giulești. O parte din fani au contestat rezultatul, vărsându-și frustrarea pe jucătorii lui Costel Gâlcă.

Florin Manea consideră că Alex Dobre nu trebuia să dea curs jignirilor primite de la fanii Rapidului, ci că ar fi trebuit să ignore și să plece din acel loc. Agentul de jucători a spus că nu vede, din acest punct, un viitor liniștit pentru fotbalist la Rapid.

„O să îl înjure foarte multă lume!”

„Scandalul acesta cu Dobre… Este un jucător pe care îl cunosc foarte bine, eu l-am dus prima dată în Anglia. Nu am înțeles reacția lui, pentru că Rapid este un club mai special. Au fost jucători mari care au fost înjurați. Eu am dat chiar exemplul tatălui meu.

Ar trebui să își caute echipă, eu știu cât de răzbunătoare este galeria. E greu să îi mai împaci. Nu are 10 ani la Rapid, este nou-venit. A ajuns căpitan cel mai ușor din istoria Rapidului. O să îi fie greu să mai joace la Rapid, o să îl înjure foarte multă lume.

„Te-a înjurat, te întorci cu spatele, la revedere! O are grea”

Adu-ți aminte ce a pățit Dani Coman când a înjurat galeria. Ce a câștigat Dobre că s-a dus la fani să le zică ce le-a zis… Dacă nu le zicea, nu era mai bine? Dacă a strigat tot stadionul, atunci nu mai e o facțiune.

Eu nu zic că nu are circumstanțe, dar în fața cui apăra echipa? Cine erau ăia care înjurau? Bun, 3 inși sau tot stadionul… ai pierdut, dar nu e în obligația ta în calitate de căpitan să vorbești cu galeria. Te-a înjurat, te întorci cu spatele, la revedere! O are grea și și-a făcut-o grea fără să fie nevoie. Zici că a fost un copil”, a spus Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Dobre, capăt de drum la Rapid?!

