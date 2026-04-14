Alex Dobre, conflict cu Costel Gâlcă! Şumi, despre răfuiala dintre căpitan şi antrenor: “Ştiu foarte bine ce se întâmplă în interior” Rapid, sub presiune: “A avut tot şi riscă să rateze obiectivul”

Rapid – FC Argeș, din etapa a patra din play-off-ul SuperLigii, s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Alex Dobre a fost schimbat în minutul 60, iar atacantul a surprins pe toată lumea în momentul în care a refuzat să bată palma cu colegii săi. Ulterior, la interviu, . Cum comentează Marius Șumudică această situație,

Marius Șumudică, prima reacție despre conflictul dintre Dobre și Gâlcă

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a mărturisit că înțelege reacția lui Dobre, în contextul în care Rapid este fără victorie în ultimele trei etape din play-off. „Șumi” a transmis că știe foarte bine situația din Giulești, iar , mai ales că atacantul a marcat 15 goluri în actuala stagiune.

„Eu înțeleg reacția lui Dobre, și eu am fost jucător. Mie nu mi se pare că Dobre a făcut ceva grav, unii jucători dau cu picioarele în bidoane, scot tricoul și îl aruncă. Din punctul meu de vedere, Dobre își dorea să joace mai mult, să ofere mai mult. Pentru mine, Dobre este un jucător foarte important prin prisma faptului că se consumă. Când cineva se consumă, înseamnă că își dorește mai mult.

În primul rând, eu sunt ferm convins că Dobre este supărat pe el și pe ceea ce se întâmplă. Am rămas puțin mirat de acea declarație pe care a dat-o după joc, însă asta vine din dorința sa de a demonstra că este un jucător bun. A marcat 15 goluri pentru Rapid, este principalul marcator al echipei, iar acest lucru nu poate fi șters ușor cu buretele. Eu, ca antrenor, am avut o grămadă de jucători pe care îi auzeam pe la spate că făceau anumite gesturi, însă mă făceam că nu văd, ca să nu intru în conflict. Ba chiar îmi plăceau aceste dispute, în sensul în care înțelegea ceva din momentul respectiv. Eu nu aș face un așa mare faz din acest gest făcut de Dobre.

Eu am vorbit doar de gestul respectiv. Despre declarația lui, acestea sunt problemele lor interne, știu foarte bine ceea ce le cere antrenorul. Probabil că Dobre a venit și a spus ceea ce simte, nu poți să vii în fața camerelor de luat vedere și să vorbești despre tactică. Nu pot să mă bag, am fost antrenor acolo anul trecut și nu pot ca eu să vorbesc despre ceea ce se întâmplă în interiorul echipei, chiar dacă știu foarte multe”, a declarat Marius Șumudică.

Universitatea Craiova – Rapid, meciul care poate răsturna campionatul

Carismaticul antrenor a abordat și situația din clasament. Mai exact, Marius Șumudică e de părere că Rapid încă are șanse la titlu dacă obține o victorie pe terenul Universității Craiova. În caz contrar, giuleștenii ar tremura serios și pentru un loc de cupă europeană, în contextul în care Rapid s-a aflat în permanență în top 3 pe parcursul stagiunii.

„Rapid trebuie să se trezească în momentul de față, trebuie să facă uitat acest început de play-off. Nu se poate ca în ultimele trei meciuri să iei doar un punct. Sper să fie doar un accident și să meargă la Craiova cu obiectivul de a lua toate cele trei puncte. Dacă Rapid va pierde la Craiova, din punctul meu de vedere, calificarea în cupele europene este în pericol. Este un meci vital atât pentru Craiova, cât și pentru Rapid. Să ne imaginăm ce ar însemna o victorie a lui U Cluj la Dinamo, iar apoi Rapid să bată la Craiova. Cum ar fi să bată Dinamo pe U Cluj, iar Craiova pe Rapid. În acest caz, Dinamo ar veni lângă Rapid și nu știi ce se întâmplă la Pitești. Rapid ar putea să cadă chiar pe locul 5 sau 6, iar atunci sezonul ar fi din orice punct de vedere ratat”, a adăugat antrenorul.

Transferul lui Moruțan, sub lupa lui Șumudică

În continuare, Marius Șumudică a punctat că Olimpiu Moruțan nu poate evolua în număr 10. „Șumi” nu înțelege de ce mijlocașul nu este jucat în banda dreaptă, acolo unde a dat cel mai bun randament. Totodată, antrenorul a amintit de prestațiile dezamăgitoare ale lui Tobias Christensen, norvegianul arătând foarte bine sub comanda sa în stagiunea precedentă.

„Eu am mai spus și în emisiunile trecute unde poate da cel mai bun randament Moruțan. Moruțan nu poate să joace număr 10, el este lent, îl știu din Turcia, am jucat contra lui. E foarte greu ca el să primească mingile între linii și mai apoi să se întoarcă. Rapid, prin calitățile celor două benzi, este o echipe reactivă. Anul trecut, cu mine, făcea același lucru. Dacă încercam să construim, nu găseam soluțiile necesare. Eu consider că Moruțan nu poate juca număr 10! El trebuie să simtă tușa, să intre pe piciorul stâng. De ce la echipa națională și în Turcia a jucat numai bandă dreaptă?

În momentul în care faci transferuri, trebuie să te gândești unde folosești jucătorii respectivi. Anul trecut vorbeam de Christensen, că este unul dintre cei mai buni mijlocași din țară, însă vedeți cum joacă Christensen în momentul de față? A greșit foarte multe pase aseară. Din păcate, el are foarte puține minute în ultimele jocuri”, a mai spus Marius Șumudică.

Comparație între gesturile lui Baiaram și Dobre

Pe finalul intervenției, Marius Șumudică a amintit și de ieșirea lui Baiaram de după înfrângerea cu U Cluj, însă lumea nu a scos în evidență acest lucru. „Șumi” e de părere că Dobre ar trebui câștigat, iar Costel Gâlcă nu își permite să îl marginalizeze pe atacant, mai ales după cele 15 goluri marcate în acest sezon.

„De gesturile lui Baiaram de ce nu am vorbit? Am vorbit doar de gesturile lui Dobre. L-am văzut foarte dezamăgit, respingând colegii. Asta înseamnă jucătorul care arde pentru fotbal. Putem să ne punem și în pielea lor, eu nu sunt avocatul lui Dobre, din contră, și eu i-am reproșat anumite lucruri. Vreau să spun că eu l-aș câștiga pe Dobre în momentul de față, pentru că este foarte ușor să îl pierzi. Ce câștigi dacă îl pierzi? El are 15 goluri marcate la Rapid! Dobre este mai prolific decât toți atacanții Rapidului la un loc, iar în cazul acesta ce faci? Îl distrugi și pe Dobre?”, a conchis Marius Șumudică.