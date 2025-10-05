Alex Dobre, de la scandal cu suporterii la idol: “Abia îi aștept pe băieții ăia care îi spuneau să plece din Giulești”

Rapid a urcat pe primul loc în clasamentul SuperLigii după , iar Alex Dobre a înscris două goluri. Căpitanul ”alb-vișiniilor” a trecut în scurt timp de la , la momentul în care este din nou idolul tribunelor.

De la scandalul cu suporterii, Alex Dobre a ajuns idol pe Giulești

Jocul excelent făcut de Alex Dobre în fața Farului l-a entuziasmat pe Robert Niță, care în direct la cea mai nouă ediție a a avut o reacție fermă la adresa celor care l-au criticat pe fotbalist.

”Cel mai important în etapa asta era ca Rapidul să se impună, mai ales că venea acasă după un ultim joc pierdut în fața celor de la Hermannstadt. Era nevoie de victorie”, și-a început Niță discursul despre succesul giuleștenilor.

”Acum 2 săptămâni pe același teren era ditamai scandalul. Se scanda ‘afară din Giulești’, scandal Dobre cu câțiva fani”, a amintit Cristi Coste, iar Niță a replicat: ”Abia îi aștept pe băieții ăștia care spuneau că trebuie să plece și că nu o să-l mai suporte lumea. În momentul acesta e locomotiva Giuleștiului și dă două goluri aseară.

La primul gol e acolo, lovește cu capul. E o deviere după aceea, dar eu știu că i s-au pus amândouă. La golul lui Koljic tot pe el îl lovește, dar cred că din el îl atinge puțin și pe fundașul celor de la Farul. Golurile lui Dobre sunt primul și al treilea, iar al doilea este al lui Koljic. Știi unde se ducea șutul lui Petrila de la golul 3? În banner-ul de la colțul terenului”.

Rapid, victorie norocoasă sau meritată: “S-au aliniat astrele!”

Robert Niță a admis faptul că Rapid a avut și noroc în partida cu Farul, însă consideră că mai presus de orice a făcut un joc foarte bun în prima repriză și ar fi putut să închidă partida până la pauză.

”Fără noroc nu poți, dar este o victorie meritată dacă scoatem primele 10-15 minute din repriza a doua când Farul începe excepțional. Și până la 2-1 ei mai au vreo două situații, niște centrări prin fața porții, intervenția cu fața a lui Aioani.

Dar una peste alta, este un meci solid, o primă repriză foarte bună. Rapidul are posibilitatea la ocazia lui Gojkovic din 14 metri, unde o lovește prost, să facă 3-0. Dacă vorbim de noroc, trebuie să spunem că Dobre alunecă puțin la golul doi, nu poate să facă preluare și mingea ajunge pe colțul lung la Koljic”, a declarat Niță.

”A fost genul de meci în care după prima repriză ți-ai dat seama că Rapidul nu prea are cum să rateze victoria, pentru că sunt și astrele în favoarea ei. Marchează pe ocaziile pe care le are, Farul nu reușește să înscrie”, a spus Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA.

Florin Gardoş nu a fost impresionat de jocul Rapidului: “Farul merita mai mult!”

Fostul fundaș Florin Gardoș nu a fost dat pe spate de victoria rapidului și consideră că Farul ar fi meritat mai mult de la acest joc, mai ales că cifrele sunt în favoarea formației constănțene.

”Am zis încă de la începutul sezonului că Rapid va încheia mai sus decât în stagiunea trecută. Anul trecut au început rău, au făcut experimentul cu Neil Lennon care până la urmă a fost dat afară și a venit Șumudică.

Vizavi de meciul de aseară, nu știu dacă stelistul din mine mă face să fiu subiectiv, dar mi se părea că Farul merita mai mult. Golul din corner a venit pe un fond mai bun al Farului, toate golurile au fost deviate.

La cornere a fost 8-2, șuturi pe poartă 6-3 pentru Farul, au avut ocazia lui Tănasă singur cu Aioani, a mai avut Vînă încă una după gol. Nu zic că n-a meritat Rapid victoria, doar că mi se pare că Farul merita mai mult”, a afirmat Gardoș.

“Dobre are doar un an la Rapid. Nu e Săpunaru”. Ce spun fanii Rapidului despre incidentul de la meciul cu Hermannstadt

Cunoscutul suporter a Rapidului și editorialist FANATIK, Bogdan Baratky, a vorbit și despre scandalul pe care Alex Dobre l-a avut cu fani la partida cu FC Hermannstadt și consideră că actualul căpitan din Giulești nu are încă forța pe care o avea Cristi Săpunaru.

”Orice echipă are nevoie de un lider în teren, iar Dobre își asumă rolul ăsta. E un jucător care a simțit golul pe care Săpunaru l-a lăsat în vestiar, în teren și a ridicat mănușa, și-a asumat acest rol. Jucătorii ăștia sunt rari, găsești greu o astfel de tipologie.

Eu cred că postura asta l-a condus și la situația aceea nefericită de după meciul cu Hermannstadt. În opinia mea nu trebuia să discute atunci cu suporterii. Dobre are doar un an la Rapid, nu are statutul pe care îl avea Săpunaru, asta se câștigă în timp”, a precizat el.

”Și ce trebuia să facă? Să accepte să-l scuipe și să-l înjure ăia? Ce s-a întâmplat este regretabil, dar cred că era mai urât dacă echipa stătea la mijlocul terenului împreună cu Dobre, aplaudau puțin și se băgau în tunel și plecau la vestiar”, a replicat Robert Niță.

”Trebuia să nu meargă acolo. Cred că suntem de aceeași părere, iar eu spuneam că în asemenea momente nu intri în clinciuri cu suporterii. Nu răspunzi. Trebuie să te ții departe, dar e vorba de puțină experiență. Experiență legată de Rapid, de Giulești, de suporteri.

Cred că și-a supraestimat puțin poziția pe care o are în momentul ăsta la Rapid, dar este un jucător care își asumă postura de lider și trebuie apreciat pentru asta. E greu să faci asta la un club ca Rapid”, a mai explicat Bogdan Baratky, la FANATIK SUPERLIGA.