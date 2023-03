Alex Dobre, declarații despre conflictul cu selecționerul României, Edi Iordănescu: „S-a interpretat că eu nu-mi doresc”

după un interviu în presa din Franța în care ar fi spus că va refuza convocările la echipa națională a României, nemulțumit că a fost lăsat pe dinafară.

Alex Dobre, fericit că a fost convocat la naționala României: „Abia aștept să încep. Voi veni cu inima deschisă”

este extrem de emoționat înainte de debutul sub „tricolor”: „Sunt foarte onorat și fericit să fiu aici și abia aștept să încep. Timpul a trecut foarte repede, a fost o experiență foarte plăcută (n.r. Jocurile Olimpice 2021), dar acum sunt foarte fericit să fiu chemat la prima reprezentativă, să arăt ceea ce pot și să ajut naționala cu calitățile mele și cu ceea ce pot”, a spus Alex Dobre, la FRF TV. .

Dobre mărturisește că nu a fost privit cu ochi răi în cadrul lotului, în ciuda tuturor discuțiilor din jurul său: „Colegii m-au primit foarte bine, staff-ul m-a primit foarte bine. Simt o energie pozitivă și simt că toată lumea este dispusă să dea totul.

Sper din tot sufletul să dăm tot ceea ce avem mai bun în aceste două meciuri. Este un vis împlinit să fac parte din prima reprezentativă a României și să îmi reprezint țara”.

Alex Dobre, despre refuzul de a veni la naționala României

Jucătorul de bandă a dorit să lămurească ce a vrut să spună în interviul din presa franceză: „(n.r. În urmă cu un an ai spus că nu te interesează echipa națională) Am fost întrebat de echipa națională și am spus că nu vreau să vorbesc despre asta și s-a interpretat că eu nu îmi doresc să fac parte din echipa națională, ceva de genul. Dimpotrivă, pentru mine este o onoare, o plăcere și mereu voi veni cu inima deschisă pentru a reprezenta România”.

Alex Dobre nu vrea să demonstreze nimic și se pune 100% în slujba echipei: „Pentru mine cea mai importantă este victoria, dar dacă pot să aduc ce am mai bun eu jocului, dar cel mai important este să îmi pun calitățile în slujba echipei și să luăm toate cele trei puncte”.

Cum a primit vestea convocării

a dezvăluit și cum a primit vestea convocării: „Eram într-o dimineață, tocmai ce-mi făcusem cafeaua și am primit un mesaj pe telefon, m-am bucurat enorm de mult”.

Alex Dobte e convins că România se poate califica la Campionatul European: „Avem șanse foarte mari, sunt naționale accesibile. Cred că dacă dăm tot ce avem mai bun, eu cred că putem să luăm primele două locuri”.

