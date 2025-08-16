Sport

Alex Dobre, declarații în forță înainte de Rapid – FCSB: „Am pregătit un discurs, țin să cred că suntem favoriți”. Video

Alex Dobre este gata pentru meciul Rapid - FCSB. Ce a spus fotbalistul giuleștenilor înaintea derby-ului și de ce crede că echipa sa este favorită.
Gabriel-Alexandru Ioniță, Mihai Dragomir
16.08.2025 | 21:42
Alex Dobre declaratii in forta inainte de Rapid FCSB Am pregatit un discurs tin sa cred ca suntem favoriti Video
Ce a spus Alex Dobre înainte de Rapid - FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Rapid va juca duminică seară, de la 21:30, meciul contra FCSB din etapa a 6-a a SuperLigii. După ce Costel Gâlcă și-a pus elevii în gardă, a venit și rândul lui Alexandru Dobre să vorbească despre marele derby de pe Arena Națională.

Alex Dobre, cuvinte mari înainte de Rapid – FCSB

Marcator în remiza cu Oțelul din etapa trecută (scor 1-1), Alex Dobre are poftă mare de joc în startul acestui sezon. Talentatul fotbalist al giuleștenilor a prefațat meciul cu FCSB în cadrul unei conferințe de presă.

Dobre consideră că Rapid este „favorita” în derby-ul de duminică seară de pe Arena Națională, însă nu a desconsiderat rivala, în ciuda startului de sezon mai anevoios.

„Vom fi în cea mai bună formă să performăm!”

„Fiecare derby are o semnificație aparte, aștept cu nerăbdare și cu mare plăcere meciul de mâine, sunt entuziasmat, privesc pozitiv, atât eu, cât și colegii mei, și așteptăm suporterii să vină în număr cât mai mare să ne susțină. Banderola a venit pentru că eu am fost cum sunt eu, adică energic, cu determinare, cu ambiție, asta probabil mi-a adus și banderola. Eu o să continui să fiu la fel, să mă îmbunătățesc, săptămânal și să îmi ajut echipa prin calitățile mele și prin ceea ce sunt. Cu siguranță este o responsabilitate, dar încerc din energia mea și ce am eu să le inspir și colegilor mei.

M-am gândit la un discurs care să motiveze fiecare jucător în parte și cu siguranță îi va motiva mâine și vom fi în cea mai bună formă la ora începerii meciului. (n.r. Dacă Rapid pornește cu prima șansă înaintea acestui meci) Eu așa țin să cred, am făcut tot ce ne-a stat în putere săptămâna aceasta să ne pregătim foarte bine, să ne recuperăm după meciul pe care l-am avut în deplasare la Galați, și eu zic că mâine seară vom fi în cea mai bună formă să performăm.

„Suntem pregătiți să facem tot ceea ce ne stă în putere ca să luăm cele trei puncte”

(n.r. Despre faptul că meciul se va juca pe Arena Națională) Atât pentru mine, cât și pentru colegii mei, este o plăcere să jucăm cu stadionul cât mai plin. Că este Giulești, ok, acum că este Național Arena, cu atât mai bine, dar pe mine mă interesează să luăm cele trei puncte și să scoatem maximum. Prefer să mă concentrez pe jocul nostru, pe ceea ce avem noi de făcut și de îndeplinit mâine și, cum am spus, să luăm cele trei puncte. Simt că am căpătat experiență, că am progresat în poziția de mijlocaș dreapta, eu fiind de bază mijlocaș stânga. Simt că m-am maturizat în joc, că am o responsabilitate fiind căpitanul echipei și asta mă ajută să progresez din ce în ce mai mult.

Nu au început foarte bine campionatul, dar să nu uităm că este campioana, este o echipă care a avut un rezultat pozitiv în ultimul joc și într-un derby orice se poate întâmpla. Suntem pregătiți să facem tot ceea ce ne stă în putere ca să luăm cele trei puncte”, a spus Alexandru Dobre în cadrul conferinței de presă premergătoare jocului Rapid – FCSB.

