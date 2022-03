Un fotbalist român din Franța se revoltă pentru că nu a fost chemat la națională: „Acum îl înțeleg mult mai bine pe Ștefan Radu”

Mijlocașul stânga de 23 de ani, , are un sezon excelent la Dijon în Ligue și a reușit cinci goluri și două assist-uri în 20 de partide.

Alex Dobre se cere la echipa națională a României: „Nu înțeleg de ce nu sunt chemat… Sunt invizibil”

îi reproșează selecționerului Edi Iordănescu neconvocarea la națională: „În ciuda performanțelor mele foarte bune, jucând meci de meci, nu înțeleg de ce nu sunt chemat la echipa națională, dar nu sunt eu în măsură să iau această decizie. Nu știu dacă cineva mă urmărește cu adevărat pentru că, din ceea ce observ la fiecare convocare, indiferent de selecționer, se pare că pe mine nu mă vede nimeni”, a surprins fotbalistul într-un interviu acordat

Extrema stângă din liga a doua franceză a explicat că nu a purtat nicio discuție cu nimeni de la FRF, deși a fost titular în toate cele trei meciuri de la Jocurile Olimpice de la Tokyo: „Nu am avut nicio discuție, nu m-a sunat absolut nimeni. În vara trecută nu prea jucam, dar am revenit, a venit un antrenor nou, am început să dau randament meci de meci, goluri, pase de gol, am ieșit și jucătorul lunii și am fost inclus în echipa săptămânii, dar se pare că lucrurile astea nu trezesc interesul nimănui”.

Acest lucru este de neacceptat pentru Alex Dobre, mai ales că e de părere că fotbalul francez este pe primul loc în Europa, chiar și înaintea Angliei la numărul de jucători lansați: „Nu înțeleg ce ar trebui să fac, mai ales că Ligue 2 este un campionat foarte puternic, sunt extrem de mulți jucători, este o piață foarte mare. Este foarte greu să joci în Ligue 1 și Ligue 2 deoarece toate academiile scot jucători pe bandă rulantă. Cred că e cea mai mare piață din momentul de față, chiar și peste Anglia. Nu la calitate, dar la scos jucători cred că Franța este pe primul loc”.

Alex Dobre continuă acuzațiile: „Eu nu știu dacă sunt urmărit. Nu mă miră decizia lui Radu Ștefan”

Jucătorul lui Dijon consideră că este unul dintre cei mai în formă jucători români în acest moment, însă cei de la FRF nu îi urmăresc evoluțiile: „Eu nu știu dacă sunt urmărit, în primul rând. Dacă aș fi urmărit, nu înțeleg care ar fi motivul pentru care n-aș putea fi chemat. Ce ar putea fi? Că nu joc? Joc. Că nu marchez? La o echipă din a doua jumătate a clasamentului, cum suntem în momentul de față, marchez cât este posibil”.

Aflat pe locul 12 cu Dijon în Ligue 2, Alex Dobre își prezintă cifrele din acest sezon și plusurile pe care le poate aduce României: „Pase de gol? Am dat. Dar pe lângă goluri și pase de gol, ce aduc jocului? Cât fac faza de atac, cât fac faza defensivă? Eu cred că naționala are nevoie de lucrurile astea – ce aduc jocului, cum creez ocazii și așa mai departe, dar, așa cum am mai spus, se pare că nimeni nu le vede sau nu vrea să le vadă”.

Ba mai mult, Dobre se vede titular deja la naționala României. Întrebat despre concurenții pe postul său, mijlocașul a surprins din nou: „Cred că sunt la momentul actual jucătorul care are cele mai multe minute jucate și care dovedește calitate prin goluri și pase decisive. Consider că aici mi s-a făcut o nedreptate. Sau poate că nu e o nedreptate pentru că nu știu dacă mă urmăresc. Dacă ar urmări evoluțiile mele meci de meci, consider că ar trebui să mă cheme. Asta e părerea mea”.

Ba mai mult, convocarea la turneul olimpic a venit din punctul său de vedere pe fondul problemelor de lot și a faptului că echipe precum FCSB sau U Craiova nu și-au lăsat jucătorii în Japonia: „Nu știu dacă m-au urmărit sau, pur și simplu, aveau nevoie de serviciile mele deoarece nu s-au putut baza pe jucătorii urmăriți. Pentru mine, echipa națională a fost prioritară mereu. Așa cum am spus-o în mai multe interviuri, inclusiv în Franța, aștept convocarea la echipa națională, îmi doresc asta, dar văd că sunt invizibil, indiferent ceea ce aș face”.

Alex Dobre are obiective mărețe: „E visul meu să câștig Balonul de Aur”. Jucătorul vrea să își ia cetățeania franceză: „Aș fi chemat mult mai repede”

Alex Dobre speră să facă pasul către un club mare și speră să câștige Balonul de Aur: „Este visul meu și eu cred cu tărie în el. Eu așa funcționez, cu presiune și muncă. Dacă lumea crede în el sau nu, este mai puțin important pentru mine. Atât timp cât eu și cei care sunt alături de mine cred în lucrul ăsta, pentru mine este de ajuns. Asta îmi dă putere, mă motivează și nu cred ca este ceva imposibil”.

Fotbalistul se gândește chiar să se retragă de la echipa națională așa cum a făcut-o și Radu Ștefan: „Dacă vine și echipa națională, ar fi un bonus, dar slabe șanse, după cum se vede. Mă face și pe mine să mă gândesc dacă să mai accept să vin vreodată. Probabil dacă mi-aș lua cetățenia franceză sau engleză aș fi chemat mult mai repede, mai ales dacă aș ajunge la un club mai mare, așa cum îmi doresc.

Nu mă miră decizia lui Ștefan Radu, de exemplu. Acum înțeleg și eu mult mai bine de ce nu a acceptat atunci și de ce probabil nu acceptă nici acum”, a concluzionat Alex Dobre pentru sport.ro.