Alex Dobre e un fotbalist atipic! Cum și-a cunoscut soția cu care este împreună de la 18 ani: „Când eram în Anglia am dormit în mașină”

Alex Dobre (26 de ani) a povestit la ”Suflet de rapidist” cum soția sa a fost lângă el într-un moment delicat în Anglia. Fotbalistul Rapidului este căsătorit cu Erika de un an și jumătate și se află cu ea într-o relație de aproape opt ani.

Soția lui Alex Dobre i-a fost alături fotbalistului la greu în Anglia

Dobre și-a amintit la FANATIK . Când era junior în Anglia, internaționalul român (două selecții) nu avea bani să achite chiria unei garsoniere. A fost nevoit să doarmă în mașină și să meargă din vehicul direct la antrenamente. Partenera sa i-a fost alături, petrecându-și nopțile alături de el încă de când nu avea bani.

”Câteodată îmi mai zice soția de cât dorm la prânz. Că sunt un pic plictisitor și absent acasă. Dar glumește pentru că mă susține în tot ceea ce fac. Când nu pot să fac ceva în casă îmi spune să nu fac aia. Mai vreau să mănânc ceva care nu e bun, de exemplu un șnițel, îmi spune să nu mănânc. Are grijă de mine.

Sunt căsătorit de un an și jumătate. Avem aproape opt ani de relație. Suntem împreună de când eram în Anglia. Noi ne-am cunoscut într-o vacanță de iarnă. După am ținut-o la distanță un an și jumătate, doi. Am stat numai pe FaceTime, dormeam la telefon. După care în Anglia am dormit și în mașină. Nu aveam un contract foarte mare, nu puteam să dau o garanție la o bancă.

Când am fost dat împrumut în ligile inferioare și până m-am întors la Bournemouth, până să iau salariu, nu aveam bani. Nu aveam un salariu mare la început, mă refer la primul meu contact. Și am fost nevoit să dorm o zi, două, până mi-au intrat banii, în mașină.

Am dormit alături de ea, pe locurile din spatele mașinii. Am avut momente în care am dormit în mașină, momente în care am stat în tot felul de apartamente. Ne-am mutat cu lucrurile de colo colo. Au fost tot felul de momente dificile și pentru mine.

Trebuie să ai pe cineva lângă tine care să te susțină. Pentru că și ea provine dintr-o familie în care a crescut cu fotbalul (n.r.- tatăl ei a fost fotbalist). Știe despre ce este vorba. Am avut un mare noroc pentru că m-a susținut”, a declarat Alex Dobre, la .

Alex Dobre: ”Au fost niște sacrificii frumoase”

Dobre a explicat ulterior că nu a vrut să ceară un împrumut clubului englez la care era legitimat, deoarece de fel este o persoană rușinoasă. Dobre s-a prezentat ca un om care preferă să stea în banca sa.

”Nu am vrut să cer împrumut. După tot din banii tăi îți opresc. Era ciudat. Eu sunt mai rușinos de fel. Prefer să stau în banca mea și prefer să îmi văd de treabă. Mi-ar fi fost rușine. Asta e, m-am chinuit! Dormeam în mașină și mă duceam la antrenamente.

Eu în Cluj am stat la cămin cu patru băieți într-o cameră de 10 metri pătrați. Săreau arcurile din patul acela. Te culcai sănătos, te trezeai ușor cu niște dureri. Au fost niște sacrificii frumoase, niște momente pe care mi le amintesc cu drag.

Încă țin legătura cu majoritatea băieților. Au fost niște momente frumoase, nu mă plâng. M-au maturizat, m-au făcut să înțeleg ce înseamnă să pleci de acasă. Apreciez mai bine lucrurile, ce înseamnă banii.

Vezi altfel lucrurile. Lumea nu știe, dar pentru mine cel mai important este că știu oamenii care îmi sunt mie dragi. Eu le explic. Dacă lumea vrea să mă creadă, e bine. Dacă nu, nu e datoria mea să îi fac să mă creadă”, a adăugat Alex Dobre.

