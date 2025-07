Alex Dobre, explicații uluitoare după conflictul cu Tobias Christensen: ”Când unul doarme, altul te împinge de la spate”

În repriza a doua a meciului din Giulești, în timpul pauzei de hidratare, s-a iscat un scandal între Alex Dobre și Tobias Christensen, dar atacantul Rapidului a venit cu o explicație incredibilă.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre a minimizat conflictul cu Tobias Christensen

La finalul partidei Rapid – CFR Cluj 1-1, din etapa a 2-a din SuperLiga, Alex Dobre a încercat să nu dea o prea mare importanță și a precizat că totul a venit pe fondul oboselii.

”Nu a fost nimic, am băgat un pic de adrenalină în noi. Ne-am scuturat unul pe altul. Astea sunt momente în joc când ești obosit și trebuie să ne scuturăm unul pe altul și să ne dăm un pic de vână, nu? Mi se pare că am procedat corect.

ADVERTISEMENT

Eu mă înțeleg foarte bine cu Tobi. Am vorbit la final. I-am zis: ‘Frate, așa trebuie să fim. Trebuie să ne încurajăm și să ne scuturăm. Când unul doarme, altul te împinge de la spate’. Ce mi-a spus antrenorul? Să rezolvăm între noi, ce să zică? Nu ne-am certat, doar ne-am scuturat un pic”, a declarat Dobre, la .

Regretă că nu a pasat la faza pentru care a fost certat

În ciuda faptului că s-a arătat mulțumit de , Dobre și-a turnat cenușă în cap pentru faza în care nu a pasat unui coechipier și de la care a pornit tot scandalul cu Christensen.

ADVERTISEMENT

”Mă bucur că am luat un punct și că am făcut un joc bun. Le mulțumim fanilor care au venit într-un număr foarte mare și ne-au susținut. Ne-am unit la pauză și am ieșit mai puternici și mai deciși, cu mai puțină teamă.

ADVERTISEMENT

Am încercat să creez cât mai mult, să mă plasez cât mai bine în spațiile libere, să iau cât mai multe mingi cu mine, să fac ce depinde de mine să-mi pun echipa în avantaj. Câteodată mi-a ieșit, câteodată nu. Am avut o fază în care am tras la poartă când puteam să joc pe Claudiu (n.r. – Petrila). Îmi pare rău că nu l-am văzut pentru că puteam să facem 2-1.

ADVERTISEMENT

Este un punct bun, dar mie-mi place să câștig. Mă hrănesc toată săptămâna când știu că am câștigat în weekend. Avem meci greu acum cu Csikszereda și mergem acolo deciși să luăm cele 3 puncte”, a spus Alex Dobre.