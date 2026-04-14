Alex Dobre, făcut praf după conflictul cu Gâlcă: ”L-aș pune le bancă și i-aș lua și banderola de căpitan”

Rapid pare să fi ieșit din lupta la titlu după remiza cu FC Argeș, iar vestiarul giuleștenilor stă pe un butoi cu pulbere. Alex Dobre a intrat în conflict cu antrenorul Costel Gâlcă, dar a fost taxat imediat de un fost mare fotbalist.

Un fost internațional, reacție dură după ce a văzut conflictul dintre Alex Dobre și Gâlcă

Ioan Andone a fost prezent la partida de pe Giulești, din etapa a 4-a a play-off-ului din SuperLiga, și nu a ezitat să-l critice vehement pe Alex Dobre pentru comportamentul avut în timpul jocului, dar și pentru afirmațiile de la final prin care l-a pus într-o lumină proastă pe antrenorul Costel Gâlcă.

”Am fost pe Giulești și am văzut că lumea a început să-l înjure. E foarte dezordonat tactic, când are opțiune de pasă, el driblează. Se duce pe niște poziții care sunt aglomerate. Merge direct cu capul în zid. De asta nici nu a reușit în străinătate. El are calitate, dar este dezordonat tactic.

În locul lui Gâlcă l-aș pune le bancă și i-aș lua și banderola de căpitan. Este exclus ca tu să mai fii pe teren și să mai fii căpitan după ce ai spus. Bine, l-aș mai băga 15-20 de minute”, a declarat Andone, la emisiunea Fotbal Club de la .

Dobre, atac voalat la adresa lui Costel Gâlcă

Căpitanul Rapidului a avut o prestație modestă la întâlnirea cu FC Argeș, iar Costel Gâlcă l-a schimbat în minutul 60. Vădit deranjat de decizie, Dobre a părăsit supărat terenul, a dat glacial mâna cu antrenorul, nu l-a privit în ochi și a refuzat să-i salute pe coechipierii și restul staff-ului de pe bancă.

La finalul jocului, prin care l-a atacat subtil pe Gâlcă. ”Cu siguranță sunt dezamăgit, dar am văzut că apar informații care încearcă să-mi facă rău. Am ieșit de pe teren pentru performanța mea, dar consider că am făcut un meci ok.

Am văzut că au scris că nu am dat palma cu colegii mei. Nu există așa ceva, puteau să pună filmarea până la capăt. Îmi respect colegii și am dat mâna cu fiecare. Se dă doar ce vor ei pentru a-mi face rău și nu doar de data asta. Întrebați-mi colegii, cel mai simplu.

Eu mă pregătesc în fiecare săptămână. Încerc să scot maximum din ceea ce am. Nici tactică nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și de-aia și performanța mea este mai slabă decât de obicei”, a spus Dobre.

Cum vede Șumudică situația după conflictul Dobre – Gâlcă

Fost antrenor la Rapid în sezonul precedent, Marius Șumudică a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că al lui Alex Dobre din momentul înlocuirii, însă a rămas surprins că declarațiile acestuia de la final.

”Eu înțeleg reacția lui Dobre, și eu am fost jucător. Mie nu mi se pare că Dobre a făcut ceva grav, unii jucători dau cu picioarele în bidoane, scot tricoul și îl aruncă. Din punctul meu de vedere, Dobre își dorea să joace mai mult, să ofere mai mult. Pentru mine, Dobre este un jucător foarte important prin prisma faptului că se consumă. Când cineva se consumă, înseamnă că își dorește mai mult.

În primul rând, eu sunt ferm convins că Dobre este supărat pe el și pe ceea ce se întâmplă. Am rămas puțin mirat de acea declarație pe care a dat-o după joc, însă asta vine din dorința sa de a demonstra că este un jucător bun. Eu nu aș face un așa mare caz din acest gest făcut de Dobre.

Eu am vorbit doar de gestul respectiv. Despre declarația lui, acestea sunt problemele lor interne, știu foarte bine ceea ce le cere antrenorul. Probabil că Dobre a venit și a spus ceea ce simte, nu poți să vii în fața camerelor de luat vedere și să vorbești despre tactică”, a afirmat Șumudică.