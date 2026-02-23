Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alex Dobre, în scădere de formă?! Victor Angelescu, scut în faţa căpitanului de la Rapid: “Este foarte important pentru noi”

Victor Angelescu nu pune presiune pe Alex Dobre după lipsa recentă de reușite a fotbalistului. Ce a spus despre căpitanul Rapidului, dar și despre Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan.
Mihai Dragomir
23.02.2026 | 09:35
Alex Dobre in scadere de forma Victor Angelescu scut in fata capitanului de la Rapid Este foarte important pentru noi
Victor Angelescu este mândru de Alex Dobre. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Victor Angelescu a vorbit despre jucătorii Rapidului după succesul cu Dinamo. Acționarul minoritar al giuleștenilor i-a luat apărarea lui Alex Dobre. Ce a spus despre Daniel Paraschiv și despre Olimpiu Moruțan.

Victor Angelescu i-a luat apărarea lui Alex Dobre

Alex Dobre este unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului. Talentatul fotbalist român a contribuit decisiv la multe dintre rezultatele pozitive ale giuleștenilor în acest sezon, însă prestațiile sale nu au mai fost la fel în ultima perioadă.

Victor Angelescu, cel care a spus în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că nu o vrea pe FCSB în play-off, a vorbit și despre forma lui Dobre, căruia i-a luat apărarea și pe care l-a lăudat pentru tot cea făcut până acum în acest sezon.

„În primul rând, Dobre a făcut până acum un sezon fantastic. Să ai 15 goluri ca și extremă dreaptă e o cifră senzațională și dacă ar fi terminat sezonul cu numărul ăsta de goluri. Și poate din această perspectivă, faptul că a înscris mai puțin din iarnă până acum, nu știu să poată fi o anumită scădere de formă.

Dar eu știu cum se pregătește, știu ce înseamnă Dobre pentru Rapid. E capitanul nostru. Până la urmă, așa a ieșit golul 2, a ajutat foarte mult și nu cred că avem o problemă. Repet, pentru o extremă dreaptă a Dobre a înscris și înscrie foarte, foarte mult și sunt convins că o să vină și reușita pentru el!”, a spus inițial Victor Angelescu.

Ce impresie i-au lăsat Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan lui Victor Angelescu. „Au arătat!”

Rapid a câștigat derby-ul cu Dinamo cu reușitele din prima repriză. Prima a fost semnată de Borza, din paza lui Moruțan, iar a doua de Daniel Paraschiv. Victor Angelescu a avut cuvinte mari despre cele două transferuri din această iarnă cu impact uriaș în meciul contra rivalei.

„Știam că sunt jucători care vor aduce sau pot să aducă un plus. Mă bucur foarte mult pentru ei că au avut reușite. Moruțan a dat pasă de gol, Paraschiv a dat primul gol și sper să o țină tot așa. Dar la momentul la care i-am adus aveam încredere că pot să arate ceva în campionatul nostru.

Și mă bucur, normal că au făcut-o în derby și îmi doresc să o țină tot așa, să arate în fiecare meci, să înscrie, să dea o pasă de gol. Au arătat că pot să joace foarte bine și împreună, pot să se apere foarte bine, nu numai să joci ofensiv și cred că o să-i vedem destul de des, sper eu.

Am adus jucători exact unde aveam nevoie. Repet, e mai ușor acum, toată lumea spune că a jucat bine și X și Y, iar acum o săptămână toată lumea zicea că Rapidul nu joacă nimic. Deci știți cum e, se schimbă de la meci la meci fiecare percepție. Repet, important va fi când se va închide campionatul, peste 12 etape, unde vom fi. Eu cred că noi cel puțin am făcut tot ce putem. Am adus jucătorii care au fost ceruți”, a mai spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu, scut în faţa căpitanului de la Rapid

