Alex Dobre, informații exclusive despre transferul de la Rapid. Bilașco: „Avem discuții. Sunt două echipe interesate”

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Alex Dobre a fost protagonist în derby-ul dintre . Atacantul a marcat o „dublă” pe Giuleşti şi este jucătorul cu cele mai multe discuţii pentru o plecare în această vară, pe bani mulţi.

Alex Dobre pleacă de la Rapid?! „El este jucătorul care are cele mai multe discuţii”

Marius Bilaşco a dat ultimele informaţii despre situaţia lui Alex Dobre. Directorul sportiv al Rapidului a declarat la FANATIK SUPERLIGA că există un interes de la mai multe echipe din Europa pentru jucătorul giuleştenilor:

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„Nu există ofertă de la Rizespor pentru Dobre. Există interes pentru Dobre, trebuie să vă spun adevărul, dar nu avem nimic oficial. Rizespor nu ne-a contactat. Au fost nişte agenţi din Turcia care m-au contactat, dar nu pentru o anumită echipă. Au mai fost două echipe care au întrebat de el, din Europa. Din campionate diferite.

El este jucătorul care are cele mai multe discuţii. Ne dorim să obţinem cât mai mult, să vedem ce ofertă vom primi. Şi el trebuie să fie mulţumit pentru salariu. Nu este o decizie uşoară. Nu suntem puşi în faţa faptului împlinit. Dacă vom primi ceva oficial, este decizie importantă. Dobre este un jucător important pentru noi. Cum sunt ceilalţi.

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În acest moment, ne dorim să aducem jucătorii pe care îi dorim. Ideea noastră este să ne întărim, nu să slăbim. Noi ne-am dori să îl păstrăm, dar dacă oferta este foarte bună (n.r. 3.000.000 de euro) şi jucătorul înclină să plece, va fi foarte greu”, a spus Bilaşco la FANATIK SUPERLIGA.

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Pleacă Dobre în Turcia?! Şumi, informaţii de ultimă oră: „Toată lumea se interesează de el”

Marius Şumudică a dezvăluit că a fost contactat de mai mulţi impresari care se interesau de . Antrenorul susţiune că Rizespor e una dintre cele mai stabile echipe din Turcia, capabile să plătească şi un salariu de top:

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„M-au sunat nişte impresari din Turcia ca să mă întrebe de situaţia lui. M-au sunat vreo şapte. Rizespor este una dintre cele mai serioase echipe. E oraşul în care s-a născut Ergodan, unde există cea mai mare fabrică de ceai din Turcia şi ştiţi cum se bea ceaiul acolo. Nu există nicio zi de întârziere la salariu.

La nivel de salariu, oricând pot plăti 1.5 – 1.6 milioane de euro pe an. În Turcia toată lumea se interesează de Alex Dobre. Eşti la echipa naţională, ai avut un sezon foarte bun, ai marcat şi ieri…”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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