Alex Dobre, interviu special: „Vreau să reușesc lucruri care să rămână în istoria Rapidului”. Are stilul de viaţă al lui Cristiano Ronaldo şi se bucură la goluri ca Haaland. Exclusiv

Alex Dobre este la cel mai bun sezon din carieră şi trage tare în finalul campionatului pentru a intra în vizorul selecționerului Mircea Lucescu. Dan Șucu ar putea da lovitura cu extrema stângă a Rapidului, poate cel mai în formă jucător al lui Marius Șumudică.

Rapidistul Alex Dobre și-a făcut junioratul la… FCSB

Jucătorul în vârstă de 26 de ani, călit în cele mai mai importante campionate din Europa, a oferit un interviu special pentru FANATIK. El vorbește despre carieră, despre vise, despre bucuria asemănătoare cu a „Dragonului” Haaland la goluri, despre . Alex Dobre, omul din spatele fotbalistului.

Alex, cum ai ajuns la fotbal?

– Am început fotbalul la vârsta de 5 ani jumătate la Viitorul București, la profesorul Ștefan Popa. M-a dus familia și de-acolo a plecat totul.

Ai ajuns apoi la o vârstă fragedă în Cluj, departe de casă. Cum s-a luat decizia?

– Eu am fost jucător la FCSB! Făcând junioratul și crescând acolo, s-a desființat grupa noastră de ’98 și auzisem de profesorul Mihai Georgescu. A scos mai mulți fotbaliști și am luat decizia să merg în probe câteva zile acolo. Așa am făcut pasul la „Viitorul Mihai Georgescu”. Am plecat singur la vârsta de 14 ani și jumătate. Am stat la un cămin studențesc cu colegii de echipă.

La 18 ani, în Premier League: „Am luat probele la 3 echipe”

La doar 18 ani ai avut ofertă din Anglia, de la Bournemouth…

– Înainte să primesc oferta de la ei am fost în probe la trei echipe din străinătate. Am luat probele la toate trei, dar cea mai bună ofertă a fost a celor de la Bournemouth, deoarece era o echipă care tocmai promovase în acel an în Premier League. Pentru mine, acesta e visul!

Cum a fost schimbarea?

– Eram adaptat, pentru că am plecat de mic de acasă și am stat singur. La fel și când am făcut pasul afară. M-am împrietenit cu jucătorii din echipă și m-au făcut să mă acomodez foarte repede și chiar m-am simțit excelent într-un timp foarte scurt. Am dat de un nivel mult mai bun față de ce era în România. Din punct de vedere fizic eram pregătit foarte bine, deoarece lucram deja de ceva timp cu un antrenor personal, așa că nu mi-a fost foarte greu.

„Acolo am învățat ce înseamnă să fii în fotbalul mare”

Patru ani în Anglia la mai multe echipe. Cum ai descrie perioada aceea?

– A fost una dintre cele mai frumoase perioade ale carierei mele, pentru că am învățat ce înseamnă să fii în fotbalul mare, cum e să fii cu jucători renumiți, să îi vezi cum se pregătesc și ceea ce fac pe tot parcursul săptămânii. Am discutat cu ei și am învățat foarte multe lucruri din punct de vedere al nutriției, al somnului, al pregătirii mentale a unui meci, foarte multe lucruri care m-au ajutat să devin ceea ce sunt în momentul de față.

Ulterior, ai ajuns în Franța, unde ai semnat cu Dijon și ai evoluat împotriva unor adversari de top. Ce ai învățat din meciurile acelea?

– Am făcut pasul în Franța deoarece Dijon era în Ligue 1 și e în top 5 cele mai bune campionate din lume. Am avut ocazia să joc contra unor echipe și jucători de talie mondială. Am dat de un fotbal cu un ritm ridicat, un fotbal fizic și de anduranță, care mi-a prins foarte bine și m-a ajutat enorm.

Blocat de Dijon: „Nu mi-au dat drumul unde am avut oferte”

În 2023, a venit experiența de la Famalicao. De ce ai ales să faci pasul în Portugalia?

– Am avut 6 luni la Dijon în care nu am jucat deloc pentru că mai aveam un an și jumătate contract și nu mi-au dat drumul unde am avut oferte. S-a schimbat antrenorul și în iarnă am primit această ofertă de la Famalicao. E un club cu nume, care vinde jucători tineri cel mai bine din Portugalia după Braga, Benfica și Porto. Un campionat care totuși e în primele 7-8 din Europa. Pentru mine să merg acolo, să am meciuri cu Benfica, Porto sau Braga, în care puteam să mă afișez și să arăt ceea sunt, m-a entuziasmat! Mai ales că nu mai jucasem de 6 luni.

În tot acest timp, familia ți-a fost departe…

– Doar soția a fost lângă mine. Familia era obișnuită cu mine, deoarece eram plecat de la o vârstă foarte fragedă, adică deja eram oarecum dezlipit de ei. Oricum, cu soția locuiesc de la 18 ani. A fost cu mine peste tot și acum la București.

Cifrele lui Alex Dobre în fotbalul din Vest:

1 meci a bifat Alex Dobre la Bournemouth în Cupa Angliei, pe 4 ianuarie 2020, contra lui Luton Town

37 de meciuri a jucat Dobre în ligile inferioare din fotbalul englez, printre care un meci pentru Wigan Athetlic în Champhionship

53 de meciuri are mijlocașul în Ligue 1 la Dijon, unde a reușit 9 goluri

41 de meciuri și 2 goluri a reușit Dobre în prima ligă din Portugalia la Famalicao

„Naționala este cea mai mare mândrie pentru orice jucător”

În Portugalia a venit și prima selecție la echipa națională. Cum te-ai simțit?

– Un moment special și un pas pe care mi-l doream. Mă bucur că am reușit să fac acel pas și sper să muncesc în continuare, să am oportunitatea să reprezint echipa națională a României din nou.

Ce înseamnă echipa națională pentru tine?

– Naționala României e importantă pentru orice jucător. E cea mai mare mândrie să îți reprezenți țara la competiții puternice și nu cred că există un lucru mai frumos.

„Sunt modest, îmi văd de treabă și sper la o nouă conovocare”

Ai spus la un moment dat că a fost foarte dificil pentru tine în momentul în care nu ai mai fost convocat. Erai dezamăgit?

– Nu neapărat. Mă rog, exista o oarecare dezamăgire, dar nejucând și neavând continuitate logic că nici convocarea nu are cum să vină. Acum sunt fericit pentru că joc și îmi ies lucrurile așa cum îmi doresc. Sunt modest, îmi văd de treabă și sunt oameni în măsură care decid pe cine să cheme. Eu vreau doar să joc fotbal, să mă bucur în continuare de ceea ce vreau să fac și cu siguranță sper la o nouă convocare.

Te gândești să fii chemat la națională în luna iunie?

– Sunt concentrat pe meciurile pe care le am la club și asta este cel mai important, să scot maximum din ele. Dacă vine și o convocare acum, cu atât mai bine.

Dialog genial cu Ronaldo: „Mi l-a pasat Cuadrado un minut la telefon”

Ai spus că unul dintre idolii tăi este Cristiano Ronaldo. Cum a fost să vorbești cu el?

– În perioada în care eram în Anglia, i-am spus colegului meu de echipă, Jefferson Lerma, că îmi place foarte mult de Cristiano Ronaldo. Lerma juca în naționala Columbiei cu Cuadrado și mi-a făcut cadou un tricou. După care Lerma l-a sunat pe Cuadrado, când erau în vestiar la Juventus, și mi l-a pasat cam un minut. I-am zis că îmi fac părul ca el și râdea. Un tip super amuzant și mi-a plăcut. M-am emoționat foarte mult în momentul acela pentru că eram un puști, aveam doar 19 ani.

Îți place că fanii îți spun Cristiano Ronaldo din Giulești?

– Mă bucur că suporterii mă aseamănă în oarecare fel cu Ronaldo, dar este mult spus. Ceea ce a făcut Ronaldo pentru fotbal și cât de puțin am făcut eu… Vreau să-mi creez numele meu, să inspir alți copii să mă urmeze ca un exemplu pozitiv și mă bucur că sunt asemănat cu un jucător de talie mondială.

A jucat în ultimul meci al Rapidului înainte de desfiinţare: „Venisem într-un fel de probe”

Știu că ai jucat în ultimul meci al Rapidului înainte să retrogradeze. Care e povestea?

– Da, urma să fie trimisă echipa în Liga 4. Eu venisem pentru câteva săptămâni, într-un fel de probe. Echipa a fost retrogradată, apoi am plecat în probe de la „Viitorul Mihai Georgescu” la echipele din Anglia.

Arc peste timp, te-ai întors în Giulești în 2024. Cum vezi proiectul de la Rapid?

– E unul dintre cele mai bune proiecte din România. Mă bucur că Rapid a reușit să facă acest lucru și că eu pot să iau parte la asta. Sincer, trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Mă simt iubit, apreciat și sunt foarte bine în fiecare zi când vin la antrenament cu colegii și cu absolut toată lumea. Mă bucur la maxim de momentele pe care le trăiesc aici.

„Rapid mi-a oferit șansa de a mă întoarce la fotbal și asta e tot ce contează”

Și asta se vede și în teren…

– Da, de foarte multe ori când trăiești în prezent și te bucuri de lucrurile astea, îți iese totul diferit în jocul tău, cum te exprimi în teren și în tot ceea ce faci. Este ceva senzațional, mă bucur din suflet și Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a aranjat acest culoar cu Rapid. Mulțumesc și suporterilor care au fost de la început alături de mine și m-au susținut alături de colegi și staff. Vreau și sper ca împreună să reușim să facem lucruri minunate, care să rămână în istoria Rapidului.

Ai așteptat până în octombrie să semnezi. Voiai să continui în străinătate?

– Am trecut printr-o perioadă dificilă deoarece îmi reziliasem contractul în Portugalia și nu mai jucasem. Îmi era greu să găsesc echipă pentru că mi se întâmplaseră anumite chestii pe care prefer să le țin pentru mine. Mă bucur că Rapid mi-a oferit această șansă de a mă întoarce la fotbal și asta e tot ce contează, că trăiesc aceste momente superbe.

„E o plăcere să îl avem pe Marius Șumudică. Este foarte bun motivator”

Cum este antrenorul Marius Șumudică?

– Este un antrenor care are obiective, care știe ce își dorește și îmi face plăcere să iau parte la antrenamente lui. Este foarte bun motivator, știe exact cum să ne motiveze și la începutul meciului și la pauză sau în timpul antrenamentelor. E o plăcere să îl avem cu noi.

Ai trecut pe la multe cluburi din Vestul Europei. Care a fost cea mai frumoasă experiență de până acum?

– Cea mai frumoasă este cea de la Rapid, dar și din Anglia, din Franța sau Portugalia am învățat stiluri de fotbal diferite. Toate acumulate mă fac să fiu ceea ce sunt în ziua de azi.

Dar cea mai grea?

– În Franța. Acolo e un fotbal de contact, mai mult de bătaie și mai puțină calitate cu mingea, față de cum este în Portugalia, unde sunt jucători din Brazilia, Argentina, care au calitate și se vede clar diferența dintre partea tehnică și cea fizică.

„Visul meu e să văd cât de mult îmi poate pielea, unde pot să ajung”

Te vezi jucând cu naționala României la Campionatul Mondial?

– Să mă ajute Dumnezeu să fiu sănătos! Și, de ce nu?

Ce planuri de viitor ai? Ți-ai dori să joci într-o zi în Premier League?

– Nu îmi mai fac planuri de viitor. Vreau să mă bucur la maxim de ceea ce trăiesc în prezent pentru că am observat că dacă faci asta se așează și viitorul de la sine. Visul meu e să văd cât de mult pot să progresez și cât de mult îmi poate pielea, unde pot să ajung. Acum rămâne de văzut.

„Bucuria de la gol este, de obicei, spontană. Fac ce-mi vine pe moment. Ce simt! Că-i o bucurie ca a lui Haaland, ca a lui Ronaldo sau o bucurie a la Dobre” – Alex Dobre

Cum arată o zi din viața lui Alex Dobre: se antrenează non-stop!

Tu te inspiri din nutriția și pregătirea lui Cristiano Ronaldo. E dificil să ții acest regim?

– Nu, pentru că o fac cu plăcere. La ora antrenamentului și a meciului mă simt în cea mai bună formă fizică și psihică și asta e cel mai important. Să simt că pot să îmi domin adversarul. Iar dacă mănânc corect, îmi iau suplimentele, mă recuperez cum trebuie, fac sală, investesc foarte mult timp, știu că e spre binele meu și mă ajută enorm pentru că poate adversarii mei nu fac aceste lucruri. Mie îmi iese asta, sunt într-un continuu progres și vreau să devin cea mai bună versiune a mea.

În ce constă programul ăsta spartan? Cum decurge o zi din viața ta?

– Încep dimineața cu mobilitate, apoi îmi iau micul dejun și vin la antrenament. Fac prevenție, după care îmi fac programul de sală pe care îl am cu antrenorul meu personal din Portugalia. Urmează refacerea cu gheață și masaj, după care merg acasă. Mai dorm la prânz, pentru că îmi place să mă odihnesc la prânz. Apoi merg la un film, mă plimb cu soția, mai joc un puddle, tot activ sunt. Sunt chiar o persoană hiperactivă. Soția mea e tipul de persoană căreia îi place să stea la plajă, iar mie îmi place să mă dau cu ski-jet-ul, să sar cu aia, să fac tot felul de nebunii.

„Premier League este visul meu. Vreau să joc acolo într-o zi. E cel mai tare campionat din lume” – Alex Dobre

Soţia, principalul sprijin: „E absolut totul pentru mine”

Alex Dobre a vorbit despre sprijinul pe care soţia Erika i l-a dat în carieră. Alături de ea a mers în Anglia, Franţa şi Portugalia, cei doi căsătorindu-se în anul 2022: „A contat enorm de mult sprijinul soţiei mele, deoarece eu am avut momente în care am mai căzut și ea a fost cea care m-a ridicat.

Noi așa suntem: cade ea, o ridic eu, cad eu, mă ridică ea. Formăm o echipă și nu e doar nevasta mea, e și prietena mea, e absolut totul pentru mine. Îi mulțumesc din suflet că ia parte la fiecare lucru important din viața mea și mă susține”.

Colecţie impresionantă de tricouri: „De când am început fotbalul până azi”

: „Am o colecție superbă de tricouri pe care am strâns-o în perioada de când am început fotbalul și până azi. Am de la foarte mulți fotbaliști cunoscuți.

Așa mi-am dorit eu, să am cât mai multe tricouri de la cât mai mulți jucători valoroși și cu nume. Mă bucur că am reușit să strâng tricouri importante. Pe lângă cele două cu Ronaldo, am de la Depay, Kimpembe, Marquinhos, Bellerin, Grujic de la Porto. Am multe tricouri”, dezvăluie Alex.