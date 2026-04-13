Alex Dobre, atac subtil la Costel Gâlcă după Rapid – FC Argeș 0-0. „Tactica nu-mi pune în valoare 100% calitățile!”. Cum explică ieșirea nervoasă de la schimbare. Update

Rapid a jucat o partidă extrem de importantă cu FC Argeș, iar cu această remiză giuleștenii își pot lua „adio” de la titlu. Evoluția ”alb-vișiniilor” a fost una modestă, iar Costel Gâlcă a trecut la schimbări încă din minutul 60. Unul dintre cei scoși din teren a fost Alex Dobre, care a avut o reacție de lehamite.

Alex Dobre a fost destul de șters în meciul cu FC Argeș și a fost schimbat de Costel Gâlcă în minutul 60. La finalul partidei, căpitanul giuleștenilor a explicat că tactica pe care antrenorul o impune la echipă nu îi scoate calitățile în relief. El a fost extrem de iritat de filmările care au apărut cu el din momentul schimbării, care arătau că atacantul giuleștenilor a refuzat să bată palma cu colegii săi:

„Prima repriză nu a fost ceea ce ne-am dorit. A doua a fost un pic mai bine, dar tot departe de ceea ce vrem să jucăm. Cu siguranță mai trebuie să schimbăm. A fost un joc modest, trebuie să ne ridicăm calitatea și să reușim să marcăm, să fim mai prezenți, mai dinamici, să oferim un fotbal mai frumos. Cu siguranță sunt dezamăgit, dar am văzut că apar informații care încearcă să-mi facă rău. Am ieșit de pe teren pentru performanța mea, dar consider că am făcut un meci ok. Am văzut că au scris că nu am dat palma cu colegii mei. Nu există așa ceva, puteau să pună filmarea până la capăt. Îmi respect colegii și am dat mâna cu fiecare. Se dă doar ce vor ei pentru a-mi face rău și nu doar de data asta. Întrebați-mi colegii, cel mai simplu.

Eu mă pregătesc în fiecare săptămână. Încerc să scot maximum din ceea ce am. Nici tactică nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și de-aia și performanța mea este mai slabă decât de obicei. Este decizia antrenorului, eu trebuie să-i respect tactica și să încerc să-mi ajut echipa. Toată lumea are așteptări. Eu le-am creat. Acum dacă nu marchez sunt în scădere de formă, dacă dau gol sunt individualist, dacă dau două goluri zic că înscriu doar cu echipe slabe. Ei cred că îmi fac rău cu aceste lucruri, dar eu nu le bag în seamă și mă concentrez pe antrenamnete și pe a mă îmbunătăți. Acum nu știu dacă este un blocaj, mai mult un semnal de alarmă”, a explicat Alex Dobre, la

Alex Dobre, reacție nervoasă în Rapid – FC Argeș

Fără realizări în , Alex Dobre (27 de ani) a fost înlocuit cu brazilianul Talisson după o oră de joc. Căpitanul giuleștenilor nu și-a putut ascunde supărarea când a văzut că este unul dintre cei care vor trebui să părăsească terenul.

Jucătorul de bandă al Rapidului a fost deranjat de faptul că a fost schimbat atât de repede din teren, iar după ce a părăsit gazonul a dat mâna într-un mod vădit rece cu antrenorul Costel Gâlcă, dar nu l-a privit pe acesta în ochi.

Apoi, Alex Dobre a dat a lehamite din mână, a refuzat să dea mâna cu coechipierii aflați pe banca de rezerve și cu restul staff-ului tehnic, ceea ce arată nivelul de iritare al căpitanului, dar și starea de tensiune din Giulești. Pentru că un rezultat negativ cu FC Argeș, în meciul în care , înseamnă în mare măsură ieșirea din lupta la titlu. .

În schimb, Olimpiu Moruțan, schimbat și el după 60 de minute cu Tobias Christensen, a avut o reacție mult mai calmă. El s-a salutat cu Gâlcă, dar și cu restul oamenilor aflați pe banca de rezerve.

Dobre nu este la primul scandal în Giulești

Cunoscut ca fiind un jucător extrem de competitiv și care nu acceptă prea ușor eșecurile, Alex Dobre a intrat și în conflict cu fanii Rapidului în momentul în care aceștia au sărit calul și i-au acuzat pe jucători că nu dau totul pe teren.

Un prim scandal a avut loc în toamna anului trecut, la finalul meciului pierdut în Giulești cu FC Hermannstadt. Atunci, după ce a fost înjurat și scuipat de suporteri. În cele din urmă, cele două părți s-au împăcat, dar ceva se pare că a rămas rupt.

Iar acest lucru s-a văzut în weekend-ul trecut, când Rapid a pierdut cu U Cluj în play-off. Suporterii i-au reproșat încă o dată lui Dobre atitudinea din teren, iar mai apoi care l-a lovit pe portarul de rezervă Dejan Iliev.