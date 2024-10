Alex Dobre l-a convins pe Dan Șucu să-l transfere la Rapid de la prima întânire: „I-am spus că simt să fiu aici”

Alex Dobre (26 de ani) a făcut publice detaliile negocierilor cu Dan Șucu în exclusivitate pentru FANATIK. Dobre a povestit la emisiunea ”Suflet de rapidist” ce a determinat acordul său cu gruparea finanțată de Șucu.

Detaliile discuției dintre Alex Dobre și Dan Șucu

Autorul dublei , partida sa de la debutul în alb-vișiniu, a recunoscut că l-a simpatizat pe acționarul majoritar al giuleștenilor de când l-a cunoscut. Totul a început în urmă cu aproximativ o lună. Dobre s-a oprit atunci după antrenamentul său individual la un meci al juniorilor formației de lângă Podul Grant.

ADVERTISEMENT

La partidă a fost prezent și Dan Șucu pentru a-și vedea fiul în acțiune. Internaționalul român (două selecții) a dialogat cu omul de afaceri. După ce a picat posibilitatea ca Dobre să semneze cu CFR Cluj, acesta a luat legătura din nou cu Șucu.

Alex Dobre i-a transmis finanțatorului giuleștenilor că își dorește să îmbrace tricoul Rapidului. Dobre a negociat cu Dan Șucu, conform spuselor sale, să primească o sumă mai consistentă doar dacă face performanță la Rapid.

ADVERTISEMENT

”Da, l-am sunat personal. Am avut o discuție cu dânsul. Mi-am făcut alergările la baza Rapidului și am mai stat să văd echipele Under 17, Under 18. Am stat să mă mai uit la meciuri, să văd ce mai e.

Am văzut că juca și băiatul dânsului, Andrei. Până la urmă a venit dânsul acolo. Am început să am o discuție cu el. Și de acolo a plecat totul. Pentru că mi-a plăcut discuția cu el. Dar nu doar discuția.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre: ”Eu sunt un tip care își negociază contractul în funcție de performanța sa”

Cum l-am simțit pe dânsul ca om. Am avut o simpatie față de dânsul. De atunci de când am avut discuția, mi-a rămas în cap. Și după ce s-a întâmplat cu CFR, într-adevăr, am discutat cu dânsul. I-am spus că eu chiar îmi doresc și simt că vreau să fiu aici.

A fost foarte ușor. Eu sunt un tip care își negociază contractul în funcție de performanța sa. Dacă îți performez bine și ajut echipa, câștig și eu. Nu încerc să păcălesc. Îți performez, îmi dai niște bani.

ADVERTISEMENT

Și asta mi se pare cel mai corect și față de club și față de mine. În rest, cum am spus, încrederea și dorința pe care și dânșii și le-au exprimat față de mine, m-a făcut să vin cu toată inima. Și eu, și familia, și toți ne-am bucurat. Mai ales soția s-a bucurat foarte mult”, a declarat Alex Dobre, la .

Cum a ajuns Alex Dobre la Rapid