Alex Dobre, lecție de profesionalism. De ce a ținut neapărat să joace în Dumbrăvița – Rapid din Cupa României Betano

Alex Dobre a oferit o lecție de profesionalism după victoria din Cupă. De ce a vrut căpitanul giuleștenilor să evolueze în partida CSC Dumbrăvița - Rapid.
Iulian Stoica
30.10.2025 | 23:50
Alex Dobre lectie de profesionalism De ce a tinut neaparat sa joace in Dumbravita Rapid din Cupa Romaniei Betano
Alex Dobre, lecție de profesionalism după CSC Dumbrăvița - Rapid. Sursă foto: sportpictures
Rapid a jucat în „deplasare” pe Giulești cu CSC Dumbrăvița. Elevii lui Costel Gâlcă nu au avut emoții și s-au impus cu scorul de 0-4, rezultatul fiind mulțumitor pentru formația de sub Podul Grant. Intrat în repriza a 2-a, Alex Dobre a reușit o „dublă”, iar la final a transmis de ce a dorit să joace în acest duel.

Alex Dobre, lecție de profesionalism

Înainte de partida cu CSC Dumbrăvița, Alex Dobre a transmis că nu dorește să fie doar rezervă, ci vrea să joace. Ei bine, jucătorul a intrat pe teren în repriza a 2-a, iar ulterior a reușit să marcheze o „dublă”.

La finalul întâlnirii, Alex Dobre a mărturisit că minutele îl ajută foarte mult pentru tonus și mental, iar competiția în care evoluează Rapid nu ar trebui să influențeze prezența sa în teren. Căpitanul giuleștenilor e mulțumit de rezultat și se bucură pentru colegii săi care au prins mai puține minute în această stagiune.

„Cu siguranță că suntem mult peste ei din punct de vedere valoric. Mă bucur că în această seară am reușit să câștigăm, jucătorii care au jucat mai puțin au primit minute. E foarte important pentru mentalul lor și pentru colectiv.

(n.r. – Nu ai vrut să faci pauză. Te ajută minutele acestea?) Cu siguranță! Mă ajută pentru tonus, mă ajută pentru mental. Am făcut un joc foarte bun, am câștigat. Mă bucur pentru minutele primite și pentru că am câștigat în această seară”, a declarat Alex Dobre la flash-interviu.

Ce spune Dobre despre derby-ul cu Universitatea Craiova

Capul de afiș al etapei cu numărul 15 din SuperLiga este dat de Universitatea Craiova – Rapid. Alex Dobre a mărturisit că speră să obțină un rezultat pozitiv, care pentru el se traduce într-o victorie cu oltenii.

„(n.r. – E mai ușor de câștigat Cupa decât campionatul) Noi ne concentrăm atât în campionat, dar și în Cupă. O luăm meci cu meci, pas cu pas și vedem unde ne poartă acest drum frumos din momentul de față.

O să fie un meci interesant, sper din suflet să scoatem un rezultat pozitiv și ca la finalul meciului să ne bucurăm cu toți. Pentru mine, un rezultat pozitiv este o victorie”, a mai spus Alex Dobre.

