Alex Dobre, mentalitate de campion! Ce a declarat după CFR Cluj – Rapid 3-0 și reacția lui Răzvan Onea

În Gruia, Rapid a suferit primul eșec în deplasare al sezonului. Elevii lui Constantin Gâlcă au avut o prestație slabă, în special în repriza a doua. În urma înfrângerii, alb-vișiniii trebuie să depășească momentul greu și să se concentreze pentru partidele care urmează. La flash-interviu, Alex Dobre a arătat o mentalitate de adevărat campion.

Ce a declarat Alex Dobre după umilința cu CFR Cluj

Jucătorul Rapidului regretă că nu a reușit mai mult cu CFR Cluj. Precizează, însă, că echipa trebuie să scoată maximum din partidele rămase până la finalul anului. Dobre a avut, totodată, un mesaj pentru .

“Trebuie să învățăm să și pierdem, sunt trist, dar e bine că după un meci pierdut depui din nou muncă, revii cu o victorie, totul se schimbă. Am încercat să scot maximum din fiecare minge, câteodată îmi iese, câteodată nu, îmi pare rău că nu am reușit mai mult. Poate este o palmă, poate este ceea ce ne trebuia, o luăm de la capăt, mergem înainte.

Vreau să le mulțumesc pe această cale suporterilor, au fost alături de noi, ne pare rău că nu am putut să le facem o bucurie. Acest campionat este un maraton, trebuie să scoatem maximum din fiecare meci și la final vom trage linie și vedem unde suntem.

Mai arunci un ochi și la celelalte echipe, dar concentrarea maximă este pe noi, pe ce facem la antrenamente”, a spus Alex Dobre.

Răzvan Onea, promisiune pentru suporteri

La rândul lui, Răzvan Onea a recunoscut că , dar atrage atenția că nimic nu este pierdut. Căpitanul alb-vișiniilor și-a cerut scuze pentru rezultat în fața suporterilor. De asemenea, le-a promis victoria în etapa următoare a SuperLigii.

“A fost o partidă proastă pentru noi, un duș cât se poate de rece. Trebuie să ridicăm capul, în cinci zile avem meci. E prea mult, ne cerem scuze în fața suporterilor, au stat în frig pentru noi. Noi nu am fost bine, dacă făceam ce ar fi trebuit, cu siguranță rezultatul ar fi fost altul.

Cheia e multă muncă în continuare, să remediem greșelile și în cinci zile să ne luăm revanșa în fața suporterilor. Vin după noi în toată țara, le mulțumim, nu degeaba sunt cei mai frumoși suporteri din toată țara”, a spus Onea.