Alex Dobre, mesaj ferm înaintea derby-ului Rapid – Dinamo: ”Sperăm să arătăm o altă față”

Pentru Rapid urmează marele meci cu Dinamo. Căpitanul Alex Dobre speră ca echipa să arate mult mai bine și să obține calificarea în play-off-ul SuperLigii.
Traian Terzian
20.02.2026 | 20:25
Alex Dobre mesaj ferm inaintea derbyului Rapid Dinamo Speram sa aratam o alta fata
Ce a spus Alex Dobre înaintea partidei Rapid - Dinamo. Sursă foto: George-Daniel Ilinca/SPORT PICTURES
Fără victorie în ultimele trei partide și eliminată din Cupa României, Rapid speră să-și revină în duelul cu Dinamo. Atacantul Alex Dobre s-a arătat dezamăgit de parcursul din ultima perioadă al formației sale.

Alex Dobre vrea o altă atitudine la Rapid – Dinamo

În conferința de presă susținută înaintea partidei din etapa a 28-a a SuperLigii, Alex Dobre a lăudat adversara și s-a arătat conștient de faptul că giuleștenii trebuie să-și îmbunătățească jocul pentru a putea obține victoria.

”Știm că suporterii noștri vor mereu să le livrezi, să joci mereu fotbal, să îi ridici de pe scaune și să le oferi bucurie. Asta ne dorim și noi. Sigur, am ratat un obiectiv, Cupa României. Însă nu poate să spună nimeni că nu ne-am dorit. E imposibil ca un jucător să nu își dorească să câștige Cupa sau un trofeu.

Sper să urmeze un joc pozitiv. Dinamo este o echipă bună, în formă, a avut rezultate pozitive. Are un joc de posesie foarte bun, dar concentrarea noastră este pe noi, pe ce am pregătit. Sperăm să arătăm o altă față din punct de vedere al atitudinii, al jocului”, a declarat Dobre, conform digisport.ro.

Probleme de lot pentru Gâlcă

Înaintea marelui meci cu Dinamo, antrenorul Constantin Gâlcă are mari bătăi de cap din cauza jucătorilor accidentați. Fundașul Robert Sălceanu a devenit indisponibil pentru aproximativ o lună, după ce s-a lovit la mână în timpul unui antrenament.

De asemenea, portarul Marian Aioani are șanse mici să poată fi folosit. Titularul postului la Rapid a resimțit dureri la nivelul coapsei în timpul partidei pierdute cu Farul, scor 1-3, și a fost schimbat după 30 de minute.

”Bocciu”, absent la derby-ul cu Dinamo

O altă pierdere importantă pentru giuleșteni este faptul că șeful de galerie Liviu Ungureanu, alias ”Bocciu”, nu va putea fi prezent la întâlnirea de pe Arena Națională, din cauza unor probleme medicale apărute la sfârșitul lunii ianuarie.

”Din păcate nu voi fi prezent nici la meciul cu Dinamo. Sunt la tratament”, a declarat ”Bocciu” pentru FANATIK. Liderul Peluzei Nord nu a fost în tribune la ultimele două jocuri susținute de ”alb-vișinii” în Giulești.

Rapid își poate asigura prezența în play-off

Derby-ul Rapid – Dinamo, din etapa a 28-a a SuperLigii, se va disputa sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30, pe Arena Națională. În cazul unei victorii, giuleștenii își vor asigura matematic prezența în play-off.

Alex Dobre Rapid Dinamo clasament SuperLiga

