Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alex Dobre, mustrat de Robert Niță după meci: “Trage la poartă, nu mai fi altruist!” Fotbaliștii Rapidului din România – Moldova 2-1, analizați la sânge

Robert Niţă i-a dat mesaj lui Alex Dobre imediat după România - Moldova 2-1. Fostul atacant l-a mustrat pe jucătorul Rapidului, spunând că nu ar trebui să fie atât de altruist.
Marian Popovici
10.10.2025 | 12:55
EXCLUSIV FANATIK
Alex Dobre, mustrat de Robert Niță după meci: "Trage la poartă, nu mai fi altruist!".

România a câştigat cu 2-1 confruntarea împotriva Moldovei, într-un meci amical de pe Arena Naţională. Au marcat Louis Munteanu şi Ianis Hagi pentru „tricolori”, care se pregătesc să înfrunte Austria, duminică seara.

Jucătorii Rapidului din România – Moldova, analizaţi de Robert Niţă

Robert Niţă a analizat la FANATIK SUPERLIGA prestaţia jucătorilor de la Rapid în România – Moldova. L-a lăudat pe Manea, mai puţin ezitarea din finalul meciului, care era să coste un gol:

Moldovenii ne-au băgat puţin în vână pentru meciul cu Austria. Nu ştiu cât de concludent este rezultatul şi jocul echipei. Mulţi dintre titularii de aseară nu vor fi şi cu Austria. 

Revine Moruţan, un joc foarte bun. Ianis Hagi, cu o evoluţie bună şi marchează. Sunt doi jucători care, pe finalul meciului cu Austria, îi va folosi domnul Lucescu. 

Manea, exceptând ezitarea din ultimele minute care putea să ne coste, a făcut un meci bun, travaliu bun, cam ceea ce face la Rapid. Apare bine la centrare, nu s-a complicat, este şi normal pentru că a revenit după mult timp la echipa naţională.

Mă bucur că a înţeles la momentul respectiv şi nu s-a grăbit să plece. După accidentarea la mână face nişte meciuri solide la club şi apare la echipa naţională. S-a gândit că a călcat greşit la faza aia, din final”, a spus Niţă.

Robert Niţă a pus mâna pe telefon şi i-a dat mesaj lui Alex Dobre după meci

În schimb, Alex Dobre a fost mustrat de fostul atacant. Robert Niţă i-a dat mesaj fotbalistului de la Rapid şi l-a sfătuit să nu mai fie altruist în situaţii clare de gol, aşa cum s-a întâmplat cu Moldova:

„Lui Dobre chiar i-am dat mesaj aseară. Am vorbit după meci. Făceam o paralelă între ceea ce se întâmplă la echipa de club şi cum a tratat o fază aseară. Dacă la Rapid, unde este căpitan şi unul dintre cei mai importanţi jucători, îşi asumă responsabilitatea de a finaliza, aseară scapă în partea stângă şi încearcă pasa  aia lobată la Tănase.

Acolo i-am şi zis să trage la poartă, să o pune pe dreptul. Nu mai fi altruist, nu e cazul în situaţia aia. Trebuie să îţi asumi. Mai ales că nici Tănase nu era într-o situaţie excelentă acolo.

Poate ajunge în situaţie de 1 contra 1 cu fundaşul, o faci pe dreptul şi tragi la poartă. Dar una peste alta bine că nu s-a accidentat niciun jucător, ăsta era obiectivul”, a dezvăluit Niţă.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
