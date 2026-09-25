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Apreciat pentru evoluțiile pe care le-a avut în ultimii 2 ani la Rapid, Alex Dobre (27 de ani) a intrat pe radarul unuia dintre cele mai mari cluburi britanice. Glasgow Rangers a negociat cu Rapid pentru transferul wingerului, însă Șucu a rezistat în fața tentației de a-l vinde. Suma avansată de scoțieni nu a fost pe placul rapidiștilor, așa că finalul de mercato l-a găsit pe Dobre tot în Giulești.

Dobre a intrat în ultimul an de contract cu Rapid

Alex Dobre . De la 1 ianuarie poate semna cu orice club care-l convinge. Pentru a nu-l pierde fără sumă de transfer, Șucu va trebui să asculte propunerile care vin în iarnă pe adresa lui Dobre.

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Marcator de 3 ori de la startul campaniei, Dobre a fost folosit de Daniel Pancu în 11 dintre partidele pe care le-a jucat Rapidul (10 în SuperLigă și una în Cupa României). Evaluarea pe care i-o face Transfermarkt în acest moment se ridică la 3 milioane de euro. Dobre nu se află în portofoliul niciunui agent. Este strategia lui pentru a-și putea negocia direct contractele. Alex a venit la Rapid în octombrie 2024, după ce s-a despărțit de Farmalicao. Mai are în CV cluburi ca Bournemouth, Wigan și Dijon.

Glasgow Rangers l-ar fi vrut pentru viteza și versatilitatea lui. Gigantul de pe Ibrox a ajuns la varianta Dobre pe finalul perioadei de transferuri, după ce o altă pistă la care au lucrat oficialii clubului nu s-a concretizat. Dobre, la origine fotbalist de bandă stângă, a dat randament mai bun la Rapid pe partea opusă. Poate juca, la nevoie, și ca suport pentru vârful de atac, în zonă centrală. După 7 etape, Rangers e pe locul 2 în Scoția, la două puncte în spatele rivalei Celtic.

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Daniel Pancu a explicat de ce l-a lăsat pe Dobre fără banderola de căpitan la Rapid

Pancu la Rapid, după ce a preluat echipa, în această vară. Nu a optat pentru un vot colectiv, ci a luat decizia de unul singur.

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„Am un stil foarte direct și foarte simplu de a aborda oamenii și le-am spus dinainte că o să mă gândesc la un căpitan. Știau. Pur și simplu, într-o dimineață, pe teren, le-am spus: ‘Ia stați, băieți, puțin!’. Am luat o hotărâre singur, nu m-am consultat cu nimeni. Căpitanii sunt X, Y și Z de azi înainte”, a dezvăluit Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

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Pancu nu crede că decizia lui l-a deranjat pe Dobre. Din contră, este de părere că fotbalistul poate să se concentreze mai mult pe jocul său după ce a scăpat de un element important de presiune.

„Sunt convins că-l ajută. El a fost în situația de a face niște gesturi și cu suporterii, și vizavi de antrenor, care nu fac cinste unui căpitan. În calitate de căpitan, trebuie să fii exemplu. Poate pe moment s-a supărat, dar eu cred că am luat o decizie bună. Cred că acum e cu gândul total la ce face el. Dobre este un jucător care poate decide singur un meci. Cu jocul blocat, poate avea o decizie individuală care să facă diferența”, a concluzionat Pancu.

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