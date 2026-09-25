Sport

Alex Dobre, negocieri pentru un transfer stelar: la un pas să plece de la Rapid la un club uriaș din Marea Britanie. Exclusiv

Alex Dobre putea fi în centrul unei afaceri majore pe finalul perioadei de transferuri. Glasgow Rangers a încercat să-l ia. FANATIK are detalii și ți le prezintă în exclusivitate.
Emanuel Roşu
25.09.2026 | 22:25
Alex Dobre negocieri pentru un transfer stelar la un pas sa plece de la Rapid la un club urias din Marea Britanie Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Alexandru Dobre / Foto: edit Fanatik
ADVERTISEMENT

Apreciat pentru evoluțiile pe care le-a avut în ultimii 2 ani la Rapid, Alex Dobre (27 de ani) a intrat pe radarul unuia dintre cele mai mari cluburi britanice. Glasgow Rangers a negociat cu Rapid pentru transferul wingerului, însă Șucu a rezistat în fața tentației de a-l vinde. Suma avansată de scoțieni nu a fost pe placul rapidiștilor, așa că finalul de mercato l-a găsit pe Dobre tot în Giulești.

Dobre a intrat în ultimul an de contract cu Rapid

Alex Dobre își încheie acordul cu Rapidul pe 30 iunie 2027. De la 1 ianuarie poate semna cu orice club care-l convinge. Pentru a nu-l pierde fără sumă de transfer, Șucu va trebui să asculte propunerile care vin în iarnă pe adresa lui Dobre.

ADVERTISEMENT

Marcator de 3 ori de la startul campaniei, Dobre a fost folosit de Daniel Pancu în 11 dintre partidele pe care le-a jucat Rapidul (10 în SuperLigă și una în Cupa României). Evaluarea pe care i-o face Transfermarkt în acest moment se ridică la 3 milioane de euro. Dobre nu se află în portofoliul niciunui agent. Este strategia lui pentru a-și putea negocia direct contractele. Alex a venit la Rapid în octombrie 2024, după ce s-a despărțit de Farmalicao. Mai are în CV cluburi ca Bournemouth, Wigan și Dijon.

Glasgow Rangers l-ar fi vrut pentru viteza și versatilitatea lui. Gigantul de pe Ibrox a ajuns la varianta Dobre pe finalul perioadei de transferuri, după ce o altă pistă la care au lucrat oficialii clubului nu s-a concretizat. Dobre, la origine fotbalist de bandă stângă, a dat randament mai bun la Rapid pe partea opusă. Poate juca, la nevoie, și ca suport pentru vârful de atac, în zonă centrală. După 7 etape, Rangers e pe locul 2 în Scoția, la două puncte în spatele rivalei Celtic.

ADVERTISEMENT
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24.ro
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism

Daniel Pancu a explicat de ce l-a lăsat pe Dobre fără banderola de căpitan la Rapid

Pancu a impus o nouă ierarhie a căpitanilor la Rapid, după ce a preluat echipa, în această vară. Nu a optat pentru un vot colectiv, ci a luat decizia de unul singur.

ADVERTISEMENT
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt...
Digisport.ro
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt tăcerea: ”Nu contează ce făceam sau cum eram îmbrăcată”

„Am un stil foarte direct și foarte simplu de a aborda oamenii și le-am spus dinainte că o să mă gândesc la un căpitan. Știau. Pur și simplu, într-o dimineață, pe teren, le-am spus: ‘Ia stați, băieți, puțin!’. Am luat o hotărâre singur, nu m-am consultat cu nimeni. Căpitanii sunt X, Y și Z de azi înainte”, a dezvăluit Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Pancu nu crede că decizia lui l-a deranjat pe Dobre. Din contră, este de părere că fotbalistul poate să se concentreze mai mult pe jocul său după ce a scăpat de un element important de presiune.

„Sunt convins că-l ajută. El a fost în situația de a face niște gesturi și cu suporterii, și vizavi de antrenor, care nu fac cinste unui căpitan. În calitate de căpitan, trebuie să fii exemplu. Poate pe moment s-a supărat, dar eu cred că am luat o decizie bună. Cred că acum e cu gândul total la ce face el. Dobre este un jucător care poate decide singur un meci. Cu jocul blocat, poate avea o decizie individuală care să facă diferența”, a concluzionat Pancu.

ADVERTISEMENT

S-a aflat adevărul: de ce i-a luat Daniel Pancu banderola lui Alex Dobre? „Gesturi care nu fac cinste unui căpitan!”

Mesaj special pentru Gică Hagi la Solna! Ce i-au cerut cei 1.200 de...
Fanatik
Mesaj special pentru Gică Hagi la Solna! Ce i-au cerut cei 1.200 de suporteri români
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu. Bornă istorică pentru mijlocaș la meciul...
Fanatik
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu. Bornă istorică pentru mijlocaș la meciul Suedia – România
Suporterii români, show pirotehnic în Suedia! Amenințați cu evacuarea! Video
Fanatik
Suporterii români, show pirotehnic în Suedia! Amenințați cu evacuarea! Video
Tags:
Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
Parteneri
Antrenorul din grupa României riscă să fie demis. Cine ar putea să îl...
iamsport.ro
Antrenorul din grupa României riscă să fie demis. Cine ar putea să îl înlocuiască
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!