Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alex Dobre, noul lider al Rapidului după retragerea lui Cristi Săpunaru! Motivele pentru care a primit banderola: “De asta l-am ales!”

Alex Dobre a preluat banderola de căpitan la Rapid după retragerea lui Cristi Săpunaru. Un nume important din conducerea giuleștenilor a vorbit despre noul lider al vestiarului.
Bogdan Mariș
04.11.2025 | 12:30
Alex Dobre noul lider al Rapidului dupa retragerea lui Cristi Sapunaru Motivele pentru care a primit banderola De asta lam ales
EXCLUSIV FANATIK
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre căpitanul echipei, Alex Dobre. FOTO: colaj Fanatik
Alexandru Dobre a devenit noul căpitan al Rapidului în vara acestui an, după ce Cristi Săpunaru a decis să își încheie cariera de fotbalist. Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre motivele pentru care Dobre a preluat banderola.

De ce a primit Alex Dobre banderola de căpitan la Rapid?

Victor Angelescu a numit calitățile care l-au „propulsat” pe Alex Dobre în rolul de lider al vestiarului. „În momentul în care primești banderola, trebuie să te comporți într-un anumit fel. Dar ce pot să spun este că el așa era și înainte, la fel de exuberant, la fel de agitat.

A fost un motiv pentru care i-am dat banderola, a meritat-o, nu a trebuit să se schimbe peste noapte. El a arătat că este un lider și în sezonul trecut, înainte să primească banderola. A primit-o pentru că știam că poate să fie un lider, nu a trebuit să facă niște schimbări față de cum se comporta el”, a declarat președintele Rapidului la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste.

Cum a gestionat clubul Rapid conflictul dintre Alex Dobre și suporteri

În septembrie, după ce Rapid a suferit primul eșec din acest sezon, 1-2 în Giulești contra lui Hermannstadt, Alex Dobre a intrat într-un conflict verbal cu un suporter. Victor Angelescu a oferit detalii despre modul în care gruparea giuleșteană a gestionat situația extrem de sensibilă în care a fost implicat fotbalistul.

„Cred că am gestionat-o bine, dar nu a fost mare lucru de gestionat. A fost o greșeală atunci din partea a trei fani, care la două zile au sunat și au vrut să își ceară scuze, au venit să își ceară scuze personal. E normal, am înțeles, câteodată te mai și enervezi. Au venit, și-au cerut scuze și totul s-a încheiat acolo”, a spus conducătorul Rapidului.

Alex Dobre, în scădere de formă?

Cu 10 goluri înscrise în doar 16 partide, Alex Dobre traversează cel mai bun sezon al carierei din punct de vedere individual, însă evoluțiile sale au fost într-o oarecare scădere după ultima acțiune a primei reprezentative. Victor Angelescu a analizat momentul traversat de căpitanul Rapidului. „Fiind unul dintre golgheterii campionatului, având și banderola de căpitan, are un sezon fantastic, poate la meciul cu Craiova toată lumea era ațintită pe el, să vadă dacă înscrie sau dă pasă de gol, dacă face lucruri foarte bune într-un meci.

La Craiova nu a făcut, dar în meciul trecut, din Cupă, a intrat 30 de minute și a dat două goluri, înainte (n.r. cu Unirea Slobozia) a dat gol. Cu Craiova nu mi se pare că a făcut un meci slab, dar nu a dat gol sau pasă de gol. Nu mi se pare că e într-o scădere de formă, a înscris în Cupă și în campionat, poate va marca și sâmbătă cu FC Argeș”, a afirmat președintele giuleștenilor în exclusivitate pentru FANATIK.

