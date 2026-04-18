Alex Dobre nu mai este căpitan la Rapid! Decizie importantă a lui Costel Gâlcă după ultimul scandal: „Am greșit când am avut încredere în el”

Alex Dobre a avut un schimb de replici de la distanță cu Costel Gâlcă la finalul partidei cu FC Argeș, atunci când căpitanul Rapidului a contestat tactica antrenorului său, semnalând faptul că nu îi pune calitățile în evidență. După tot acest conflict, antrenorul Rapidului a luat prima decizie importantă, iar Dobre nu va mai fi căpitanul echipei.

Disensiunile dintre Alex Dobre și Costel Gâlcă au început la finalul semieșecului din Giulești, în care Rapid abia a reușit să-și creeze ocazii la poarta lui Căbuz. Sub influența rezultatului slab, Alex Dobre a răbufnit și a explicat că forma sa slabă vine din tactica pe care Rapid o abordează, acuzându-l pe antrenor că nu îl joacă pe calitățile sale de bază.

În urma acestor declarații, Costel Gâlcă s-a arătat extrem de deranjat și a luat deja prima măsură. Alex Dobre a fost penalizat prin retragerea banderolei de căpitan: „Când nu ai rezultate, se întâmplă aceste lucruri. Acum să mergem la Dobre, la declarațiile lui. Trebuie să spunem. Din punctul meu de vedere a greșit, și a greșit foarte grav. Era și căpitanul echipei. Vom vedea. Cum am spus și la conferință, dacă nu se adaptează, va juca altul care înțelege, care vrea și poate mai mult și care dă mai mult. Am spus era. Da, era căpitanul echipei. Nu, nu va mai fi.

Am vorbit toți, a fost o ședință. A spus ce a avut de spus, am spus și eu. Eu cred că nu trebuia să iasă să spună așa ceva. Putea să vină să vorbească direct cu mine. El ce să spună, că nu poate să se adapteze, că nu poate să performeze, cam ce a spus și la interviu. Eu cred că trebuie să avem alt comportament față de club, nu zic de mine. Am avut încredere în el, dar cred că am greșit foarte mult”, a explicat Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova.

Scuzele lui Alex Dobre nu au fost de ajuns! Ce s-a întâmplat la primul antrenament al Rapidului

Chiar la primul antrenament de după meciul cu FC Argeș, Alex Dobre s-a simțit foarte prost pentru declarațiile sale și a vrut să-și ceară iertare de la Costel Gâlcă.

Așa cum a declarat și la conferința de presă, Costel Gâlcă este de părere că gestul fotbalistului său este inadmisibil și chiar l-ar fi amenințat cu banca de rezerve dacă un asemenea act de indisciplină se va mai repeta. Calmul antrenorului a ajuns la final și a explicat pentru întreaga echipă că aceasta