Alex Dobre nu se descurajează după Oțelul – Rapid 1-1: „Campionatul este un maraton”

Rapid București a ratat ocazia de a urca pe prima poziție în SuperLiga României, după ce , în ultimul meci al etapei a cincea. Jucătorii giuleșteni au tras concluziile la finalul celor 90 de minute.

Alex Dobre, optimist după ce Rapid a remizat la Galați

Rapid rămâne neînvinsă în actualul sezon al SuperLigii, dar gruparea giuleșteană a ratat șansa de a urca pe primul loc la . Remiza de la Galați a adus formația alb-vișinie la cota 11.

Prima repriză a fost controlată în totalitate de echipa antrenată de Laszlo Balint, care a și reușit să deschidă scorul în minutul 33 prin Andrei Ciobanu.

Repriza secundă le-a aparținut băieților lui Costel Gâlcă, care au restabilit egalitatea prin (min. 60). Mai mult decât atât, Rapidul a trecut de multe ori pe lângă victorie, după ce jucătorii au irosit mari șanse de a înscrie. Marcatorul Rapidului a vorbit despre meci, dar și despre obiectivele viitoare ale echipei.

„Suntem mulțumiți, pentru mine este un lucru pozitiv și sunt fericit pentru ce am reușit în această seară. Ne concentrăm pe următoarea partidă. Nu ne-a ieșit ce ne-am propus în prima repriză, trebuie să și suferim, dar ne bucurăm că am revenit în a doua repriză.

(n. r. despre gol) Am simțit să o fac pe cont propriu și mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa, asta este cel mai important. Este un maraton, sunt multe meciuri de jucat, important este să avem identitate, curaj. Avem de muncit, avem multe lucruri de pus la punct și o vom face ca o familie.

Ne dorim să facem un întreg joc cu acțiuni, centrări, șuturi, avem acest lucru de pus la punct. Gândim pozitiv și sperăm că lucruri frumoase se vor întâmpla. Este o onoare să port banderola, dar cel mai important este că băieții au încredere în mine, suntem uniți”, a declarat Alex Dobre, potrivit .

Andrei Borza: „Puteam să îi batem”

Fundașul Rapidului este convins că echipa sa ar fi meritat victoria în deplasarea de la Galați, mai ales că giuleștenii au ratat multe ocazii de gol în repriza a doua.

„Nu am jucat jocul nostru. Mister ne-a zis să jucăm cum am jucat cele patru etape și asta am încercat, cred că s-a văzut. (n. r. faza la care s-a cerut henț) Nu am văzut faza aceea.

Puteam să îi batem. Nu am pierdut niciun meci, muncim în fiecare zi. E prea devreme să vorbim despre titlul, dar asta ne dorim”, a declarat Andrei Borza.