Alex Dobre o „amenință” pe FCSB după „dubla” din Rapid – Corvinul 2-0! Ce au declarat Răzvan Onea și Olimpiu Moruțan

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Rapid și-a continuat seria pozitivă din SuperLiga cu un nou succes, 2-0 în Giulești contra nou-promovatei Corvinul. Alexandru Dobre (28 de ani) a fost omul decisiv pentru echipa pregătită de Daniel Pancu, cu o „dublă”. Marcatorul Rapidului a tras concluziile la finalul jocului și a vorbit și despre derby-ul cu FCSB. Răzvan Onea (28 de ani) și Olimpiu Moruțan (27 de ani) au reacționat la rândul lor după victoria cu Corvinul.

Alex Dobre, extrem de încrezător după Rapid – Corvinul 2-0. Ce a declarat despre derby-ul cu FCSB

Alex Dobre a deschis scorul în minutul 61 al partidei dintre Rapid și Corvinul, dintr-o lovitură de la 11 metri acordată după un fault comis de Neacșa asupra lui Onea, iar apoi acesta a realizat „dubla” cu un șut sub bară. Astfel, fostul căpitan al giuleștenilor a încheiat o serie de 5 meciuri fără gol marcat. La finalul meciului, acesta a vorbit despre succesul obținut și a afirmat că Rapid își va continua seria pozitivă cu o victorie în derby-ul cu FCSB.

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„Mă bucur că fac meciuri bune, chiar dacă nu marchez, cum au fost meciurile precedente. Mă bucur că avem un joc pozitiv și este a șasea victorie consecutivă. (n.r. trecuse ceva vreme fără să înscrii vreun gol) Da, dar ce preferi, să marchezi și să joci prost sau să ai meciuri bune fără să marchezi? Eu prefer să am meciuri bune, în care am ocazii și îmi ajut colegii, pentru că, la un moment dat, tot vei marca.

Așteptăm cu entuziasm meciul cu FCSB, pentru asta ne pregătim, vom avea o săptămână intensă, în care ne vom pregăti foarte bine, iar la ora meciului trebuie să fim în cea mai bună formă mentală, fizică, să reușim să ne impunem jocul. (n.r. cinci victorii la rând în campionat, vine și a șasea cu FCSB?) Da! Asta ne dorim”, a afirmat la .

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Reacția lui Răzvan Onea după Rapid – Corvinul 2-0

Răzvan Onea a avut la rândul său o contribuție esențială în , deoarece a obținut lovitura de la 11 metri din care Dobre a deschis scorul, iar apoi i-a centrat acestuia pentru golul de 2-0. „Trei puncte muncite, meritate cred eu, dar de mâine o luăm de la capăt, pentru că ne așteaptă marele derby săptămâna viitoare. Mă bucur foarte mult că pot să-mi ajut echipa, îl felicit pe Alex că a fructificat cele două oportunități, important este că am câștigat, a fost un meci foarte greu cu o echipă incomodă.

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Fanii așteaptă o victorie în derby. Săptămâna derby-ului se trăiește altfel, ne gândim la acest meci, e foarte important, în primul rând pentru suporteri. Știm cât de mult își doresc să câștigăm acest meci, o victorie cu FCSB înseamnă extrem de mult pentru ei și trebuie să le aducem această bucurie”, a declarat fundașul. Rapid a ajuns la 27 de puncte după acest succes și se află în continuare pe locul 2, la două lungimi în urma liderului Dinamo. Derby-ul dintre giuleșteni și FCSB va avea loc sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

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Olimpiu Moruțan, pregătit pentru reîntâlnirea cu FCSB

Olimpiu Moruțan a vorbit după victoria împotriva Corvinului despre derby-ul cu FCSB. „E un meci foarte important, un derby, cred că toată lumea îl așteaptă, sper să fie o partidă frumoasă și cel mai bun să câștige. Nu știu cum voi fi primit de suporteri, o să fie un meci normal, sper să joc bine și eu să câștig la final”, a spus jucătorul Rapidului.