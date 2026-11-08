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Alex Dobre, ofertă uriașă! Dan Șucu are motive de îngrijorare: „800.000 de euro!”

Adrian Baciu
08.11.2026 | 20:41
Alex Dobre oferta uriasa Dan Sucu are motive de ingrijorare 800000 de euro
EXCLUSIV FANATIK
Ce ofertă uriașă are Alex Dobre. Îl va pierde gratis Dan Șucu pe golgheterul de la Rapid? Sursa foto: colaj Fanatik
Alex Dobre, golgheterul celor de la Rapid din ultimele sezoane, are o ofertă salarială uriașă. Unde ar putea ajunge fotbalistul lui Dan Șucu.
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Ajuns la Rapid în toamna lui 2024, Alex Dobre (28 de ani) s-a impus cu mare ușurință în formația de sub Podul Grant și a devenit, treptat, un jucător indispensabil. „Extrema” a reușit peste 30 de goluri în ultimii trei ani, fiind golgheterul alb-vișiniilor. Aflat la final de contract cu clubul patronat de Dan Șucu (63 de ani), fotbalistul are pe masă o ofertă uriașă. De unde vine aceasta și de ce ezită jucătorul lui Pancu să îi dea curs.

Ce salariu uriaș ar putea primi Alex Dobre în cazul plecării de la Rapid. Ofertă uriașă pentru golgheterul din Giulești

După turul sezonului regular 2026 – 2027, Alex Dobre este din nou cel mai bun marcator al celor de la Rapid. Fotbalistul de 28 de ani are 6 goluri în 14 apariții. În ciuda acestui aspect, în ultima perioadă jucătorul nu a mai fost la fel de concentrat, iar evoluțiile sale au lăsat de dorit. De altfel, el a și fost trecut pe banca de rezerve cu Csikszereda (1-0) și Farul Constanța (1-1).

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Există și o explicație în acest sens. Se știe deja că actuala înțelegere dintre Dobre și cei de la Rapid expiră în vara anului viitor, adică peste câteva luni. În ciuda acestui aspect, părțile n-au ajuns, cel puțin pentru moment, la o înțelegere pentru prelungire. FANATIK a dezvăluit, în urmă cu câteva zile, că Rapid i-a făcut o ofertă concretă fotbalistului. Lui Dobre i-a fost oferit un salariu de 15.000 de euro pe lună pentru a semna o nouă înțelegere. Jucătorul a refuzat, se pare, propunerea din partea conducerii. În prezent, el are 12.000 de euro.

La FANATIK SUPERLIGA s-a discutat despre „cazul Dobre”. Cu această ocazie, fostul mare fotbalist de la Dinamo, Rapid și naționala României, Dănuț Lupu (59 de ani) a afirmat că golgheterul Rapidului ar avea o ofertă uriașă. E vorba de 800.000 de euro. Deși diferența față de ce primește la Rapid e colosală, Dobre nu se grăbește să accepte. Motivul: cere 1.000.000 de euro!

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Am înțeles că Dobre ar avea o ofertă. Nu din țară, din altă parte. Clubul care îl dorește îi oferă 800.000 de euro, dar el vrea 1.000.000 de euro. De aceea nu semnează încă”, a punctat analistul FANATIK SUPERLIGA. În privința campionatului din care vine această ofertă gigantică pentru jucătorul de la Rapid, același Lupu a adăugat: „(n.r. De unde este oferta? E din SuperLiga?) Nu. E din China”.

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Cum ar putea încasa Rapid bani pentru Alex Dobre

În octombrie 2024, Alexandru Dobre a semnat cu Rapid București din postura de jucător liber de contract. Acesta ajungea în SuperLiga după despărțirea de formația portugheză Famalicao. În prezent, patronul din Giulești, Dan Șucu, are motive de îngrijorare în privința faptului că l-ar putea pierde pe Dobre fără să încaseze niciun ban pe el. Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, analistul Bogdan Baratky Tudor a spus că șansa Rapidul de a face bani cu fotbalistul se numește China:

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Asta ar fi șansa Rapidului, China. Dacă jucătorul ajunge în Asia, Rapid ar putea lua bani pe Dobre. În schimb, dacă ajunge să semneze în Europa, acesta va pleca liber la vară”, spune jurnalistul. În aceste condiții, cel mai probabil Dobre va pleca de la Rapid în această iarnă. Totul depinde de acceptarea ofertei de la asiatici.

  • 3.000.000 de euro este cota lui Alex Dobre, conform Transfermarkt

Alex Dobre, ofertă uriașă! Dan Șucu are motive de îngrijorare: „800.000 de euro!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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