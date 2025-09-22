Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alex Dobre, ofertă uriaşă în ultimele zile de mercato de la Legia Varșovia: “Rapid lua o sumă cu şase zerouri şi salariu de trei ori mai mare”. Exclusiv

Alex Dobre a avut o ofertă foarte bună, atât pentru el, cât și pentru Rapid, pe finalul campaniei de transferuri! Dezvăluiri de impact făcute în direct la FANATIK SUPERLIGA, emisiune realizată de Cristi Coste
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
22.09.2025 | 13:59
Alex Dobre oferta uriasa in ultimele zile de mercato de la Legia Varsovia Rapid lua o suma cu sase zerouri si salariu de trei ori mai mare Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Alex Dobre a fost dorit de Legia Varșovia în această vară. Foto: colaj Fanatik

Robert Niță, fost fotbalist în Giulești, dar și un apropiat al conducerii clubului în prezent, a explicat că și jucătorul a considerat că este mai bine pentru el dacă mai rămâne pentru ceva timp la actuala echipă, pentru a avea șanse mai mari să progreseze în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre a fost aproape de un transfer de senzație la Legia Varșovia

Iar fostul atacant a apreciat că s-a demonstrat deja că Dobre a luat decizia corectă din punct de vedere sportiv, pentru că a ajuns deja în circuitul naționalei, iar la club este practic cel mai important fotbalist, fiind de altfel și căpitan. Astfel, vorbind despre jucătorii care obișnuiesc să își scadă nivelul de joc după transferuri ratate, Niță chiar a dorit să îl dea exemplu în sens opus pe Dobre.

„Un contraexemplu este Dobre, a avut ofertă bună și decide împreună cu clubul să rămână la Rapid și uite că ajunge și la echipa națională. Acum trei săptămâni (n.r. a avut oferta), înainte să se încheie (n.r. perioada de mercato) cu două-trei zile. Bună (n.r. oferta).

ADVERTISEMENT

Pentru club șase zerouri, iar pentru el de vreo trei ori mai mult salariu. Decide împreună cu clubul să rămână, ajunge la echipa națională, joacă două-trei meciuri titular, marchează și aseară, e căpitanul echipei”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA. 

Oferta a fost foarte bună pentru club Rapid și jucător, dar s-a decis de comun acord ca el să rămână

Din informațiile obținute de FANATIK pe seama acestei chestiuni, echipa interesată de Alex Dobre a fost Legia Varșovia, unde antrenor principal este Edi Iordănescu, după cum se știe deja foarte bine.

ADVERTISEMENT
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima...
Digi24.ro
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”

Polonezii ofereau până la două milioane de euro pentru această mutare, plus diferite bonusuri de performanță, și erau dispuși să le lase rapidiștilor și un procent dintr-un eventual viitor transfer, doar că oficialii clubului din Giulești au refuzat să îi dea drumul jucătorului. Despre transferul lui Alex Dobre la Legia a scris şi Prosport.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digisport.ro
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă

Alex Dobre a fost aproape de Legia în această vară

Ce relaţie are Mihai Rotaru cu Mirel Rădoi: „S-au făcut trei săptămâni de...
Fanatik
Ce relaţie are Mihai Rotaru cu Mirel Rădoi: „S-au făcut trei săptămâni de când nu mai vorbim! Avem încredere mare”
Ştefan Baiaram, transfer la Istanbul Başakşehir?! Mihai Rotaru a dezvăluit tot: “Oferta a...
Fanatik
Ştefan Baiaram, transfer la Istanbul Başakşehir?! Mihai Rotaru a dezvăluit tot: “Oferta a venit în ultima zi! La suma asta s-a ajuns”
Fostul antrenor al Universităţii Craiova, negocieri avansate cu Petrolul: “Sunt şanse foarte mari!”
Fanatik
Fostul antrenor al Universităţii Craiova, negocieri avansate cu Petrolul: “Sunt şanse foarte mari!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Fiul unui fost jucător iubit din Divizia A, așteptat să ia cu asalt...
iamsport.ro
Fiul unui fost jucător iubit din Divizia A, așteptat să ia cu asalt SuperLiga: 'Nu prea mai găsești ca el în România! Va fi un fotbalist important în scurt timp, dacă face asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!