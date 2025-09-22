Alex Dobre, ofertă uriaşă în ultimele zile de mercato de la Legia Varșovia: “Rapid lua o sumă cu şase zerouri şi salariu de trei ori mai mare”. Exclusiv

, dar și un apropiat al conducerii clubului în prezent, a explicat că și jucătorul a considerat că este mai bine pentru el dacă mai rămâne pentru ceva timp la actuala echipă, pentru a avea șanse mai mari să progreseze în viitorul apropiat.

Alex Dobre a fost aproape de un transfer de senzație la Legia Varșovia

Iar fostul atacant a apreciat că s-a demonstrat deja că Dobre a luat decizia corectă din punct de vedere sportiv, pentru că a ajuns deja în circuitul naționalei, iar la club este practic cel mai important fotbalist, fiind de altfel și căpitan. Astfel, vorbind despre jucătorii care obișnuiesc să își scadă nivelul de joc după transferuri ratate, Niță chiar a dorit să îl dea exemplu în sens opus pe Dobre.

„Un contraexemplu este Dobre, a avut ofertă bună și decide împreună cu clubul să rămână la Rapid și uite că ajunge și la echipa națională. Acum trei săptămâni (n.r. a avut oferta), înainte să se încheie (n.r. perioada de mercato) cu două-trei zile. Bună (n.r. oferta).

Pentru club șase zerouri, iar pentru el de vreo trei ori mai mult salariu. Decide împreună cu clubul să rămână, ajunge la echipa națională, joacă două-trei meciuri titular, marchează și aseară, e căpitanul echipei”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Din informațiile obținute de FANATIK pe seama acestei chestiuni, echipa interesată de Alex Dobre a fost , după cum se știe deja foarte bine.

Polonezii ofereau până la două milioane de euro pentru această mutare, plus diferite bonusuri de performanță, și erau dispuși să le lase rapidiștilor și un procent dintr-un eventual viitor transfer, doar că oficialii clubului din Giulești au refuzat să îi dea drumul jucătorului. Despre transferul lui Alex Dobre la Legia a scris şi .

