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Daniel Pancu riscă să piardă unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei. Alexandru Dobre (28 de ani) se află în ultimele luni de contract cu gruparea de sub Podul Grant, iar negocierile dintre cele două părți nu au avut rezultatul dorit până în acest moment.

Rapid ia în calcul vânzarea lui Alexandru Dobre în iarnă

de a-i majora salariul lunar de la 12.000 la 15.000 de euro. Înaintea Victor Angelescu a admis că există posibilitatea ca atacantul în vârstă de 28 de ani să fie cedat în această iarnă.

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„Dobre e un jucător foarte important pentru noi, el știe că ne dorim să prelungim, am avut discuții. Și el își dorește, dar e o negociere. Trebuie să respectăm anumite lucruri și să respectăm anumite sume. El își dorește un anumit salariu, vom vedea dacă vom ajunge la un consens.

Clar, există și această posibilitate să fie vândut, vom vedea. Toate deciziile se vor lua cu Daniel Pancu, cu directorul sportiv și Dan Șucu. Negocierile trebuie finalizate până la finalul anului pentru ca Daniel Pancu să știe pe cine se va baza”, a declarat Victor Angelescu, potrivit

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Alex Dobre ar putea ajunge în China

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Extreama dreaptă a Rapidului ar avea pe masă o propunere de la Yunnan Yukun, în valoare de 800.000 de euro pe sezon. Fotbalistul ar fi solicitat însă un salariu anual de un milion de euro. Ajuns în Giulești în octombrie 2024, din postura de jucător liber de contract, Alexandru Dobre a înscris 31 de goluri în 91 de apariții în tricoul Rapidului.