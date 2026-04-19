Alex Dobre, out din echipa Rapidului la Craiova!

Este scandal monstru la Rapid între Alex Dobre şi Costel Gâlcă. Atacantul s-a declarat public nemulţumit de tactica antrenorului după remiza cu FC Argeş, scor 0-0. Costel Gâlcă nu l-a iertat şi după ce l-a dat ca i-a luat banderola de căpitan, decizie anunţată în conferinţa de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova.

Alex Dobre, rezervă în Universitatea Craiova – Rapid!

FANATIK a aflat că nu e singura pedeapsă pentru Dobre, iar cel mai bun jucător al Rapidului în acest sezon va începe pe banca de rezerve meciul din Bănie, programat duminică, la ora 21:00. Este ultima şansă la titlu a giuleştenilor, care dacă vor pierde vor tremura şi pentru locul în cupele europene.

Încă de la conferinţa de presă, Constantin Gâlcă a vorbit în termeni duri despre gestul lui Alex Dobre, spunând că a avut încredere în el, dar a greşit foarte mult. Antrenorul Rapidului a dezvăluit că nu va mai fi Dobre căpitan al echipei de la meciul cu Universitatea Craiova:

„Când nu ai rezultate, se întâmplă aceste lucruri. Acum să mergem la Dobre, la declarațiile lui. Trebuie să spunem. Din punctul meu de vedere a greșit, și a greșit foarte grav. Era și căpitanul echipei. Vom vedea. Cum am spus și la conferință, dacă nu se adaptează, va juca altul care înțelege, care vrea și poate mai mult și care dă mai mult. Am spus era. Da, era căpitanul echipei. Nu, nu va mai fi.

Am vorbit toți, a fost o ședință. A spus ce a avut de spus, am spus și eu. Eu cred că nu trebuia să iasă să spună așa ceva. Putea să vină să vorbească direct cu mine. El ce să spună, că nu poate să se adapteze, că nu poate să performeze, cam ce a spus și la interviu. Eu cred că trebuie să avem alt comportament față de club, nu zic de mine. Am avut încredere în el, dar cred că am greșit foarte mult”, a spus Gâlcă la conferinţă.

Dobre şi-a anunţat impresarul să îi caute echipă din vară!

Aşa cum FANATIK , Alex Dobre nu mai vrea să continue la Rapid din vară având în vedere acest conflict şi şi-a anunţat impresarul să îi găsească echipă începând din sezonul viitor. Fotbalistul a fost foarte dezamăgit de faptul că a fost dat exemplu negativ de Gâlcă în vestiar, deşi şi-a cerut scuze după ieşirea din meciul cu FC Argeş.

Tot conflictul a pornit de la declaraţiile de la flash interviu ale lui Alex Dobre, prin care căpitanul echipei a criticat tactica lui Gâlcă, plângându-se că nu e pus în valoare. El a fost schimbat în minutul 60 al meciului, fiind înlocuit de Tallison:

”Nu neapărat că-s criticul meu, încerc să mă pregătesc în fiecare săptămână. Probabil, tactica nu mă pune în valoare 100% pe calitățile mele și pe ceea ce știu eu să fac. Probabil de asta și performanța mea este mai slabă. Eu trebuie să respect ce tactică are antrenorul și să-mi ajut echipa până la capăt”, a fost declaraţia lui Alex Dobre care a aprins spiritele la Rapid.

