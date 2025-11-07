Alex Dobre, out din naționala României! Cum a reacționat Costel Gâlcă după decizia lui Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru dubla cu Bosnia și San Marino din preliminariile lui CM 2026, meciuri care vor avea lco pe 15, respectiv 18 noiembrie. Din lot nu face parte și vedeta Rapidului Alexandru Dobre.

Cum a reacționat Costel Gâlcă la vestea că Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa națională

Mircea Lucescu a convocat doi fotbaliști de la Rapid pentru jocurile cu Bosnia și San Marino. Este vorba despre Marian Aioani și de Claudiu Petrila. În schimb, față de acțiunea precedentă,

Atacantul e al doilea golgheter al campionatului, cu 8 reușite, cu una mai puțină decât Florin Tănase. „Felicitări și pentru Marian (n.r. Aioani) și pentru Claudiu (n.r. Petrila). Am spus că ne dorim să fie selecționați și alți jucători, să avem un număr cât mai mare.

Referitor la Dobre, antrenorul echipei naționale a decis asta. Poate el a văzut altceva în aceste meciuri și normal s-a orientat spre alți jucători”, a declarat Gâlcă la conferința de presă premergătoare meciului dintre Rapid și FC Argeș.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

În schimb, de la Rapid au fost convocați pentru această acțiune Marian Aioani, anterior momentului în care , și Claudiu Petrila, după cum urmează:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Costel Gâlcă nu e sigur de calificarea Rapidului în play-off

Până la acțiunea echipelor naționale, în prima etapă din returul sezonului regulat. Partida din Giulești e programată sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 20:30.

„Am făcut un tur de campionat foarte bun, era excelent dacă aveam mai multe puncte. Acum ne aşteaptă un meci greu cu o echipă agresivă, care se apără foarte bine şi are calitate în linia de mijloc şi pe benzi”, a mai spus tehnicianul Rapidului. Înainte de startul returului, Rapid se află pe locul 2 în SuperLiga, cu 32 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoșani.

„FC Argeş este o echipă care verticalizează şi pune tot timpul adversarul sub presiune. FC Argeş, ca şi FC Botoşani, a confirmat prin jocuri bune, a câştigat meciuri în deplasare, aşa că nu mai este o surpriză”

Nu suntem siguri de play-off, trebuie să demonstrăm la fiecare meci că putem să fim acolo. Presiune la Rapid este tot timpul, pentru că ne dorim mereu să fim sus. Dar am spus că la fiecare meci, indiferent de adversar, trebuie să demonstrăm, să luăm punctele.

E însă un lucru îmbucurător pentru noi că suntem sus şi sperăm să ne menţinem şi de acum încolo atitudinea şi punctajul din tur”, a mai spus Gâlcă.