Sport

Alex Dobre, prima reacție despre plecarea de la Rapid, imediat după dubla cu CFR Cluj!

Alex Dobre, întrebat despre plecarea de la Rapid, imediat după ce a semnat o dublă în meciul cu CFR Cluj! Cum a comentat zvonurile despre transferul său
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.08.2026 | 23:37
Alex Dobre prima reactie despre plecarea de la Rapid imediat dupa dubla cu CFR Cluj
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Alex Dobre, prima reacție despre plecarea de la Rapid, imediat după dubla cu CFR Cluj. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Alex Dobre (27 de ani) a semnat o dublă în meciul Rapid – CFR Cluj 3-1, disputat duminică seară în Giulești în etapa a treia din SuperLiga. Înainte de startul partidei, în spațiul public au apărut anumite informații conform cărora ar urma ca fotbalistul să se transfere în scurt timp în Turcia, la Rizespor.

Ce a spus Alex Dobre despre un posibil transfer în Turcia după dubla din Rapid – CFR Cluj 3-1

Întrebat în legătură cu acest subiect, Dobre nu a dorit să intre prea mult în detalii și s-a rezumat la a spune doar că pentru moment este concentrat în totalitate doar pe ce are de făcut pentru actuala echipă. „Sunt fericit pentru ceea ce a reușit echipa, am muncit din greu și am reușit să luăm cele trei puncte.

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Cea mai importantă este victoria echipei, am jucat ca o echipă mare. Unde dorește Mister să mă bage, stânga, dreapta, eu sunt aici să îmi fac treaba pentru Rapid. Când sunt pe bancă, înseamnă că altcineva este gata să dea totul pentru această emblemă.

(n.r. Despre posibilitatea unui transfer la Rizespor) Sunt concentrat sută la sută pe Rapid, momentan nu știu nimic, Rapid este echipa pe care o iubesc, sunt aici să dau sută la sută”, a declarat Alex Dobre pentru Digi Sport imediat după finalul meciului Rapid – CFR Cluj 3-1. 

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Despre interesul formației din Turcia pentru Alex Dobre a informat în premieră în România jurnalistul Emanuel Roșu prin intermediul rețelelor de socializare chiar în seara meciului Rapid – CFR Cluj. Momentan nu se cunosc detalii referitoare la suma pentru care s-ar putea realiza această mutare, dar, conform sursei citate, negocierile dintre cele două cluburi sunt în prezent în plină desfășurare.

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Mijlocașul s-a declarat bucuros, printre altele, de faptul că el și coechipierii lui au reușit în sfârșit să scape de „complexul” CFR Cluj: „Da, foarte bucuroși, nu mai câștigasem în fața celor de la CFR de foarte multă vreme, chiar ne-au bătut destul de aspru. Cred că asta vor să vadă suporterii, ne-a lipsit acest spirit, să începem meciul foarte tare, să arătăm din primele minute că jucăm acasă.

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Puteam să mai înscriem cred cel puțin două goluri în prima repriză. În a doua repriză ne-am cam retras, Mister ne-a spus să nu facem această greșeală, dar s-a întâmplat. Cred că lumea a fost foarte bucuroasă cu ce a văzut în acest meci, o atitudine schimbată, atitudine pozitivă. Cu siguranță e loc de creștere, suntem și jucători tineri, avem o marjă de creștere foarte mare, dar trebuie să o luăm pas cu pas”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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