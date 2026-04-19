Alex Dobre, pus la zid după ce i-a fost luată banderola de căpitan la Rapid: ”Nu-l mai primeam nici la antrenamente”

Gesturile și declarațiile lui Alex Dobre de la finalul meciului cu U Cluj l-au făcut pe Costel Gâlcă să-l lase fără banderola de căpitan. Iar un fost jucător de la Rapid a fost extrem de dur și a precizat că dacă era antrenor în Giulești nici nu-l mai primea la ședințele de pregătire.

Fostul mare internațional Dănuț Lupu, în vârstă de 59 de ani, a dat de toți pereții cu Alex Dobre pentru comportamentul avut la finalul partidei din runda precedentă și consideră că antrenorul Costel Gâlcă a procedat corect când l-a deposedat de banderola de căpitan.

”Nu vreau să fiu răutăcios, dar eu nu știu dacă Dobre merita banderola de căpitan la Rapid. În ceea ce privește decizia lui Gâlcă, era normal. Nu cred că exista antrenor care să-l lase căpitan, după ceea ce s-a întâmplat. Eu mă bucur de chestia asta, pentru că toată lumea spune despre Gâlcă faptul că este un antrenor bun, dar moale, blând.

Poate și-a dat și el seama că este momentul să ia atitudine și să se impună în fața jucătorilor. Mă bucur pentru el, pentru că așa o să-și schimbe și lumea puțin impresia despre el. Rapid are nevoie de un antrenor cu sânge în instalație, între ghilimele. Spune un lucru, să fie lege! Ăsta e spiritul Rapidului, să fii hotărât, să câștigi meci de meci, nu să lași la întâmplare.

Cu stilul acesta de joc, Dobre a jucat foarte bine în toamnă, în iarnă. Numai când joci prost este stilul de joc? Eu, dacă eram antrenor la Rapid, nu-l mai primeam nici la antrenamente, nu că-i luam doar banderola. Aia că nu a salutat banca, se poate întâmpla, ești supărat. Dar să declari că tactica antrenorului nu te avantajează, mi s-a părut penibil”, a declarat Lupu, pentru .

Gâlcă, decizie drastică după ieșirea lui Dobre

Chiar dacă Alex Dobre i-a cerut scuze lui Costel Gâlcă la primul antrenament al echipei după eșecul cu U Cluj pentru afirmațiile făcute, FANATIK a aflat că și i-a transmis că dacă se mai întâmplă va ajunge pe banca de rezerve.

Se părea că totul se va încheia aici, însă lucrurile nu au stat deloc așa. În conferința de presă premergătoare duelului cu Universitatea Craiova, din etapa a 5-a a play-off-ului SuperLigii, la Rapid.

”Când nu ai rezultate, se întâmplă aceste lucruri. Acum să mergem la Dobre, la declarațiile lui. Trebuie să spunem. Din punctul meu de vedere a greșit, și a greșit foarte grav. Era și căpitanul echipei. Vom vedea. Cum am spus și la conferință, dacă nu se adaptează, va juca altul care înțelege, care vrea și poate mai mult și care dă mai mult. Am spus era. Da, era căpitanul echipei. Nu, nu va mai fi.

Am vorbit toți, a fost o ședință. A spus ce a avut de spus, am spus și eu. Eu cred că nu trebuia să iasă să spună așa ceva. Putea să vină să vorbească direct cu mine. El ce să spună, că nu poate să se adapteze, că nu poate să performeze, cam ce a spus și la interviu. Eu cred că trebuie să avem alt comportament față de club, nu zic de mine. Am avut încredere în el, dar cred că am greșit foarte mult”, a spus Gâlcă.

Dobre, hotărâre surprinzătoare

Deranjat de faptul că a fost certat în fața întregului colectiv și i-a fost luată banderola de căpitan, deși își ceruse scuze pentru comportamentul său, Alex Dobre a luat o hotărâre total neașteptată.

Din informațiile obținute de FANATIK, atacantul în vârstă de 27 de ani este decis să plece de la Rapid în vară, când îi și expiră contractul. Dobre pentru sezonul viitor.