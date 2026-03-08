Sport

Alex Dobre, reacție în forță după Rapid – U Craiova 1-1: „Cu siguranță putem să luăm campionatul!”

Alex Dobre e convins că Rapid poate câștiga titlul în acest sezon de SuperLiga! Ce a declarat la finalul meciului cu Universitatea Craiova
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.03.2026 | 22:34
Alex Dobre reactie in forta dupa Rapid U Craiova 11 Cu siguranta putem sa luam campionatul
Alex Dobre se bucură după golul marcat în Rapid - Universitatea Craiova 1-1. Foto: Sport Pictures
La finalul meciului Rapid – Universitatea Craiova 1-1, Alex Dobre, marcatorul golului giuleștenilor, a transmis în mod clar că simte că echipa sa poate câștiga titlul de campioană în SuperLiga în acest sezon.

Alex Dobre, extrem de montat să câștige campionatul după Rapid – Universitatea Craiova 1-1

Fotbalistul lui Costel Gâlcă a punctat însă că, pentru ca acest deziderat să poată fi atins în cele din urmă, este nevoie în primul rând ca el și coechipierii lui să fie la toate partidele din play-off la fel de montați cum s-au prezentat la acest joc de duminică seară din Giulești.

Pe de altă parte, Dobre a făcut cu această ocazie și câteva considerații de natură tactică. El a apreciat că ar fi mai bine dacă echipa lui nu ar mai pasa mingea la fel de mult în lateral și ar prefera în schimb o abordare mai directă.

Unde crede Alex Dobre că se va face diferența în play-off-ul din SuperLiga

Nu în ultimul rând, golgheterul Rapidului a subliniat că în play-off va fi esențial și ca jucătorii lui Gâlcă să fie mult mai eficienți la finalizare decât s-a întâmplat până în prezent în acest sezon.

„Mă bucur enorm pentru că am avut o atitudine foarte bună, suporterii au fost senzaționali, le mulțumesc. Ne doream victoria, mă bucur că am luat și un punct. În play-off trebuie să fructificăm mai bine ocaziile pe care le avem.

Consider că avem o șansă reală, în această seară s-a văzut, dacă luptăm, cu siguranță putem să luăm campionatul. Devenise foarte greu să respiri, mă usturau ochii, a fost bine că s-a oprit, am reușit să ne hidratăm și să revenim la normal.

Va conta să fructifici fiecare ocazie pe care o ai, să intri cu determinare, să se vadă că vrei să fii campion. Dacă ne prezentăm ca în această seară și îmbunătățim anumite chestii, simt că putem să fim campioni.

Ar trebui să plimbăm mingea mai mult, să avem răbdare, jucăm prea vertical, dar o să îmbunătățim în play-off. Cadoul nostru ne doream să fie victorie. Ne bucurăm că am reușit să ne mobilizăm atât de bine.

Mereu este loc de mai bine. Aveam multe meciuri în care puteam să luăm trei puncte în loc de un punct, dar sunt lucruri pe care trebuie să le băgăm la cap pe viitor și să le îmbunătățim”, a declarat Alex Dobre la flash-interviu la finalul meciului Rapid – Universitatea Craiova 1-1. 

